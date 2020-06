Suosikkikirjailija läväytti julki tylyn mielipiteensä kirjoistaan tehdyistä elokuvista – elämäntyö ”sullottiin lihamyllyn läpi”

Suositut Percy Jackson -kirjat eivät siirtyneet valkokankaille Rick Riordanin toivomalla tavalla.

Kirjailija Rick Riordan kertoi inhoavansa Percy Jackson -kirjoista tehtyjä elokuvasovituksia, kirjoittaa People. Riordan on jo aiemmin kertonut, ettei pidä elokuvista, mutta nyt kirjailija taustoitti Twitterissä inhoaan useiden twiittien verran.

Keskustelu käynnistyi, kun Percy Jackson -kirjojen fani kirjoitti Twitterissä Percy Jackson ja salamavaras -elokuvasta Disney+-suoratoistopalvelussa, ja sai vastauksen kirjailijalta. Fani epäili, että suoratoistopalvelussa näkyvästä elokuvasta olisi sensuroitu kasinokohtaus.

Fanin huomio ei hetkauttanut Riordania, joka on tunnettu välinpitämättömyydestään kirjojensa elokuvasovituksia kohtaan. Riordan vastasi, että hänen puolestaan koko elokuvan voisi sensuroida. Fanin alkuperäinen twiitti on poistettu, mutta Riordanin näpäytys on yhä tallella.

– Enpä tiedä, mutta selvästi kyseessä on virhe. Heidän pitäisi sensuroida koko juttu. Kaksi tuntia tyhjää ruutua, kirjailija twiittasi.

Nuortenkirjailija Rick Riordan halveksuu Percy Jackson -elokuvia avoimesti.

Fanit riemastuivat Riordanin selvästä vihanosoituksesta elokuvia kohtaan. Riordan jatkoi kertomalla, millaista kirjojen sovittaminen elokuviksi hänen mielestään oli.

– Niin, teille se on muutama tunti viihdykettä. Minulle se on elämäntyöni laitettuna lihamyllyn läpi, vaikka pyysin etteivät he tekisi sitä, Riordan kuvailee.

– Ei se mitään, ei se mitään, korjaamme sen pian, kirjailija jatkaa.

Tällä Riordan viittasi työn alla olevaan tv-sarjaan jota hän työstää parhaillaan kirjoistaan.

Riordan jatkoi twiittailuaan kertomalla, ettei ole halunnut katsoa elokuvia, eikä myöskään aio tehdä niin. Käsikirjoitusten näkeminen riitti hänelle.

Kirjailija ilmaisi jo elokuvan tuotantovaiheessa olevansa tyytymätön juoneen tehtyihin muutoksiin. Hän varoitti tuotantotiimiä siitä, että fanit pettyisivät elokuvaan, mutta varoitukset menivät kuuroille korville.

Kreikkalaista mytologiaa ja teiniseikkailua yhdistävien kirjojen fanit ovat jo kymmenen vuoden ajan toivoneet kirjoille uskollista sovitusta. Nyt heidän toiveensa toteutuu, ja Rick Riordan on mukana varmistamassa, että tv-sarjan juoni on halutunlainen.

Logan Lerman teki läpimurtoroolinsa Percy Jacksonina.

Percy Jacksonin nimiroolin elokuvissa tehnyt Logan Lerman on osoittanut tukensa uudelle kirjoista tehtävälle tv-sovitukselle.

– Olen fanien puolesta iloinen, että he saavat uskollisemman sovituksen, Lerman kertoi Entertainment Tonightin haastattelussa. Rick Riordanin oma panos tv-sarjaan on Lermanin mielestä hyvä asia.

– Luulen, että fanit tulevat olemaan todella tyytyväisiä siihen, hän jatkaa.

Percy Jackson -elokuvista odotettiin aikoinaan suurta hittiä, mutta sellaista niistä ei tullut. Fantasiakirjojen sovitukset eivät fanien mielestä vetäneet vertoja alkuperäiskirjoille. Ensimmäisen elokuvan ohjasi Harry Potter -ohjaajanakin tunnettu Chris Columbus, joten nuorten fanien odotukset olivat korkealla. Elokuvasarja jäi kahden osan mittaiseksi. Percy Jackson -kirjoja on julkaistu viisi.