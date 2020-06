Demi Moore palaa tv-ruutuun sysisynkässä sarjassa – tässä lista HBO:n, Netflixin ja muiden palveluiden kesäuutuuksista

Demi Mooren uusi sarja on Brave New World, joka on sovitus Aldoux Huxleyn kuuluisasta tieteisromaanista. Sarja alkaa HBO Nordicilla heinäkuussa.

Mitä katsoa kesälomalla? Suoratoistopalveluiden uutuuksissa on mukana muun muassa euroviisufinalisteja, ensihoitajia, strippareita ja huumevyyhtejä – mukana rikoksia, komediaa ja kotimaisia uutuuksia.

Kesän lomakausi tuo tänäkin kesänä suoratoistopalveluihin liudan uusia tv-sarjoja ja elokuvia.

IS Tv-lehti jakoi kotimaisten netti-tv-palveluiden tulevien viikkojen kiinnostavimmat uutuudet kolmeen kategoriaan: rikokseen ja jännitykseen, romansseihin ja komedioihin sekä kotimaisiin uutuuksiin.

Rikoksia ja jännitystä

Demi Moore näyttelee Brave New World -sarjassa Lindaa.

Brave New World: Synkkää oli brittikirjailijan Aldous Huxleyn teksti 1932 ilmestyneessä tieteisklassikossa Uusi uljas maailma: kirjan yhteiskunnassa rauhaan tähdättiin kieltämällä yksiavioisuus, yksityisyys, raha, perhe ja historia. Sarjoja Fear the Walking Dead ja Homecoming tehneen David Wienerin luoman draamasovituksen pää­osissa ovat Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay ja Demi Moore. Elokuvatähtenä kuuluisaksi 1980-luvulla noussut Moore on viime vuosina nähty televisiossa muun muassa Empire-sarjassa. To 16.7. alkaen HBO Nordic.

First Responders: Åren laskettelupaikkakunnalle sijoittuva uusi ruotsalainen draamasarja seuraa ensihoitajien, poliisien ja palomiesten työskentelyä sekä keskinäisiä suhteita. Su 28.6. alkaen Viaplay.

Le bureau, vakoojaverkosto: Ranskan salaisen palvelun työntekijöiden työtä ja suhteita seuraavasta sarjasta esitetään viimeisen viidennen kauden jaksot. Ke 1.7. alkaen Yle Areena.

Cate Blanchett nähdään myös itse tämän luomassa draamasarjassa Stateless.

Stateless: Näyttelijä Cate Blanchettin luoma draamasarja seuraa neljää päähenkilöä Australiaan maahanmuuttajien vastaanottokeskuksessa. Ke 8.7. alkaen Netflix.

P-Valley: Draamasarja seuraa neljän strippiklubilla työskentelevän naisten arkea. Sarja pohjautuu Katori Hallin näytelmään. La 25.7. alkaen C More.

Lovecraft Country: Musta nuorukainen etsii jännitysfantasiasarjassa kadonnutta isäänsä ja törmää 1950-luvun rotusyrjintään. Matt Ruffin romaaniin perustuvan sarjan tuottajiin kuuluvat muun muassa kauhuelokuva Get Outin (2017) tehnyt Jordan Peele sekä Lost-sarjan tähtituottaja J.J. Abrams. Ma 17.8. alkaen HBO Nordic.

Komediaa ja rakkautta

Will Ferrell esittää euroviisuihin sijoittuvassa komediassa Lars Erickssongia. Rachel McAdams esittää Sigrit Ericksdottiria.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga: Mistä on onnistuneet Eurovision laulukilpailut tehty? Suomessa tätä on ratkottu vuodesta 1961 alkaen, mutta Netflixin tuottamassa kome­diassa asialla ovat amerikkalaiskoomikko Will Ferrell, näyttelijät Rachel McAdams, Pierce Brosnan ja Dan Stevens sekä laulaja Demi Lovato. David Dobkinin ohjaamaa elokuvaa kuvattiin osaksi viime vuoden euroviisuissa Tel Avivissa. Pe 26.6. alkaen Netflix.

The Baby-Sitters Club: Ann M. Martinin nuortenkirjoista sovitetussa uudessa sarjassa tyttöporukka perustaa oman etsivätoimiston. Pe 3.7. alkaen Netflix.

The Kissing Booth 2: Romanttisen nuorten­komedian jatko-osassa lukioon palaavan Ellen (Joey King) ja Noahin (Jacob Elordi) kaukosuhdetta koettelee etäisyyden lisäksi mustasukkaisuus. Pe 24.7. alkaen Netflix.

Tanskalaisessa nuorten draamasarjassa Sex päähenkilö Catherine yllättyy omista tunteistaan.

Sex: Nuortensarjassa Cathrine (Asta Kamma August) ihastuu kollegaansa Selmaan (Nina Terese Rask), vaikka hänellä on poika­ystäväkin (Jonathan Bergholdt Jørgensen). Su 2.8. alkaen Yle Areena.

Frayed: Sarah Kendall näyttelee luomassaan komediasarjassa Simonea, joka lontoolaismiehensä kuoltua joutuu muuttamaan takaisin lapsuudenkotiinsa Australiaan ja kohtaamaan vanhat ongelmansa. Ke 19.8. alkaen HBO Nordic.

Kotimaisia uutuuksia

Alli Haapasalo on yksi Eristyksissä-sarjan ohjaajista. Kuva on maaliskuulta 2019 Nyrkki-sarjan kuvauksista.

Eristyksissä: Kotimaisista uutuuksista ajankohtaisin on seitsemänosainen draamasarja, jonka tarinat käsittelevät viime kuukausien poikkeusoloja. HBO:n ensimmäisessä suomalaistuotannossa seitsemän ohjaajaa – AJ Annila, Aleksi Salmenperä, Alli Haapasalo, Mikko Kuparinen, Mika Kurvinen, Teemu Nikki ja Marja Pyykkö – kertovat kuvitteellisia tarinoita siitä, miten suomalaiset reagoivat pakkoeristykseen ja rajoituksiin. Sama idea on toteutettu myös Espanjassa ja Puolassa. Myöhemmin suomalaissarja esitetään myös HBO:n eurooppalaisissa suoratoistopalveluissa. Kesän aikana HBO Nordic.

Downshiftaajat, kausi 3: Kepeän draamasarjan uudella kaudella elämäntilanteet muuttuvat taas: Tommi ja Satu (Jussi Vatanen ja Iina Kuustonen) muuttavat maalle, ja Aaro ja Pia (Mikko Leppilampi ja Niina Lahtinen) ovat eroamassa. To 25.6. alkaen Elisa Viihde Aitio.

Jethro ja talot ilman ostajaa: Jethro Rostedt selvittää Suomen asuntotilannetta ja markkinoiden jakautumista: kasvukeskuksissa omistusasunnot säilyttävät arvonsa tai niiden arvo jopa nousee, ja syrjäseuduilla monien talojen jälleenmyyntiarvo laskee, kun muuttajia ei ole. Heinäkuussa Dplay+.

Mona (Krista Kosonen) ja Juha (Pekka Strang) tutustuvat elokuvassa Koirat eivät käytä housuja.

Koirat eivät käytä housuja: Surumielisessä draamassa vaimonsa onnettomuudessa menettänyt mies (Pekka Strang) löytää uudestaan jaloilleen tutustuttuaan sadomaso­klubilla Monaan (Krista Kosonen). JP Valkeapään ohjaama elokuva sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla 2019. La 1.8. alkaen Elisa Viihde Aitio.

Katiska: Kotimainen true crime -dokumenttisarja purkaa Suomen rikoshistorian suurimman huumejutun käänteitä. Haastateltavina on Niko Ranta-ahon lisäksi tämän lähipiiriä sekä muita tapaukseen kytkeytyviä henkilöitä. Elokuussa Ruutu+.