Rapduo JVG:stä tehdään elokuva! Tältä se näyttää

Rapduo JVG:stä kertova elokuva paljastaa kaunistelemattomasti menestyksen varjopuolet. Katso ensimmäinen teaseri elokuvasta!

Kymmenen vuotta, kuusi albumia, kymmeniä radiohittejä, vuoden striimatuimpia biisejä, kirja sekä 13 Emma-pystiä – Suomen suosituimpiin yhtyeisiin lukeutuvalla rapduo JVG:llä riittää meriittejä.

Ja kirsikkana kakun päälle: JVG:stä on päätetty tehdä elokuva.

JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii ilmestyy valkokankaalle alkuvuodesta 2021. Dokumentaarinen elokuva kokoaa kymmenen vuotta meriitteineen kasaan.

Idea tuli puskista, kun viime syksynä Jare, 32, ja VilleGalle, 32, saivat puhelun tuottaja Seppo Kerkelältä, jonka sanoma oli yksinkertainen: ”Me tehdään teistä elokuva”.

Kaksikon ei kauaa tarvinnut tarjousta pyöritellä.

– Kelattiin, että nyt kymmenen vuoden jälkeen olisi oikea aika tehdä tällainen välitilinpäätös. Haluamme näyttää, millaista tämä touhu on todellisuudessa ollut ja päästää ihmiset kulissien taakse, Jare kuvailee.

JVG:n matkasta on taltioitu kuva- ja videomateriaalia jo ensimmäisistä keikoista lähtien. Eritoten kameraa on pidellyt musiikkipomo, JVG:n PME Records -levy-yhtiötä perustamassa ollut Andrei Kipahti. Materiaalia on kertynyt vuosien varrella satoja tunteja.

Videomateriaalin ohella elokuvassa pääsevät ääneen JVG ja sen tarinaa rakentamassa olleet taustavaikuttajat, perheenjäsenet ja ystävät.

”Ei tästä koskaan pitänyt tulla näin suurta”, toteaa JVG elokuvassa.

Elokuvan tuottaa Cocoa Play ja ohjaavat Taito Kawata sekä Miika Särmäkari, joka toimii myös elokuvan toisena käsikirjoittajana. Käsikirjoittajana ja osatuottajana toimii myös Lasse Järvi, joka on käsikirjoittanut ja leikannut HBO:n Grammy-palkitun Dr Dren ja Jimmy Iovinen tarinan kertovan musiikkidokumentin.

Menestyksen hinta

Yhtyeen tarina alkoi kahden kaverin Jaren ja VilleGallen sekä heidän lätkä- ja artistituttavien rap- ja videoharrastuksesta. Vuonna 2011 Häissä-single räjäytti potin, ja loppu on historiaa.

Voisi kuvitella, että elokuva olisi pelkkiä Emmoja ja samppanjaa festareiden backstagella. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan räppärit haluavat näyttää katsojille sen, mitä menestystarina vaatii – eli kovan hinnan.

– Rehellisesti voi sanoa, että ollaan joskus oltu todella poikki, eikä jaksettu koko touhua. Yksi pätkä elokuvassa on, kun oltiin Kauhavalla yhdeltä yöllä keikalla ja aamukuudelta lähdettiin Messukeskukseen johonkin pesukonemessuille vetämään keikkaa. Ei sitä välttämättä aina riemusta ratketen lähde seuraavalle keikalle, Jare myöntää.

Kaksikko on tottunut elämään tien päällä, keikkoja on vuodessa usein lähemmäs pari sataa. Jare ja VilleGalle myöntävät, että tavallinen arki on joskus houkutellut.

– Kyllä sitä välillä on kelaillut, että pystyykö siihen normaaliin enää koskaan palaamaan. Tai mitä jos olisikin pysynyt normiduunissa, missä sitä olisi nyt? Jare pohtii.

JVG vuonna 2011.

Elokuvassa tuodaan esille, mitä musiikkiura on riistänyt perheeltä, ystäviltä ja suhteilta. JVG on keikalla silloin, kun muut ovat viettämässä vapaita yhdessä.

– Aina ollaan keikkailtu viikonloput, juhannukset ja vaput. On se joskus haikeaa katsoa somesta, kun koko kaveriporukka juhlii hyvän frendin synttäreitä ja itse on vetämässä keikkaa Lapuan pubissa. Silloin tulee mietittyä, miten erilaista elämä voisi olla. Mutta nämä on just näitä valintoja, VilleGalle puntaroi.

”Vuodet ollu tuulisii”

Vuodet ovat todellakin olleet tuulisia. Tahti sen kuin on koventunut. Kaksikko törmää usein kysymykseen, voiko Emmoista tai listaykkösistä saada enää säväreitä.

– Fakta on se, ettei me olla ehditty jäädä kelailemaan saavutuksia, vaan puita on laitettu uuniin päivästä toiseen, VilleGalle korostaa.

– Jengi muistaa vaan ne huiput, vaikka välillä on tultu alaspäin. Joskus ollaan Hartwall-areenalla ja viime syksynä klubikeikalla Circuksessa. Tämä on pitkä maratoni, jos me tehtäisiin tätä ahneudella, aina isompaa ja isompaa, homma olisi loppunut lyhyeen, hän tietää.

Entä kuinka tärkeää on pyrkiä päihittämään muut?

– Onhan räppipiireissä sellaista mittaamista, että vuoden päätteeksi tsekataan kenen biisejä kuunneltiin eniten. Mutta kuten moni varmaan samaistuu, sitä haluaa antaa parastaan, Jare vastaa.

JVG on kahminut yhteensä 13 Emma-pystiä. Kuvassa kaksikko tuulettaa palkintojensa kanssa Emma-gaalassa 2020.

JVG kuitenkin korostaa keskittyvänsä omaan tekemiseen, muiden tekemisiä vilkuilematta. ”Ehkä joskus tehdään sellaistakin, mitä muut eivät ole tehneet”, rapduo heittää. Heidän toiveenaan on, että elokuva antaisi inspiraatiota etenkin nuorille.

– Me aloitettiin nollasta ja itse saavutettiin tämä kaikki. Ei ollut faijaa tai ketään muuta neuvomassa, miten nämä hommat tehdään. Toivottavasti osa voi samaistua meidän kasvutarinaan tai saada kipinää esimerkiksi yrittämiseen, VilleGalle kuvailee.

Räppiä viisikymppisinä?

Vaikka elokuva summaa matkan nollapisteestä menestyksen huipulle, rapduon tarina ei JVG:n mukaan vielä näe loppuaan. Edessä on kaksikon toiveen mukaan ainakin vielä kymmenen vuotta huipulla, kenties enemmänkin.

– Meillä vielä biisit nousee Spotifyn kuunnelluimpiin, eli ei tämä homma varmaan muutamassa vuodessa kaadu. En usko, että keikatkaan ihan pian loppuisivat, VilleGalle arvioi.

– Totta kai sitä miettii, voiko vielä viisikymppisenä vetää räppiä festarilavoilla, mutta aina me voidaan kehittyä ja muovata meidän musiikkia, hän jatkaa.

Mutta mitä he vielä aikovat saavuttaa? Kuinka kova paine on vielä kymmenen vuoden jälkeen takoa listahittejä ja päästä päälavalle?

– Kun hommat lähti liikkeelle, ei me osattu kuvitellakaan, että päästään näin pitkälle. Silloin ei vielä ollut mitään hävittävää. Totta kai paine pysyä huipulla on vuosien varrella kasvanut, Jare myöntää.

– Joskus tulee takapakkia, mutta huonotkin biisit ja keikat kuuluvat meidän tarinaan. Ollaan opittu virheistä. Ei mietitä, että mitä voidaan vielä saavuttaa, vaan mennään päivä kerrallaan, VilleGalle jatkaa.

Kuvassa rapduon lisäksi Cocoa Playn tuottaja Seppo Kerkelä, jolta idea elokuvaan oli peräisin. Elokuvan levittää SF Studios.

Kaunistelematon tarina

Elokuva tarjoaa myös artisteille itselleen katsauksen kuluneista vuosista ulkopuolisen silmin. Samalla he palaavat ajassa taaksepäin.

– Joistain nähdyistä klipeistä huomasi, että vissiin vähän rankempi vuosi ollut tuolloin. Aika poikia sitä on alkuaikoina oltu, Jare naurahtaa.

Nähtäväksi jää, miten kymmenvuotinen ura on tiivistetty puolentoista tunnin dokumenttielokuvaan.

Jare Ja VilleGalle eivät aluksi uskoneet, että elokuva päätyisi elokuvateattereihin levitykseen. Kaksikko tunnustaa jännittävänsä sitä, menevätkö ihmiset ylipäätään katsomaan elokuvaa.

– Tämä projekti ei ole meidän käsissä. Jos joku ei diggaa, niin sille ei voi mitään. Kyllä me palautetta ollaan opittu ottamaan vastaan. Sama se, jos joku rokkikukko ei välitä siitä, että me vedetään lavalla mikkiin DJ:n kanssa, mutta toivottavasti joitain tämä inspiroi, VilleGalle sanoo.

Rapduo myöntää, että tahti on ollut kova. JVG:n mukaan koronan pakottama paussi on tehnyt hyvää. Keikoille he silti odottavat jo pääsevänsä.

JVG:llä ei ole sanavaltaa JVG-elokuva: Vuodet ollu tuulisii -elokuvan lopputulokseen, vaan tuotos on täysin tuotantotiimin käsissä. Rapduo ei tiedä, mitä kaikkea elokuvassa paljastuu.

– Olisi typerää yrittää luoda jonkinlaista kiiltokuvaa. Kyllä tarkoituksena on luoda rehellinen kuvaus meidän matkasta. Tietty jännittää, mitä sieltä tulee, mutta tämä on kaikessa aitoudessaan meidän tarina, VilleGalle summaa.