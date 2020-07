Hengenvaarallisesti lihava -sarjan tohtorin uraan mahtunut skandaaleja ja onnistumisia – näin äksystä Dr. Now’sta tuli tv-tähti

Dr. Now yrittää auttaa Hengenvaarallisesti lihavat -sarjassa ihmisiä jaloilleen.

Pieni kiukkuisen näköinen valkotakkinen mies tulee huoneeseen. Hän katsoo tietoja kansiostaan ja kurtistaa entistäkin ryppyisempiä kulmiaan. Sen jälkeen hän alkaa puhista iranilaisella aksentillaan julmia faktoja vastahakoiselle potilaalle. Jollei potilas onnistu ryhdistäytymään ja pudottamaan painoa, tänne on turha tulla. Selittelyä hän ei juuri kuuntele.

Kyseessä on TLC:n Hengenvaarallisesti lihava - ja Hengenvaarallisesti lihava: Mitä heille kuuluu? -sarjoista tuttu lääkäri Dr. Now eli Younan Nowzaradan, joka yrittää varsin persoonallisin ottein auttaa liikalihavia amerikkalaisia kuntoon.

– On haastavaa työskennellä itsetuhoisten potilaiden kanssa. Tehtäväni ei ole ärsyyntyä, vaan yrittää saada heidät motivoitumaan tavoitteista. On hetkiä, jolloin on välttämätöntä olla kova ja ankara heille, joten saatan näyttää huoltani ja turhautumistani, 75-vuotias kirurgi selitti People-lehden haastattelussa muutama vuosi sitten.

– Silloinkin työni on saada heidät työstämään painonsa terveellisempään jamaan. He ovat potilaita, koska he tarvitsevat apua, ja työni on auttaa heittää joka tapauksessa.

Dr. Now muutti Yhdysvaltoihin valmistuttuaan Teheranin yliopistosta. Hänestä tuli tv-tähti sattumalta poikansa Jonathan Nowzaradanin kautta. Tv-tuottajana työskentelevä Nowzaradan teki dokumentin yli 380-kiloisesta Renee Williamsista. Dr. Now suostui tekemään hänelle lihavuusleikkauksen sen jälkeen, kun muut lääkärit olivat kieltäytyneet pitäen sitä liian isona riskinä. Valitettavasti Williams kuoli The List -sivuston mukaan parin viikon päästä leikkauksesta sydänkohtaukseen.

Dr. Now ei kuuntele selityksiä.

Dokumentti poiki erilaisia painonpudotus-tosi-tv-sarjoja. Vuonna 2012 ilmestyi Hengenvaarallisesti lihava (My 600-lb Life) -sarjan ensimmäinen kausi, johon Jonathan Nowzaradan oli kuvannut potilaiden elämää seitsemän vuoden ajalta. Toisesta kaudesta lähtien sarjan potilaita on kuvattu vain vuoden tai lyhyemmän ajan.

Dr. Now vaatii potilailtaan itsekuria ja sitoutumista tiukkaan 1 200 kalorin dieettiin. Suuri osa potilaista onnistuu pudottamaan painoaan valtavia määriä. Esimerkiksi toisella kaudella mukana ollut James Jones painoi sarjaan osallistuessaan 340 kiloa. Hän oli menettänyt isänsä ja sisarensa ylipainoon liittyviin sairauksiin puolen vuoden sisällä. Dr. Now’n kirurgisten toimenpiteiden ja neuvojen avulla Jones painaa nykyään enää reilut sata kiloa.

Vaikka sarjan potilaat voivat saada uuden elämän, mukanaolo ei ole helppoa. Sarjaan kuuluu, että jokainen potilas kuvataan ainakin kerran peseytymässä kylpyhuoneessaan, mikä on nöyryyttävää ihmiselle, jolla on vaikeuksia edes mahtua suihkuun.

Skandaalit ovat seuranneet Dr. Now’ta. Ainakin kymmenen potilasta on haastanut sarjan tuottajafirman Megalomedian oikeuteen. Alicia Kirgan syytti firmaa siitä, ettei se järjestänyt hänelle henkistä tukea. Lisäksi Kirgan monien muiden kanteen nostaneiden potilaiden tavoin sanoo, ettei Megalomedia suostunut maksamaan kaikkia lääketieteellisiä kuluja, joista oli sovittu.

Kuudennella kaudella sarjassa esiintyneen 30-vuotiaan L.B. Bonnerin perhe nosti viime tammikuussa kanteen Megalomediaa kohtaan syyttäen tv-sarjan tuotantoa Bonnerin itsemurhasta. Perheen mukaan tv-yhtiö painosti Bonneria ohjelmassa, eikä ottanut huomioon hänen mielenterveytensä tilaa.

Sarjan painonpudottajista seitsemän on kuollut. Kuudennen kauden väestä peräti kolme on menehtynyt. Yli 360 kiloa painanut Robert Buchel, 41, onnistui pudottamaan 150 kiloa, mutta kuoli kesken kuvausten sydänkohtaukseen. Hänen kuolemansa kerrottiin lopputeksteissä.

