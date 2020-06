Suomen tosi-tv:ssä rakastutaan, örvelletään ja petetään – mutta miksi muut ohjelmat eivät pärjää Temptation Islandille?

Kilpailu katsojista on kiihtynyt, mutta Temptation Island Suomi näyttää porskuttavan edelleen kotimaisten suosituimpana parisuhderealityna.

Tosi-tv on vakiinnuttanut paikkansa kotimaisten televisio-ohjelmien kartalla. Kovassa huudossa ovat erityisesti parisuhderealityt, jotka nousevat puheenaiheiksi niin somessa kuin sen ulkopuolella.

Suhderealityistä meillä suosituimmassa, Temptation Island Suomi -ohjelmassa, joukko nuoria pareja intoutuu pettämään toisiaan harrastamalla seksiä koko kansan edessä. Eikö irstailulla ole mitään rajoja?

Vai siinäkö se vastaus juuri onkin – että kaikki nämä vuodet suomalaiset ovat nimenomaan kaivanneet ohjelmia, joissa moraalisia rajoja rikotaan?

Suhdesaagoja käsitteleviä ohjelmia ovat Temptation Islandin lisäksi muun muassa Love Island, Ex on the Beach sekä Paratiisihotelli.

IS Tv-lehti otti selvää parisuhderealityjen viehätysvoimasta. Taustalta paljastuu loppujen lopuksi hyvin arkisia syitä.

Seitsemän tuotantokautta on jo tehty Temptation Island Suomea, eikä loppua näy. Ohjelma tyydyttää tirkistelynnälkää ja saa jokaisen keittiöpsykologin analyysin kiehumaan. Sarja nousee valokeilaan kerta toisensa jälkeen, vaikka formaatin perusidea on pysynyt samana.

Nelosen Temptation Island Suomi -ohjelman vastaava tuottaja Martti Sivonen toteaa, että formaatti on jo itsessään kutkuttava.

– Temptation Islandille lähdetään parisuhteessa, joten osallistujilla on vahvat tunteet läsnä jo entuudestaan. Siitä seuraa väistämättä tunteikkaita käänteitä, jotka herättävät reaktioita, Sivonen perustelee.

Temptation Island -ohjelmassa pariskunnat testaavat, lankeaako kumppani sinkkujen houkutukselle.

Myös mediatutkimuksen dosentti Heidi Keinonen noteeraa, että suosion taustalla on ohjelman poikkeuksellisen tulenarka lähtöasetelma.

– Muihin vastaaviin formaatteihin osallistutaan sinkkuna ja mahdollisesti etsitään parisuhdetta tai kilpaillaan rahapotista. Temptation Islandissa panoksena on parisuhde, eli osallistujilla on paljon pelissä, Keinonen näkee.

Nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö Meira Noronen korostaa, että hakuprosessissa pyritään etsimään juuri niitä pariskuntia ja sinkkuja, jotka ovat valmiita heittämään itsensä peliin. Rekrytoinnissa onnistuminen on kaiken keskiössä.

– Myös Kurosen Grilli eli Sami Kurosen vetämä legendaarinen iltanuotio on elementti, jota moni varmasti odottaa, Noronen toteaa.

Mikä on liikaa?

Temptation Islandin suosiota noteerattaessa ei voi ohittaa pettämisen agendaa. Noronen tiedostaa, että mielipiteitä mahtuu monenlaisia. Temptation Island on saanut myös kritiikkiä estottomasta örvellyksestä sekä pettämisen ja seksin roolista.

– Formaatissa testataan parisuhteiden kestävyyttä ja luottamusta, ja metodina on houkutus ja sille antautuminen tai siitä kieltäytyminen. Joskus tämä tutkiskelu pitää sisällään intiimejä tilanteita, Noronen kommentoi.

Hyvän maun raja? Norosen mukaan se on osin kontekstikysymys.

– Se, mikä jossain kehyksessä toimii, voi toisessa tilanteessa olla liikaa. Siksi patenttivastauksen antaminen on vaikeaa. On kuitenkin selvää, ettei Temptation Island ole lapsille suunnattu perheohjelma, vaan puhuttelee vanhempaa yleisöä.

Sami Kuronen on toiminut Temptation Islandin juontajana ensimmäisestä kaudesta lähtien.

Britanniassa valtavaan suosioon noussut Love Island rantautui Suomeen Subille 2018. Love Island Suomi -ohjelman vastaava tuottaja Mirko Baas kertoo, että viime syksynä esitetyn toisen tuotantokauden katsojaluvut nousivat 30 prosentilla.

Baas huomauttaa, että uuden ohjelman kasvu vaatii aikaa. Hän kertoo, että katsojilla kesti hetken aikaa omaksua täysin uudenlainen ohjelma ja päästä jyvälle sen tarkoitusperästä.

– Parisuhderealityissä katsojat ovat tottuneet siihen, että ohjelman moottori on jokin konfikti, kuten exän saapuminen tai parisuhteen koettelemus. Love Islandissa sellaista konfliktia ei ole, joten katsojat saattoivat yllättyä, kun ohjelma rikkoi hyvällä tavalla raameja, joita tosi-tv:ssä on totuttu näkemään, Baas arvelee.

Love Islandissa sinkut etsivät tosirakkautta. Ohjelma päättyy äänestykseen, jossa katsojat pääsevät valitsemaan voittajaparin, joka voi joko jakaa 25 000 euron palkintopotin, tai vaihtoehtoisesti toinen osapuoli voi viedä rahat parinsa nenän edestä.

Hänen mukaansa katsojat hämmästyivät siitäkin, miten aidosti osallistujat puhuivat tunteistaan ja miten rehellisen kuvan he jättivät itsestään. Osa myös kiitteli, että alkoholin sijaan keskityttiin tunteisiin. Aitous on ylipäätään avainsana tosi-tv:n suosiosta puhuttaessa.

Baas uskoo, että Love Island nousee Suomessa vastaavanlaiseen suosioon kuin naapurissa Ruotsissa ja päihittää kilpailijansa.

– Love Island voi ehdottomasti nousta Suomen suosituimmaksi realityksi, Baas sanoo.

– On kuitenkin huomioitava, että monivuotiset formaatit ovat keränneet katsojia jo pitkään, kun taas Love Island on tuore formaatti Suomessa. Olemme kuitenkin jo hyvällä kasvupolulla.

Ex on the Beach -tuotanto vei kahdeksan sinkkua unelmalomalle Karibialle. Juuri kun hauskanpito oli ylimmillään, turkoosina hohtavasta merestä alkoi ilmestyä kunkin exiä pakkaa sekoittamaan. Kuvassa kauden sinkut 2020.

Pohjoismaissa jo pitkään esitetty Ex on the Beach Suomi alkoi keväällä 2020. Discovery Finlandin sisältöjohtaja Katja Santala kertoo, että kyseessä oli suoratoistopalvelu Dplayn kaikkien aikojen hitti.

Santalan mielestä ohjelman erityisyys piilee hauskanpidossa ja yllättävissä käänteissä, joihin voidaan tuotannollisesti reagoida kuvausten aikana.

Vaikka televisiosta nähtiin paljon juhlimista ja seksiä, osallistujat eivät Santalan mukaan panneet päätään pensaaseen vaan nauroivat Karibian-kommelluksilleen itsekin.

Santalan mukaan menestyksekäs kausi oli osoitus siitä, että kasvulle on potentiaalia.

Sarjaa on esitetty vuonna 2016 Suomessa yhden kauden verran Subilla nimellä Exiä rannalla.

Paratiisihotelli-ohjelmassa sinkut yrittävät säilyttää paikkansa mahdollisimman pitkään, mikä edellyttää kumppanin löytämistä toisista kilpailijoista. Ilman kumppania jäänyt asukas poistetaan paratiisista.

Paratiisihotellin viimeisin kausi esitettiin Suomessa 2017 Livillä. Formaatti on muissa Pohjoismaissa valtavan suosittu, mutta Suomessa ohjelman tuotanto jäi toistaiseksi kahteen kauteen. Miksi?

Vastaava tuottaja Martti Sivonen näkee, että yhtenä syynä oli Temptation Islandin saavuttama suosio. Uusi formaatti näytti jääneen sen jalkoihin.

– Kenties yhtenä syynä oli se, että Paratiisihotelli vertautui Temptation Islandiin, joka oli jo siinä kohtaa suuri ilmiö ja vakiinnuttanut paikkansa. Vaikka kyseiset formaatit ovatkin hyvin erilaisia, Sivonen perustelee.

– Joka tapauksessa Paratiisihotelli on niin vahva formaatti muualla, että uskon ja toivon, ettei siitä ole vielä viimeistä kautta täällä Suomessa nähty.

Paratiisihotelli ja Temptation Island Suomi kuuluvat Nelosen ohjelmiin. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.