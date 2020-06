Salkkarien Helena Kuulalla elämä vihdoin mallillaan – Anneli Ranta teki pikavisiitin vanhaan rooliinsa

Salattujen elämien kesätauon aikana nähdään jälleen Pihlajasatu. Tällä kertaa kurkataan Helenan ja Dahlian vaihtoehtoiseen elämään.

Pihlajasadun kolmannella kaudella Ulla Taalasmaa näyttää kristallipallostaan, millaista Helena Kuulan ja Dahlia Mustavaaran elämästä olisi voinut tulla, jos asiat olisivat menneet toisella tavalla. Viisi ensimmäistä jaksoa kertoo Dahliasta ja viisi viimeistä Helenan elämästä.

Dahlian vaihtoehtoisessa elämässä Mustavaarat ovat oudon hyväntahtoista sakkia. Sen sijaan Ulla ja hänen perheensä ovat itseriittoisia ja muista piittaamattomia.

Kun Dahlia (Inkeri Mertanen) lopulta suostuu kurkkaamaan kristallipalloon, hän yllättyy näkemästään.

Kristallipallosta Helena puolestaan näkee, että hänellä on hyvin erilainen elämä kuin mitä hän todellisuudessa eli Pihlajakadulla. Sekä Helenalla että hänen pojillaan on elämä oikein mallillaan.

– Sergei on lakimies ja Sebastian on poliisi, eli ei ihan kuviteltavissa olevia tilanteita muutama vuosi sitten. Helenakin on onnellisesti Akin kanssa naimisissa, Helenaa näyttelevä Anneli Ranta valottaa.

Tämä on kesäsarjan alkutilanne. Mutta eihän se olisi Pihlajasatu, jos tilanteet eivät nopeasti muuttuisi.

– Vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee mukavasti. Tulee varmasti viihdyttävä viikko.

Sergein (Tero Tiittanen), Helenan (Anneli Ranta) ja Sebastianin (Jarkko Nyman) elämä on kaikin puolin mallillaan Pihlajasadun alkumetreillä.

Ranta oli mukana Salatut elämät -sarjassa 2008–2015. Näyttelijä kertoo, että oli hauskaa päästä taas tekemään töitä tutun porukan kanssa.

– Ehdoton ehto minulla oli, että pojat (Tero Tiittanen, Jarkko Nyman) ovat mukana. Heti kun kuulin, että he lähtevät mukaan, sanoin, että ehdottomasti minäkin tulen. Vaikka minulla oli sama roolihahmo, niin Pihlajasatu on aivan eri todellisuutta kuin Salkkarit. Joten ajattelin sen ihan omana juttunaan.

Tiivis rupeama tutun työryhmän kanssa oli mukavaa, mutta Ranta ei haluaisi palata suosikkisarjaan pidemmäksi aikaa.

– Vuodet Salkkareissa olivat hektistä, kivaa ja tosi vaihtelevaa aikaa, mutta se myös otti ison siivun elämästä. Roolihenkilökin elää enemmän mukana, kun sitä tekee tiiviisti. Elämäni on nyt sellaista, etten olisi kyllä ihan valmis siihen enää.

Vuosien aikana Helena Kuulalle tapahtui uskomattomia asioita. Hän esimerkiksi kidnappasi pienen tytön, piilotti autoon huumausaineita, oli parisuhteessa mm. Sepon ja Ismon kanssa, joutui vankilaan… Helena osasi myös käsitellä asetta.

– En ollut koskaan käyttänyt asetta, joten tein paljon töitä sen eteen, että aseen käsittely näyttää uskottavalta.

Anneli Ranta näytteli Helena Kuulaa 2008–2015. Vierellä Esko Koveron näyttelemä Ismo Laitela.

Salkkareiden jälkeen Ranta on näytellyt teattereissa ja tehnyt spiikkauksia. Vuorovaikutuskouluttajana hän käy luennoimassa firmoissa ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Tänä kesänä hänen oli tarkoitus olla mukana teatteriproduktiossa.

– Hyppäsin siitä pois, koska halusin olla varovainen koronan kanssa. Ensin se tietysti kirpaisi, mutta sitten ajattelin, että tämä on elämää.

Kesällä on luvassa purjeveneilyä. Alkukesä kului mökillä Lapissa, Norjan rajan lähellä Hetassa.

– Mökille ei mene tietä, joten kuljemme sinne joko hiihtäen järven yli tai veneellä. Juhannuksen jälkeen sinne ei voi enää mennä, koska siellä on hyttysiä niin paljon. Se on etelän ihmiselle mahdottomuus, Ranta nauraa.

Anneli Ranta muutti miehensä kanssa Tampereelta Helsinkiin.

Poikkeuskevät toi mukanaan myös iloisia perheuutisia.

– Poikamme sai pienen Otso-pojan viitisen kuukautta sitten. Olemme hänestä nyt aivan tohkeissamme.

Ranta teki miehensä Ari Meriläisen kanssa ison elämänmuutoksen viime vuonna, kun koti vaihtui Tampereelta Helsinkiin.

– Meillä oli työhuone Helsingissä 10 vuotta. Huomasimme, että olemme täällä 23 neliön pikkuyksiössä, ja meidän 200 neliön omakotitalo on typötyhjänä Tampereella. Aloimme miettiä, onko se enää mitenkään tolkullista, ekologista ynnä muuta. Nyt meillä on Helsingissä tosi kiva kerrostaloasunto, ylimmässä kerroksessa, josta on ihanat näkymät merelle.

Pihlajasatu, ma 29.6. alkaen MTV3 klo 19.30. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.