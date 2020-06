Finlandersista lähtenyt Jussi Lammela tanssittaa tv:ssä uuden bändinsä kanssa – näin yleisö reagoi lähtöpäätökseen

Keväällä tanssikansa yllättyi, kun Jussi Lammela ilmoitti jättävänsä Finlandersin. Muusikolla on uusi orkesteri MeLammelat, joka tanssittaa Tanssi kanssain -ohjelmassa.

Suosikkiyhtye Finlandersin perustajajäsen Jussi Lammela ilmoitti keväällä lähtevänsä Finlandersista 36 vuoden jälkeen. Tanssikansa yllättyi uutisesta, mutta rumpali-laulaja oli ehtinyt miettiä lähtemistä jo tovin.

– Mielessäni on ollut jo jonkin aikaa, että voisin vielä tehdä jotain muunlaista. Mittarissa on 61 vuotta, joten ajattelin, että jos en sitä nyt tee, niin en sitten koskaan. Kun sain näin hyvät muusikot bändiin mukaan, oli mukava lähteä tekemään uutta. Luulen, että tämä piristää sekä Finlandersia että minua.

Finlanders perustettiin vuonna 1984.

Tanssilavojen suosikkiyhtyeelle on ojennettu muun muassa Viihteen elämäntyö - ja Pro Iskelmä -palkinto. Esimerkiksi Oikeesti-kappale on lumonnut kaikenikäisiä suomalaisia.

– Yleisössä monet ovat olleet harmissaan lähdöstäni, mutta heitä on piristänyt uutinen siitä, että jatkan musiikin parissa. Finkkujen kanssa olemme hyvissä väleissä, joten kaikki on sen suhteen kunnossa.

Uusi orkesteri MeLammelat koostuu kokeneista muusikoista. Yhtyeessä soittavat Matti Rantatalo, Jan Lindström, Kari Vehkaluoto ja Pekka Kuorikoski.

– Olemme tehneet studiossa pari biisiä. Yksi oli vanhempi Kari Tapion biisi ja toinen Ricky Martinin suomennettu kappale. Yritämme saada ne pian sinkkuina ulos. Seuraavaksi olisi tarkoitus tehdä täysin uusia biisejä.

MeLammelat-yhtyeen muodostavat Pekka Kuorikoski, Jan Lindström, Jussi Lammela, Kari Vehkaluoto ja Matti Rantatalo.

Korona sulki keväällä kaikki tanssipaikat. Vihdoinkin heinäkuussa keikat jälleen alkavat. MeLammelat pääsevät esiintymään yleisön edessä uransa ensimmäistä kertaa Turun Vaakahuoneella 15. heinäkuuta.

– On mukavaa lähteä keikoille, nähdä ihmisiä ja päästä soittamaan. Nyt on äärettömän kivaa, kun on jotain mitä odottaa. Epätietoisuus on ollut kaikkein pahinta.

Koronan aiheuttaman ylimääräisen vapaa-ajan muusikko on viettänyt mökillä.

– Tykkään värkätä kaikkea. Olen tehnyt kesäkeittiön, kasannut kasvihuonetta, tehnyt terassia... Olen saunonut ja uinut päivittäin. Joskus käyn kalastamassa. Mökki on pelastanut pääni tämän koronatilanteen keskellä.

Finlanders vuonna 1990.

Useita kultalevyjä ja listahittejä saavuttaneella Finlandersilla oli vuodessa yleensä 150–170 keikkaa, joten koronan aiheuttama täyspysähtyminen on tuntunut erikoiselta.

– Silloin ei paljon kotona tullut oltua pidempiä jaksoja, joten tämä on tuntunut todella oudolta. Nyt oli esimerkiksi ensimmäinen juhannus rippikoulun jälkeen, että olin kotona enkä keikalla. Isäni soitti nuoruudessani Jannen Pelimannit -orkesterissa, jonka mukana lähdin kiertämään. Siitä sitten siirryin Turkuun, jossa perustimme Finlandersin 1984. Parhaimpana vuotena meillä oli Finkkujen kanssa 280 keikkaa.

