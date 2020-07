Poikkeusaika pakotti Einin pysähtymään: ”Olin ollut hyvin väsynyt”

Laulaja Eini pelästyi koronatilannetta todella, sillä hän kuuluu riskiryhmään. Kun työtkin menivät alta, Eini joutui kohtaamaan itsensä aivan uudella tavalla. – Huomasin, että olen käynyt kierroksilla koko ajan.

Kevät oli todella haastavaa aikaa Einille, 59. Huoli terveydestä oli jatkuvasti läsnä, ja sitten vietiin vielä työtkin.

– Maaliskuussa pelästyin todella, että mitä nyt tapahtuu, kun kaikki vietiin yhtäkkiä pois. Keikat peruuntuivat, ja olin huolissani sekä omasta, lähimmäisteni että bändini jäsenten toimeentulosta, Eini kertoo.

– Lisäksi oli huoli terveydestä. Kuulun riskiryhmään, sillä minulla on astma. Kuljin kasvomaskin kaikkialla kanssa jo hyvissä ajoin.

Mutta positiivisen luonteen omaava Eini huomasi, että pysähdys oli lopulta todella tarpeen.

– On tässä poikkeusajassa ollut jotain hyvääkin, sillä olen löytänyt itsestäni seesteisemmän ja syvemmin tuntevan ihmisen: olen ollut enemmän läsnä muille, Eini kertoo.

Tämän ovat huomanneet esimerkiksi Einin jo täysi-ikäiset lapset, joiden kanssa Eini on pysähtynyt kunnolla juttelemaan ilman, että tekee jatkuvasti samaan aikaan ruokaa ja siivoaa keittiötä.

– Olen suorittajatyyppi, mutta nyt minut pakotettiin pysähtymään. Huomasin, että olen käynyt aiemmin vähän kierroksilla koko ajan.

Tämä näkyi etenkin siinä, miten Einin päivärytmit menivät yhtäkkiä täysin uusiksi.

– Kun keikat peruuntuivat, nukuin 12–14 tunnin unia ja tajusin, että olen ollut varmaan tosi väsynyt. Nyt olen hyvin levännyt, Eini kertoo.

– Olemme myös laittaneet mieheni kanssa uutta kotiamme Espoossa ja mökkeilleet ja sukuloineet Lapissa.

Levosta ja lomailusta on paljon iloa nyt, sillä ravintolat ovat alkaneet buukata artisteja erilaisille terassikeikoille. Eini aloitti omat keikkansa viime viikonloppuna pitkän tauon jälkeen.

– Palaan pikku hiljaa keikoille, mikä on tosi kivaa ja jännää. Olen jännittänyt todella paljon keikkailua neljän kuukauden tauon jälkeen – että muistanko enää mitään, Eini nauraa.

– Teen nyt keikkoja muun muassa Kalajoella, Turussa ja Raumalla. Sain myös valmiiksi uuden levyni, joka julkaistaan syyskuussa.

Eini nähdään syksyllä myös Nelosen uutuusohjelmassa All Together Now Suomi.

Kuvia ja käännekohtia: Eini, perjantaina Alfatv klo 20.30.