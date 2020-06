Salkkareita kuvattiin koko kevät – Tommi Taurula paljastaa, miten kuvaukset poikkeusoloissa sujuivat

Salatut elämät -sarjassa Kari Taalasmaata esittävä Tommi Taurula nähdään seuraavaksi tv-ruudussa MC Taalasbiilissä.

Salatut elämät -sarja jää kesätauolle. Tommi Taurulalle se tietää kesälomaa.

– Olemme kuvanneet Salkkareita koko kevään ajan turvarajojen puitteissa, ja meillä alkaa nyt kesäloma. Kuvausryhmä on ollut pieni ja näyttelijöitä on ollut maksimissaan neljä samassa tilassa. Turvavälit on pidetty kunnossa, joten kevään aikana kuvatuissa jaksoissa ei nähdä suutelukohtauksia tai vastaavia. Olemme toteuttaneet kuvaukset löysemmällä tahdilla, ja yllättävän kivuttomasti on kaikki mennyt. Kaikki ovat pysyneet terveinä.

Taurula kertoo roolihahmollaan Kari Taalasmaalla olevan menossa itsetutkistelun vaihe. Kari ei ole kuitenkaan vielä muuttamassa äidin helmoista.

– Hänellä on menossa itsetutkiskelun vaihe, mutta ei hän ole kuitenkaan äidin helmoista vielä muuttamassa. Aikuisen miehen kriisiä on ilmassa, ja ajatus siitä. että pitäisi ryhdistäytyä.

– Olen ollut tauon jälkeen mukana Salkkareissa kuusi viimeistä vuotta. Tämä on mukava perustyö ja olen niin tunnistettava Salkkari-kasvo, että freelancerina voisi olla vaikea työllistää itsensä. Perhe pitää kuitenkin elättää, joten olen ajatellut mennä toistaiseksi näin.

Taurula viettää kesän mökillä.

– Ajattelin vetäytyä täysin mökkiläiseksi. Mökillä on luvassa halontekoa, nurmikonleikkuuta, saunomista ja lukemista. Työt jatkuvat sitten elokuun alkupuolella.

Salatut elämät jää kesätauolle tiistaina 23.6. MC Taalasbiili MTV3-kanavalla ke 24.6. alkaen.