Fanit rynnivät läpi seinän Dingon keikalle 1980-luvulla – heinäkuu täynnä Dingo-nostalgiaa tv:ssä ja radiossa

Teema & Fem, TV2 ja Radio Suomi heittäytyvät Dingo-huumaan ja 1980-luvun megasuosion jälkeisiin vuosiin.

Bändistä on tullut mania. Levyjä myydään enemmän kuin Päätalon kirjoja, ja konserteissa kaatuu tyttöjä enemmän kuin Yli-Vainion kokouksessa mummoja.

Näin jylhästi tiistain Teema & Femin Dingo-mania-dokumentissa kuvaillaan porilaisyhtyeen megamenestystä vuonna 1985. Dingo-huumaan pääsee virittäytymään jo edellisenä torstaina, kun kanava esittää Dingo ja levottomat tuhkimot -ohjelman vuodelta 1986. Sitä seuraa TV2-kanavalla Dingon paluukeikka Raumanmeren juhannnusjuhlilta vuonna 2004.

Dingo-mania-dokumentissa kameraryhmä juoksee koko päivän Dingon perässä ja yrittää selvittää, mistä yhtyeen suosiossa oli kyse.

Suomalaissuosikkien päivä alkaa krapulaisissa merkeissä. Haastateltavaksi tullutta kosketinsoittaja Pete Nuotiota ei tunnu kiinnostavan muu kuin parturiin meneminen.

– Vähän on sellainen olo kuin olisi lepakko kellotapulissa, rumpali Keijo Q eli Juha Seittonen päivittelee.

Levykaupasta bändi lähtee Eduskuntataloon ajelemaan paternosterhissillä ja tapaamaan toimittaja Leif Salménin johdolla nuoren polven kansanedustajia Arja Alhoa (sd) ja Ilkka Kanervaa (kok).

– Me istumme täällä Presidentinlinnassa ja meillä on v*tun mukavaa, laulaja Pertti ”Neumann” Nieminen heittää.

– Ei tämä mikään Presidentinlinna ole, tämä on Eduskuntatalo, Salmén oikaisee.

Suosionsa huipulla olevaa nuorta Neumannia ei politiikka kiinnosta eikä hän ole äänestänyt vaaleissa.

– En tiedä, ketä huijaria mä äänestäisin, hän selittää.

Politiikka ja nuorisokulttuuri tuntuvat olevan liian etäällä toisistaan.

– Ei meitä kiinnosta laulaa kokoomuspuolueen osasto kolmannesta, kun ihmiset eivät tajua siitä mitään. Kansan syvät rivit kuuntelevat yksinkertaisia asioita, ja me ollaan yksinkertaisia ihmisiä, laulaja selittää.

Pertti ”Neumann” Nieminen suosionsa huipulla.

Päivä huipentuu Kulttuuritalon keikalle, jonne nuoret ovat kokoontuneet neljä tuntia ennen konserttia odottamaan idoleitaan.

– Eivät meidän vanhemmat tiedä, että me lintsaamme koulusta. Me teemme Dingon takia mitä vaan. Voisin mennä Quupan perään vaikka Italiaan, fanit kertovat.

Jokaisella heistä on oma suosikkinsa. Nuoret tytöt selittävät kameroille, etteivät he haaveile idoliensa läheisyydestä.

– Se olisi yliluonnollista, että ne olisi poikaystäviä. Ne on kavereita, idoleita.

Dingo-hysterian riehuessa kuumana tuntui mahdottomalta uskoa bändin lopettamiseen.

– Mä oon päättänyt olevani Dingo-fani vielä silloin, kun sitä ei enää ole, sifonkihuivin hiuksiinsa kietonut tyttö lupaa.

Ilmassa on dokumentin mukaan suuren uskonnollisen juhlan tuntua konsertin alkaessa. Tunnelmaa ei haittaa edes se, että keikka jää tunnin mittaiseksi. Kaikkien katse on keskellä lavaa heiluvassa Neumannissa. Huuto on valtava.

– Pää-Dingo purjehtii nuorten alitajunnassa kuin Jeesus Genesaret-järvellä, Salmén kuvailee.

Tiistaina nähtävää Dingo-mania-dokumenttia seuraa keskiviikkona Esa Illin ohjaama henkilökuva Neumannista. Mediakomppania: Dokumentti Pertti ”Neumann” Niemisestä -ohjelma on tehty suosion ja lopettamisen jälkeen 1990. Se piirtää kuvan seesteisemmästä ja kypsemmästä laulajasta, joka muistelee kasvattavia vuosiaan merellä. Meikit on pesty pois, mutta rocktyyli säilyy.

– Me elimme täysin eristettyä elämää. Kyllä meillä oli sellaisia säälittäviä kokeiluja, kun istuimme tarpeeksi kypsyneinä keskenään takahuoneessa. Sanoimme, että nyt ne ovet auki, päästäkää ihmiset sisälle. Sitten kaatui koko seinä. Ihmiset tulivat läpi seinän. Siellä me keräilimme itseämme hirrenkappaleiden alta. Ihmisiä oli 200 meidän päällä.

Neumann puhuu kalkulaattorimiehistä, jotka haistoivat rahasammon. Bändi painoi vain keikkaa.

Dingo hajosi lokakuussa 1986. Vuodet Dingon jälkeen olivat haastavia. Neumann sai voimaa Afrikan-matkastaan ja hakeutui sen jälkeen tuottajaksi.

– Tämä show-ala ei ole pohjaton kaivo. Kyllä se on itsestä kiinni, miten paljon jaksaa.

– Tuntuu vain siltä, että kenelle se menestys tulee – sellainen, joka jää elämään – niin se tulee pyyteettömille soittajille... Mä uskon niihin juttuihin, jotka syntyy kellareissa.

Dingo ja levottomat tuhkimot to Teema & Fem klo 21.05, Raumanmeri 04: Dingo to TV2 klo 22.30, Dingo-mania ti Teema & Fem klo 23.15, Mediakomppania: Dokumentti Pertti ”Neumann” Niemisestä ke Teema & Fem klo 23.20

Uusi musiikkidraama Dingosta

Dingon taivalta juhlitaan Radio Suomessa koko heinäkuu.

Torstaina Radio Suomi järjestää suuren Dingo-illan, jossa kolmen tunnin ajan kuullaan yhtyeen musiikkia, jäseniä, taustavaikuttajia ja historiaa.

Olli Riipinen (oik.) näyttelee Neumannia musiikkidraamassa.

Maanantaina ensiesityksensä saa uusi 20-osainen Kaikki huutaa Dingo! Tarina bändistä joka sekoitti Suomen -musiikkidraama. Se on kuultavissa Radio Suomen ohella Yle Areenassa. Sarja sijoittuu Dingon suosion huippuvuosiin 1983–1986. Neumannia sarjassa näyttelee Olli Riipinen.

Kaikki huutaa Dingo: Radio Suomi klo 17.30 arkisin 6.7. alkaen ja koko sarja Yle Areenassa jo 2.7.