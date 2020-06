Uusi sarja seuraa Åren terveyskeskuksen ensihoitajien, poliisien ja palomiesten arkea – alkaa tänään Viaplaylla

Åren kuntaan sijoittuva First Responders jäljittelee amerikkalaisten pelastusdraamasarjojen ideaa: arkiset onnettomuudet pistävät ensihoitajat, poliisit ja palomiehet puhaltamaan yhteen hiileen.

Ongelmien ratkaisutaidoille, onnettomuustilanteissa auttajille, rikosten ratkojille ja vaikeiden tilanteiden pelastajille on aina kysyntää.

Tv:n puolella heidän työhönsä perustuvista tarinoista on syntynyt kokonaisia sarjaperheitä, kuten tuottaja Dick Wolfin luomat Chicagoon sijoittuvat sarjat sekä Donald P. Bellisarion luomat, edellisten kanssa kilpailevat NCIS-sarjat.

Niiden vanaveteen sukeltaa myös uusi ruotsalaissarja First Responders (Åreakuten), joka seuraa laskettelukeskuksesta tunnetun Åren kunnan terveyskeskuksen ensihoitajien, poliisien ja palomiesten arkea.

Suoratoistopalvelu Viaplay on vihjannut oman sarjansa yhtäläisyyksistä Wolfin Chicago-sarjoihin Chicago Med, Chicago P.D. ja Chicago Fire, vaikka varsinaisesti Åren vuoristomaisemissa tapahtuvalla pohjoismaisella versiolla ei ole suoraa kytköstä amerikkalaisen tuottajalegendan menestystuotteisiin.

Ruotsalaissarjassa päähenkilöksi nostetaan aluksi Åressa aloittava lääkäri Zara (Nadja Halid), jonka kautta terveyskeskuksen, poliisi­aseman ja palolaitoksen muu väki esitellään.

Ensimmäisessä jaksossa pelastushenkilökuntaa työllistävät onnettomuustapaukset ovat luonnollisesti kytköksissä Åren keskuksen aktiviteetteihin ja tyypillisiin haavereihin.

Ensitöikseen pelastajat poimivat maahansyöksyssä loukkaantuneen varjoliitäjän puusta. Sen jälkeen hälytys tulee metsätielle, jossa rattijuoppoa tienpenkkaan väistänyt kuski täytyy sahata irti autosta.

Lisädraamaa tuo se, että autollaan ympäri ajanut ja pahoin loukkaantunut kuljettaja on terveyskeskuksen pidetty esimies Lennart (Lars Väringer).

Rytmiltään First Respondersin rauhallinen tyyli on kuitenkin lähempänä television iltapäiväohjelmiston tyypillisiä sairaala­draamoja kuin Wolfin tai Bellisarion luomia, tv-iltojen ajanvietteeksi räätälöityjä sähäkämpiä jännityssarjoja.

Åren terveyskeskuksen arki on niin työorientoitunutta, että henkilökunnan tunteita ei koetella ennen kuin ensimmäisen jakson lopussa, ja sarjan ensisuudelmakin nähdään vasta aivan viime hetkillä.

Esikuvien suora nimeäminen Wolfin talliin vihjaa First Respondersin tekijöiden tavoittelevan omalla sarjallaan pitkälle.

Wolfin kuuluisin saavutus on alkuperäinen, vuosina 1990–2010 tehty Kova laki -rikostutkintasarja, jonka poikimista viidestä Law & Order -nimellä tehdystä rinnakkaissarjasta yksi pyörii yhä. Vuonna 1999 käynnistynyttä Kova laki: Erikoisyksikköä on tehty jo 21 kauden ajan.

Niiden kanssa samaan tarinamaailmaan sijoittuvia, pelastushenkilökunnan arkea seuraavia Chicago-nimisiä sarjojakin Wolf on luonut Derek Haasin ja Michael Brandtin kanssa vuoden 2012 jälkeen jo neljä, joista useimmista on tullut hittejä. Vain Chicago Justice (2017) jäi yhden kauden ihmeeksi.

Bellisarion tallin keulakuvana puolestaan on 2003 alkanut ja yhä jatkuva NCIS Rikostutkijat, joka on laajentunut myös omiin Los Angelesiin ja New Orleansiin sijoittuviin sarjoihinsa.

Oli kyse rikosten selvittäjistä tai paikalle hälytetyistä pelastajista, yksi lajityypin kestosuosion syistä lienee pohjalla oleva vakiokaava. Kaikissa arkinen onnettomuus pakottaa persoonista koostuvan pelastushenkilökunnan puhaltamaan yhteen hiileen – mahdollisista muista ristiriidoista huolimatta.

First Responders sunnuntaista 28.6. alkaen Viaplay