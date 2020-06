92-vuotias seksitohtori Ruth on täynnä virtaa – rouvan uskomaton elämäntarina hakee vertaistaan

Yli yhdeksänkymppisenä Ruth on yhä täynnä virtaa, kävelee rivakasti ja flirttailee joka suuntaan.

92-vuotiaalla tohtori Ruthilla on ainutlaatuinen elämäntarina: sotaorvosta ja köyhästä, lähes kielitaidottomasta yksinhuoltajasta amerikkalaiseksi ikoniksi.

1980-luvun alussa newyorkilaiselta radiokanavalta lähestyttiin paikallisen yliopiston tutkijoita. Radioon haluttiin joku puhumaan seksivalistuksesta. Tohtori Ruth K. Westheimer (s. 1928) tarttui tilaisuuteen, vaikka rahaa ei juuri ollut luvassa.

Radioasemalla tajuttiin pian, millainen löytö hän oli. 140-senttinen, sorahtelevalla saksalaisaksentilla puhunut nainen säteili vastustamatonta energiaa ja puhui seksistä ennenkuulumattomalla tavalla. Ohjelmaa lähetettiin keskiyöllä sunnuntaisin, mutta siitä tuli hitti, joka teki muutamassa vuodessa tri Ruthista televisiotähden ja rakastetun kansallisen esikuvan.

Jo sitä ennen oli tapahtunut paljon.

Ruth Westheimer, alun perin Karola Sieger, asui lapsena ortodoksijuutalaisten vanhempiensa ja isoäitinsä kanssa Frankfurtin lähellä. Kun natsit veivät isän loppuvuodesta 1938, 10-vuotias Karola lähetettiin turvaan sveitsiläiseen orpokotiin.

Suoratoistopalvelu Hulun tuottamassa dokumenttielokuvassa (Ask Dr. Ruth, 2019) on hurmaava kohtaus, jossa Ruth tapaa ensirakkautensa orpokodista.

– Hän ei pysynyt paikoillaan tai hiljaa kymmentä sekuntiakaan, Walter Nothmann kuvailee.

Ruth lakkasi saamasta kirjeitä keskitysleireihin kadonneelta perheeltään. Sodan jälkeen hänet vietiin Palestiinaan. Hän kouluttautui Israelin maanalaisessa armeijassa tarkka-ampujaksi ja haavoittui vakavasti pommituksessa, mutta rakkaus ja opiskelu veivät muualle. Ensin kutsui Pariisi, vuonna 1956 Yhdysvallat.

Köyhä ja lähes kielitaidoton yksinhuoltajaäiti ei asettunut sovinnaisiin muotteihin, mutta raivasi tiensä kansakunnan sydämiin. Nyt yli yhdeksänkymppisenä tri Ruth on yhä täynnä virtaa, kävelee rivakasti ja flirttailee joka suuntaan. Kalenteri on täynnä esiintymisiä ja opetusta, ja noin 40 kirjan tuotanto on täydentynyt edelleen.

Ruth rakensi suosionsa Reaganin ajan konservatiivisessa Amerikassa. Naisen seksuaalinen halu ja turhautuminen olivat tabuja etenkin televisiossa, ja tri Ruthin hurmaavan suorapuheinen olemus oli kaivattua ja tehokasta vastalääkettä. Hän puolusti myös aborttioikeutta ja auttoi seksuaalivähemmistöjä. Aids-epidemian takia etenkin homomiehistä oli tullut entistäkin halveksutumpi vähemmistö.

Ruth osaa ottaa ilon irti elämästä.

– Olen saksalaisjuutalainen pakolainen. Taustani takia huomaan herkästi, jos jonkun ihmisarvoa ei tunnusteta.

Tyttärensä ja tyttärentyttärensä kanssa keskustellessaan hän väittää, ettei ole feministi, vaikka selvästi kannattaa feminismin keskeisiä periaatteita. Jälkeläiset arvioivat, että Ruth vastustaa lähinnä feminismiin liitettyä vanhanaikaista ja stereotyyppistä mielikuvaa rintaliivienpolttamisineen.

– Jos puhuu seksistä yhtä paljon kuin minä, on parasta pysyä erossa politiikasta, tri Ruth sanoo itse.

Dokumenttiprojekti: Seksitohtori Ruth, ke TV1 klo 22.00