Muistatko vielä kohusarja Viidakon tähtöset? Pahoinpitelytuomio, suhde neljään mieheen...Näin ikimuistoisilla tähtösillä menee nykyään

Osa tähtösistä on tyystin kadonnut julkisuudesta.

Moni muistaa takavuosien kohusarja Viidakon tähtöset. Ohjelmassa suomalaisjulkkikset joutuivat viidakon armoille, ja heidän tuli selviytyä erilaisista tehtävistä.

Thaimaan viidakossa mittelöivät muun muassa Maisa Torppa, Martina Aitolehti, Iida Ketola, Sara Sieppi, Henna Kalinainen ja Niko Saarinen.

Selvitimme, mitä kausien ikimuistoisille tähtösille kuuluu nykyään.

Iida Ketola

Viidakon tähtöset -ohjelman ensimmäinen kausi nähtiin keväällä 2012. Heti alusta asti oli selvää, että ohjelmassa tullaan näkemään paljasta pintaa, ronskia kielenkäyttöä ja outoja käänteitä, kun naiset opettelevat elämään viidakossa.

Ensimmäisellä kaudella nähtiin Iida Ketola, joka oli 21-vuotias osallistuessaan ohjelmaan.

– Ei mun tisseistä voi olla haittaa, ne on täysin puhdasta silikonia, Iida Ketola pohti uhkean poven mahdollisia haittavaikutuksia viidakossa.

Ketola oli juuri valmistunut kampaajaksi. Kuvausten jälkeen hän toteutti unelmansa ja avasi kampaamoliikkeen Helsinkiin.

Iida Ketola Viidakon tähtöset -pressitilaisuudessa 2012.

Alun perin Ketola tuli suurelle yleisölle tutuksi aikansa suosituimmasta tosi-tv-ohjelmasta, Big Brotherista. Ketola osallistui ohjelmaan vuonna 2009. Sen jälkeen Ketola nähtiin Viidakon tähtösten lisäksi muun muassa ohjelmissa Kaksi julkkista ja yhdet häät sekä Starat lastenvahteina. Ennen Viidakon tähtösiä Ketola myös juonsi MTV:n Rantalentis -ohjelmaa.

Ketola työskentelee nykyään kampaamoyrittäjänä. Hän avioitui vappuna 2016 radiojuontajana tunnetun Renne Korppilan kanssa. Pari meni naimisiin salaa eikä kertonut ratkaisustaan etukäteen kenellekään muulle.

Renne Korppila muistetaan erityisesti radiokanava NRJ:n juontajana. Ketola ja Korppila tekivät vuonna 2015 myös yhteistä aamuradio-show’ta NRJ:llä. Sittemmin Korppila on siirtynyt täysin eri hommiin kahvilayrittäjäksi.

Iida Ketola ja Renne Korppila kuvattuina lokakuussa 2017.

Renne ja Iida ovat puhuneet julkisuudessa avoimesti oman suhteensa pelisäännöistä. Pari on luottanut avoimeen suhteeseen jo vuosikausia, eikä naimisiin meneminen muuttanut tilannetta mihinkään.

Aiempien kumppaniensa kanssa kumpikaan ei kokeillut avointa suhdetta, mutta Rennen mukaan nykyinen tyyli on sopinut parille oikein hyvin.

– Ei se avoin suhde mikään kokeilu ollut. Ikinä ei tietysti kannata sanoa ei koskaan, ja aina voi suhteessa miettiä tarpeen vaatiessa asioita uusiksi, mutta ei tilanne ole sitten viime näkemän muuttunut mihinkään, Renne kertoi IS:lle maaliskuussa 2020.

Sekä Iida että Renne ovat avoimia myös sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Iidan rehelliset Instagram-postaukset ovat keränneet huomiota. Iida on muun muassa julkaissut Instagram-tilillään itsestään vähäpukeisen kuvan, jonka yhteydessä hän kertoi pesseensä seksilelunsa vahingossa pesukoneessa.

– Mun mielestä se on tosi jees ja hauskaa. Sellainen hän on, ystävien ja muiden seurassa. Tiedän, että moni varmaan ajattelee niistä vaikka mitä, mutta minä tiedän, että se on kaikki aitoa. Se on todellista häntä, eikä mitään esittämistä, Renne totesi.

Henna Kalinainen

Viidakon tähtösten ensimmäisellä kaudella nähtiin myös Henna Kalinainen. Viidakkoa varten pakkaaminen tuotti tuolloin ongelmia.

– Ottaaks kukaan mukaan yhtään korkokenkii? Henna Kalinainen kyseli.

Henna Kalinainen osallistui Big Brotheriin vuonna 2008. Seuraavana vuonna hän kihlautui Antti Kurhisen kanssa BB-talossa. Pari erosi vuonna 2010.

Henna Kalinainen Viidakon tähtöset -pressitilaisuudessa 2012.

Kalinainen kihlautui uuden rakkaansa kanssa helmikuussa 2020. Hän julkaisi kuvan kihlasormuksista Instagram-tilillään.

Tosi-tv-tähti joutui muutama vuosi sitten valtaisaan ryöpytykseen, kun kuvat tämän uudesta ulkomuodosta levisivät. Kalinaisen paino oli noussut huomattavasti ja tämän ulkonäköä haukuttiin kovin sanoin. Nainen sairasti tuolloin pahaa masennusta.

– Kaikkien ei tarvitse olla mallinmitoissa tai missiainesta vaan normaalivartalo tai ylipainokin on ihan jees niin kauan kun se ei ole terveysriski! Itsellä lihomisen myötä tuli raskausarpia vatsaan, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta sellaista se elämä on. Se on luonnollista että paino ei aina pysy kaikilla samana ja siihen on tuhat eri syytä! Itsellä ei voimavarat enää lopulta riittänyt ja masennus vei voiton. Nykyään olen sujut itseni kanssa, Kalinainen avautui tuolloin blogissaan.

Kalinaista ei ole nähty vuosiin televisiossa, ja muutoinkin hän on vetäytynyt julkisuudesta.

Kalinainen on saanut rikostuomion. Syksyllä 2019 Helsingin hovioikeus tuomitsi Kalinaisen pahoinpitelystä, josta hän sai 1 vuoden ehdollisen vankeustuomion.

Henna Kalinainen käräjäoikeudessa pahoinpitelystä toukokuussa 2018.

Pahoinpitely tapahtui Kalinaisen asunnossa Helsingissä vuoden 2016 heinäkuussa. Ennen pahoinpitelyä hän vietti iltaa miehen kanssa ”anniskeluravintolassa”, jossa nautittiin alkoholia, ja heille tuli riitaa. Nainen löi tai viilsi silloista miesystävää keittiöveitsellä päähän. Miehen päähän tuli kahdeksansenttinen ja runsaasti verta vuotanut haava.

Marianne Kallio

Kolmannella kaudella trooppisella viidakkoleirillä rahapalkinnosta kilpaili Marinne Kallio. Hän tosin ehti olla viidakossa vain muutamia tunteja. Hän jätti kisan kesken, koska koki tulleensa kiusatuksi muiden tähtösten toimesta.

Marianne Kallio tuli tunnetuksi jo 18-vuotiaana, kun hän oli mukana TV5-kanavan Tallinna-ohjelmassa. Siinä hän matkusti äitinsä kanssa Viroon suurennuttaman rintansa Tiina Jylhän klinikalle ja kertoi haaveilevansa missiurasta.

– Laitoin silikonit ihan itseni takia, sillä olen halunnut ne jo teinistä saakka. Kauneuskisoissa täytyy näyttää hyvältä ja työn kannalta se on plussaa, Marianne sanoi IS:n haastattelussa vajaa kymmenen vuotta sitten.

Marianne Kallio Viidakon tähtöset -pressitilaisuudessa 2014.

Vuonna 2016 Kallio on kävi uudestaan rintaleikkauksessa, mikä kasvatti hänen kuppikokonsa 75l:än. Kauneusleikkausten lisäksi Kallio on ollut julkisuudessa myös parisuhdekoukeroidensa takia.

Tuulitunnelissa ja Big Brotherissakin mukana ollut Kallio on viime vuosina viettänyt siinä määrin seesteisempää elämää, ettei häntä enää ole juurikaan nähty televisio-ohjelmissa tai muutenkaan julkisuudessa.

Marianne Kallio kisasi Miss Hot Rod 2019 -finaalissa.

Viime keväänä 25-vuotias neljävuotiaan tytön äiti palasi estradille Miss Hot Rod -finaalissa, muttei vielä osannut sanoa, nähdäänkö häntä jatkossa taas enemmän julkisuudessa.

Kohukaunotar paljasti Ilta-Sanomille viime viikolla, että hän suunnittelee kouluttautuvansa lähitulevaisuudessa seksologiksi eli seksuaaliterveyden asiantuntijaksi.

– Olen ollut jo kauan kiinnostunut kyseisestä alasta. Ajan kanssa löysin kyseisen ammatin ja tajusin, että tämä se on. Siihen tähtään, Kallio kertoi päämäärätietoisesti.

Tällä hetkellä Kallio opiskelee lähihoitajaksi. Mahdollisista erikoistumishaaveistaan kaunotar ei kertonut haastattelussa sen enempää kuin että hänen haaveissa on valmistua kliiniseksi eli alan auktorisoiduksi asiantuntijaksi.

– Mulle ei ole väliä, työskentelisinkö vastaanotolla, televisiossa vai missä kertoisin asiasta. Koko ala on sellainen, mistä tykkään puhua, joten sillä ei juurikaan ole väliä, missä sitä tekisin.

Tia Kiuru

Kolmannella tuotantokaudella viidakossa seikkaillut Tia Kiuru ei tullut muiden tähtösten kanssa toimeen. Kohua herätti, kun hän julkaisi Instagramissaan oman versionsa sarjan promokuvasta. Hän oli tuhrinut photoshopilla Marianne Kallion naaman niin, ettei siitä saanut selvää.

Kiuru osallistui myös Big Brotheriin vuonna 2011, mutta talossa oleminen oli hänelle liikaa, joten hän lähti BB-talosta pakoon jo toisena päivänä.¨

Tia Kiuru Viidakon tähtöset -pressitilaisuudessa 2014.

Muutama vuosi sitten suorasanaisena tunnettu Kiuru kirjoitti blogissaan ihastuneensa useampaan mieheen.

– Nyt kun virallinen avioero on aivan kynnyksellä, on aika avata omaa ajattelumaailmaani, hän kirjoitti.

– Olen ihastunut, jopa rakastunut, moneen mieheen. Ja rakastunut-sanan painotus on vähäinen, hieman skeptinen ja aikuisen naisen viileydellä varusteltu. Intohimo sekä ihastus on kuitenkin nuoren tytön veren väristä.

Kiuru kertoi, kun hän oli kulkenut Mannerheimintiellä keskellä yötä kolmen miehen kanssa. Yhden kanssa mentiin käsikynkkää, toisen kanssa ystävänsä ja hänen välissä ja kolmannen kanssa rinnakkain nauraen.

– Jollakin tapaa käyntikortit vaihtuivat tapaamisiin hotellihuoneessa, kruunuhaan kattojen yllä taikka espoolaisessa sijoitusasunnossa… Olin yhden miehen nainen, suhteessa neljään mieheen, hän kirjoitti avoimesti.

Tia Kiuru The Voice Of Finlandin kulisseissa lokakuussa 2015.

Voice of Finlandissakin nähty Kiuru kertoo Instagramissaan työskentelevänsä nykyään ”prosessiasiantuntijana”.

Kiurulla on viisivuotias tytär. Hän löysi viime vuoden loppupuolella uuden rakkauden vierelleen. Pariskunta osti keväällä yhteisen asunnon.

– 93,5 neliötä omaa (ja vähän pankin) ihanuutta tiedossa seuraavat vuosikymmenet. Rakas Nummela, täällä ollaan! Seuraava tavoite: kesämökki, Kiuru kertoi Instagramissa innostuneena.

Kiuru on julkaissut rakkaansa kanssa romanttisia yhteiskuvia Instagramissa.

– Hän. Ollaan käyty niin lyhyessä ajassa niin paljon läpi, että tuntuu kuin meillä olis kokonainen elämä meidän takana. Silti se on vasta edessä, Kiuru hehkutti pusukuvan yhteydessä.

Susanna Indrén

Moni muistaa Susanna Indrénin, 54, Salattujen elämien Jaana Niemisenä. Sen jälkeen hän on osallistunut tosi-tv-formaatteihin, kuten Viidakon tähtösiin ja Julkkis Big Brotheriin.

– Yllättävää oli se, kun uitti sormia siinä vedessä, että se oli ihan lämmintä! Kuka on lämmittänyt veden? Indrén heitti Viidakon tähtösissä.

Susanna Indrén Viidakon tähtösenä vuonna 2013.

Indrén on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi ja työskennellyt ääninäyttelijänä.

Näyttelijä on avautunut julkisuudessa alkoholinkäytöstään. Vuonna 2014 hän kertoi Me Naisille jättäneensä alkoholin kokonaan lastensa vuoksi.

Hän kertoi, kuinka eron jälkeen hänen suhtautumisensa alkoholiin muuttui. Kun parin Urho-poika alkoi viettää vuoroviikot Susannan ja vuoroviikot isänsä luona, alkoi Indrénistä tuntui yksinäiseltä. Samppanja toi lohtua yksinäisyyteen.

– On todella yksinäinen tunne istua sohvalla pimeässä, hiljentyneessä kodissa ja ihmetellä, että mitäs nyt. Panin klassista musiikkia soimaan, kävin ostamassa itselleni samppanjaa ja hukutin sillä eroikävän. Tuohon aikaan samppanjaa kului pullollinen illassa, hän kertoi lehdelle.

Eron jälkeen hän alkoi viihtyä juhlissa, ja pian Indrén olikin tuttu näky myös lehtien sivuilla. Indrén sanoi kohuotsikoiden vieneen työtarjouksia ja osa ystävistä käänsi hänelle selkänsä.

– Pelkään leimautuneeni ihmisten silmissä alkoholistiksi, vaikken sellainen ole. Pahinta oli kuitenkin se, että aloin olla huolissani, millainen mielikuva minusta syntyy äitinä, hän avautui.

Indrén on ollut mukana Korkki kiinni -ohjelmassa, jossa seitsemän osallistujaa yrittivät olla koko vuoden tipattomalla.

Susanna Indrén vuonna 2013.

Näyttelijä on hiljattain joutunut rikosepäilyjen kohteeksi. Susanna Indréniä syytetään lievistä pahoinpitelyistä, joiden uhrina on ollut hänen ex-miehensä. Indrénin ex-miestä syytetään maksuvälinepetoksista, varkaudesta, ryöstön yrityksestä, sekä pahoinpitelyistä, joissa uhrina on ollut Susanna Indrén.

Viidakon tähtöset -tosi-tv-ohjelmaa kuvattiin kolme tuotantokautta.

Viidakon tähtöset -ohjelmaa kuvattiin syksyisin 2011-2013. Ensimmäisellä kaudella viidakossa kilpailivat Sara Sieppi, Anni Uusivirta, Susanna Ingerttilä, Susanna Ruotsalainen, Susanna Penttilä, Martina Aitolehti, Marianne Harjula, Iida Ketola, Henna Kalinainen ja Maisa Torppa.

Toisella kaudella kisasivat Sabina Särkkä, Anna Strömberg, Minna Sara, Niina Lavonen, Emmi Lehtomaa, Niko Saarinen, Katri Sorsa, Leina Ogihara, Susanna Indrén ja Nina Hämäläinen.

Kolmannen kauden tähtöset olivat Suvi Pitkänen, Amanda Harkimo, Katrie Daler, Laura Ahola, Tia Kiuru, Sanna Suutari, Johanna Pulkkinen, Marianne Kallio, Tiina Jylhä ja Alisa Ranta-aho.