Ria Kataja näytteli Taivaan tulissa autoilevaa poliisia ja pelkäsi ratin takana – monet taivastelivat huonoa kuskia

Suosikkisarja Taivaan tulet syntyi rakkaudesta omaa kotiseutua kohtaan. – Kemijärvellä kaikki onnistui erinomaisesti, Ria Kataja muistelee.

Kemijärvelle sijoittuva Taivaan tulet alkoi TV2:lla alkuvuodesta 2007 ja se nousi heti katsojasuosikiksi. Kari Väänäsen ohjaama ja käsikirjoittama draama keräsi ensimmäisellä kaudella parhaimmillaan 900 000 katsojaa. Sarjan keskiössä on poliisi, Rauni Väänänen, joka palaa takaisin kotiseuduilleen asuttuaan pitkään Etelä-Suomessa.

– Innostuin ensimmäisen kauden käsikirjoituksesta niin paljon, että luin sen siltä istumalta alusta loppuun. Kieli oli tosi upeaa. Mielestäni oli hienoa, että päähenkilönä oli poliisi, joka oli alle kolmikymppinen naisoletettu. Sarjassa sukupuolella ei ollut mitään väliä, eikä tarvinnut ajatella, että olen tässä sukupuoleni takia. Vänä puhuikin, että hän valitsi ihmiset heidän sielunvärinsä mukaan, Raunia näytellyt Ria Kataja sanoo.

Nelikautisen sarjan kuvauksia ei tehty kertaakaan studiossa, vaan kaikki tehtiin autenttisilla paikoilla Kemijärvellä.

– Sarja oli poikkeuksellinen senkin takia, että siinä oli paljon luontokuvaa. Kuvasimme Lapissa joka kuukausi kymmenen päivää, joten vuodenkierto näkyi hyvin.

Raunin kollegaa Aimo Peltoniemeä näytteli Vesa Kietäväinen.

Paikallisuus oli koko ajan vahvasti läsnä. Kuvauksia tehtiin kemijärveläisten kodeissa, ja paikallisia nähtiin avustajien rooleissa. Myös valokuvaaja ja catering-vastaava olivat paikallisia.

– Koko sarjan idea on lähtenyt liikkeelle rakkaudesta omaa kotiseutua kohtaan ja halusta saada Kemijärvi maailmankartalle. Se näkyi vahvasti, ja hyvät tuulet puhaltelivat koko ajan.

– Kemijärvellä kaikki tuntui onnistuvan erinomaisesti. Sarjassa on esimerkiksi kuvia, missä koko kaupungista menee sähköt, ja niidenkin sammuttaminen onnistui tuosta noin vain, Kataja muistelee nauraen.

Katajan mukana Kemijärvelle lähti aina koko perhe. Kun ensimmäistä kautta kuvattiin, hänellä oli 2-vuotias lapsi. Toista tuotantokautta tehtäessä perhe oli ehtinyt kasvaa yhdellä jäsenellä, joka oli silloin pieni vauva. Vanhin oli kasvanut 4-vuotiaaksi.

– Imetin vielä nuorempaa, joten hoitaja toi hänet aina kuvauspaikalle ruokailemaan.

– Lapset tottuivat reissuelämään ja vuosien saatossa he olivat aina innoissaan lähdössä Kemijärvelle. Heille jäi sieltä hyviä muistoja.

Sarjan ohjannut ja käsikirjoittanut Kari Väänänen näytteli poliisipäällikköä.

Taivaan tulia varten Kataja joutui hankkimaan ajokortin ja opettelemaan autolla ajamista.

– Olin tosi huono kuski. Moni onkin ihmetellyt, miten se Kataja voi ollakin niin huono kuski. Se on melkoinen taito esittää poliisia, joka päivittäin ajaa, ja itse on oikeasti aivan kauhuissaan siinä tilanteessa. Mua jännitti joka kerta tosi paljon ajaa autolla.

Raunin kollegaa Aimo Peltoniemeä näyttelevä Vesa Kietäväinen ajoi oman autonsa Kemijärvelle kuvauksiin muun muassa sen vuoksi, että Kataja sai harjoitella ajamista.

– Yhtenä talvipäivänä lähdimme Vesan kanssa ajelulle Sallaan. Sain silläkin reissulla auton sammumaan kesken kaiken ja muistaakseni ajoin sen ojaan. Auto ja minä emme vain sopineet silloin yhteen, Ex-Onnellisissa näyttelevä Kataja nauraa.

Ria Katajan rinnalla suosikkisarjassa nähtiin myös Sari Havas, joka näytteli Sinikka Strömiä.

Ennen Taivaan tulia näyttelijä oli tottunut viettämään pätkätyöläisen elämää monia vuosia. Yhteen päivään mahtuu yleensä monenlaista tapahtumaa, koska monta työtä tehdään samaan aikaan.

– Nautin aina, kun pääsin Kemijärvelle. Silloin sain keskittyä täysin siihen yhteen työhön, ja se oli taiteilijalle ideaali kaiken kannalta. Sellainen tilanne ei ole aina mahdollista, jos meinaa leipänsä ansaita.

– Kemijärvellä loppui aina sellainen hösöttäminen ja kiire. Kun kävelin kaduilla, jokainen kello oli vähän eri ajassa. Se jotenkin kuvasti hyvin sitä tilannetta, että nyt on rauha, joten mitä väliä sillä on, paljonko kello on, Kataja naurahtaa.

Suurin osa ajasta meni kuvauksissa tai niihin valmistautumisessa. Jonkin verran jäi kuitenkin myös vapaa-aikaa tutustua ympäristöön.

– Kemijärvi on todella kaunista seutua, jossa on upea luonto. Olimme mielettömillä paikoilla kuvaamassa. En tiedä, kuinka paljon ilman tätä sarjaa olisin nähnyt taivaan tulia tai istunut niin paljon tulilla tai unohtunut vain siihen luontoon.

Ex-Onnellisissa Ria Katajan ohella nähdään Elsa Mämmelä, Mikko Nousiainen, Miia Nuutila ja Jere Salminen.

Ainutlaatuinen kuvauskokemus Kemijärvellä toi työryhmän tiivisti yhteen. Jos normaaliolosuhteissa kuvauksista lähdetään kotiin, nyt porukka saattoi vaikkapa saunoa yhdessä tai viettää illanistujaisia.

– Sinne valikoitui semmoinen porukka, joka kestää ääriolosuhteita. Olimme vähän kuin retkellä, vaikka tehtiinkin töitä. Olimme kuitenkin poissa kotoa, ja se oli sellainen liima meidän välillämme. Siellä syntyi ihania ystävyyssuhteita.

– Meille kaikille tapahtui isoja elämänmuutoksia niiden vuosien aikana. Siellä puitiin vaikka ja mitä, koska olimme siinä lähellä tukemassa toinen toistamme.

Yle päätti lopettaa sarjan neljänteen kauteen. Päätös oli katsojille iso pettymys, ja sarjan jatkon puolesta kiersi adressi internetissä. Viimeinen jakso nähtiin 2014.

– Lopetus oli monille tekijöille kova paikka, koska tarinoita olisi ollut vielä.

– Olisihan sitä voinut jatkaa ikuisuuksiin, mutta itse ajattelen sen niin, että työhömme liittyy aina luopuminen: projekti alkaa, se loppuu ja sitten tulee jokin uusi. Sanoimme Taivaan tulille hyvästit monta kertaa, koska emme koskaan tienneet, tulemmeko takaisin. Päätökset jatkosta tehtiin aina kuvausten jälkeen.

