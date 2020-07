Muistatko Epäilyksen polttopisteen Jane Tennisonin? Esikuvana ollut etsivä tutkii vanhoja murhia dokumenttisarjassa

Suur-Lontoon poliisissa yli 25 vuotta toiminut ex-etsivä Jackie Malton oli inspiraationa Epäilyksen polttopisteen Jane Tennisonille, jota tv-sarjassa esitti Helen Mirren.

Suur-Lontoon poliisissa eli Scotland Yardissa pitkän uran tehnty ex-etsivä Jackie Malton tutkii uudessa Jackie Malton: Rikollisen jäljillä -sarjassa vanhoja, kuuluisia rikoksia Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Maltonin persoona ja työ poliisissa on ollut inspiraationa suositulle ja palkitulle rikossarjalle Epäilyksen polttopiste, jota tehtiin 1990-luvulla ja 2000-luvulla. Päähenkilöä Jane Tennisonia näytteli Helen Mirren.

Kymmenosaisessa dokumenttisarjassa nähtävä Jackie Malton on vakavailmeinen ja eläkkeelläkin edelleen yhtä rauhallisen ja asiallisen tuntuinen etsivä kuin tv-sarjan Tennison. Hän on vakuuttava tv-esiintyjä, ja hänen olemuksestaan huokuu karisma, joka on takuulla tehonnut kuulusteluissa.

Vain muutaman kerran hän päästää tunteet esiin, silloinkin melko ilmeettömin kasvoin.

– Ahne itsekeskeinen pikku mies, rääpäle, Malton kuvailee ensimmäisen tapauksen rikollista Donald Neilsonia.

Alkujaksossa kerrotaan nuoren Lesley Whittlen kidnappauksesta ja murhasta sekä epäillyn takaa-ajosta ja vangitsemisesta. Vain 17-vuotias Whittle siepattiin omasta huoneestaan Shropshiren-kodistaan yöllä. Hän oli juuri perinyt isältään jonkin verran rahaa, ja sieppaaja himoitsi lunnaita.

Malton uskoo, ettei paatunut rikollinen Neilson ajatellutkaan vapauttaa tyttöä. Hän piti tätä vangittuna Bathpool-puiston pimeässä ja kosteassa viemäritunnelissa Staffordshiressa.

– Neilson teki Lesleylle elävän helvetin. Hän oli kahlittuna, ja kasvot oli peitetty laastarilla ja metalliköydellä, Malton sanoo.

Syvällä maan alla kukaan ei kuullut hänen avunhuutojaan. Hän joutui lisäksi tekemään nauhoituksen lunnasvaatimuksesta Neilsonin ohjeen mukaan. Sydäntäsärkevää on kuulla tytön äänen vakuuttavan äidilleen, että hän on kunnossa.

Monet asiat menivät pieleen tapauksen alkuvaiheessa. Perhe oli valmistautunut maksamaan lunnaat, mutta paikka oli niin vaikea, että veli eksyi rahoja tuodessaan. Jackie Malton heittää myös piikin median suuntaan, hän uskoo, että lehtijutut haittasivat tutkintaa.

Malton haastattelee poliiseja ja muita asiaan liittyviä piirtäen näin kuvan Neilsonista täydellisenä psykopaattina. Myös miehen taustaa käsitellään jonkin verran.

– Yleisö rakasti kaikkea, mitä tein, Neilson itse sanoi haastattelussa vangitsemisen jälkeen.

