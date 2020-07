F1-kautensa aloittava Mervi Kallio paljastaa työnsä salat – jos kuski ei tule haastatteluun, napsahtaa 10 000 euron sakko

F1-kausi alkaa poikkeuksellisesti vasta heinäkuussa. Reissaamiseen tottunut formulatoimittaja Mervi Kallio ei voi lähteä aistimaan tunnelmia, sillä yleisöltä ja toimittajilta on GP-kisoihin pääsy kielletty.

Maaliskuinen perjantaipäivä Australian Melbournessa laittoi Mervi Kallion työelämän koko kevään osalta uusiksi.

Vastikään maahan saapunut Mervi oli vielä saman viikon keskiviikkona tekemässä kuvaaja Tomi Pulkkisen kanssa Formulasirkus-ennakkolähetystä kaupungilla, ja ohjelma oli tarkoitus ajaa ulos ennen kauden ensimmäistä F1-osakilpailua.

Kuvaaja Tomi Pulkkinen ja toimittaja Mervi Kallio.

Mutta koronatilanne paheni äkisti, ja F1-kisaviikonloppu päättyi kuin seinään – ennen kuin kausi ehti talviloman jälkeen edes alkaa.

– Lähdimme kukonlaulun aikaan perjantaiaamuna varikolle, ja tieto F1-kisojen keskeyttämisestä tuli vain pari tuntia ennen ensimmäisiä F1-treenejä. Yleisöalueet oli jo rakennettu, kaik­ki ruoka-, olut- ja myyntikojut olivat valmiina. Australialaiset ovat normaalisti leppoisaa väkeä, mutta silloin kaikki ruokamyyjät ja fanit olivat raivoissaan, Mervi kertaa tapahtumia.

Mervi ja Tomi pääsivät onneksi heti seuraavana päivänä takaisin Suomeen, sillä lennot uhkasivat loppua eri puolilla maailmaa.

Lento Australiasta Suomeen kestää vähintään vuorokauden, mutta se ei tuntunut missään, sillä lentokoneessa istumiseen Mervi on jo tottunut. Hän työskenteli Tulosruudun juontamisen ohella lentoemäntänä vuoteen 2016 saakka.

Valtteri Bottas haastattelussa.

– Irtisanouduin siinä vaiheessa lentoemännän työstäni, kun sain tämän formulapestin. Se oli mahdoton yhtälö, sillä nykyinen työni on niin reissupainotteista. Lennän yhden formulakauden aikana neljä kertaa maapallon ympäri, ja matkapäiviä tulee lähes 200.

Formuloissa on tiukat säännöt toimittajille siinä, missä ja miten monta kysymystä saa milloinkin kysyä.

Torstain mediapäivässä saa kysellä vähän vapaammin, mutta lauantain aika-ajoissa ja kisapäivänä sunnuntaina kysymykset ovat hyvin rajatut.

Kuljettajille langetetaan myös 10 000 euron sakko, mikäli he eivät tule kisan jälkeen haastatteluun.

Monet julkkikset tupsahtavat esiin yllättäen. Kuvassa David Beckham.

– Jokainen toimittaja saa kysyä aika-ajojen ja kisan jälkeen ainoastaan kaksi kysymystä, joten ne pitää harkita tarkoin. Formulamaailmassa on tosi tarkat säännöt, ja kaikki pitää sopia etukäteen, Mervi sanoo.

Mervi sai kokea tämän omakohtaisesti, kun hän ei pitänyt kiinni sovitusta kysymysmäärästä erään Bottaksen voiton jälkeen.

– Valtteri oli voittanut kisan Jenkeissä, ja meille oli annettu lupa vain yhteen kysymykseen. Eihän siinä ehdi mitään! Jouduin valvojan puhutteluun, kun en pysynyt yhdessä kysymyksessä.

Jokainen kuljettaja antaa vain kerran vuodessa pidemmän, kymmenen minuuttia kestävän haastattelun. Silloin voi kartoittaa vähän kuljettajien ajatuksia myös tulevasta

Työ on hyvin vaativaa.

Kimi Räikkönen vastaa kysymyksiin.

– Hoidamme kuvaajan kanssa itse kaiken sen, mihin esimerkiksi iso britti-tv-kanava on palkannut 20 eri tyyppiä. Buukkaan itse aina kaikki kuskien ja tallipäälliköiden haastattelut – osa niistä pitää varata kuukausia etukäteen, Mervi kertoo.

– En myöskään hengaa kuljettajien kanssa vapaalla. Saatamme vaihtaa pari sanaa, mutta mielestäni toimittajan ei pidä olla kuljettajien ystävä, vaan siinä pitää säilyttää asiallinen ja ammatillinen työsuhde.

Neljän vuoden pesti formulamaailmassa on toki tehnyt Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen sekä monet muut kuskit varsin tutuiksi.

Sebastian Vettel testiajossa.

– Kimi ja Valtteri ovat keskenään tosi erilaisia. Kimi saattaa sanoa muutaman sanan, kun taas Valtteri antaa aina pitkän analyysin kisan tapahtumista.

Toimittajan näkökulmasta katsottuna Kimin vähäsanaisuus on välillä haaste.

– Kimi ei tee tässä poikkeusta minkään maan kohdalla. Moni ulkomainen kollegani on kysynyt, puhuuko Kimi enemmän sentään suomalaisille. Olen sanonut, että ei, ehkä jopa vähemmän, Mervi naurahtaa.

Erityislaatuisena kisavuonna jännitetään, jääkö tämänkertainen, tynkä F1-kausi Räikkösen viimeiseksi, tai voiko Bottas haastaa Lewis Hamiltonin maailmanmestaruudesta.

– Ainakin tämä pakollinen neljän kuukauden tauko on tehnyt varmasti myös hyvää, ja esimerkiksi Kimi on voinut fiilistellä, miltä tuntuisi, kun ei tarvitsisi olla jatkuvasti maailmalla ja voisi viettää enemmän aikaa pienten lasten kanssa, Mervi pohtii.

Formuloissa tauko on jatkunut ennätyspitkään, ja kuljettajat ovat olleet koko tämän ajan ajamatta F1-autoja, sillä testipäivät ovat tarkoin määritelty.

– Talvitestit olivat helmikuussa, ja sen jälkeen kukaan ei ole ajanut uudella autolla metriäkään, Mervi muistuttaa.

– Somen mukaan Kimi on käynyt ajamassa kartingia, ja Valtteri on harrastanut aktiivisesti pyöräilyä. Valtteri rakastaa treenata, joten kunnosta tämä kausi ei ainakaan jää kiinni.

Formula 1 starttaa vihdoin Itävallasta poikkeuksellisella Euroopan-kaudella, mutta täysin ilman yleisöä – ja jopa toimittajia.

Se tarkoittaa sitä, ettei Mervi edelleenkään tiedä, milloin hän pääsee tekemään ensimmäistäkään suomalaiskuljettajan haastattelua tai näkemään kisoja livenä.

– Juonnamme Ville Lepistön kanssa Suomessa studiosta käsin lähetyksiä niin kauan, kunnes voimme mennä taas kisapaikalle. Mitään tietoa ei vielä ole, milloin pääsemme kisoihin.

