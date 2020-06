Suomen hauskin mies televisioon – Martti Suosalo näyttelee isoisänsä ystävää traagisten tapahtumien keskellä 1918

Martti Suosalo päätyi täysin yllättäen näyttelemään isoisänsä hyvää ystävää elokuvaan, joka kertoo sisällissodan julmuuksista vankileirillä 1918.

Elokuussa 1918 monarkistit yrittivät saada Suomesta kuningaskuntaa ja Suomeen kuningasta.

Tarina on tosi, vaikka moni ei sitä tiedä.

Mutta pian tietävät, sillä vuoden 1918 tositapahtumat päätyivät Heikki Kujanpään näytelmään ja samannimiseen elokuvaan Suomen hauskin mies, joka nähdään nyt ensi­esityksenä tv:ssä.

Maaliskuussa 2018 ensi-iltansa saanut mustan huumorin sävyttämä draamaelokuva kertoo Suomen sisällissodan aikaisesta Helsingin Isosaaren punavankileiristä.

Tarinan keskiössä on Suomen hauskimmaksi mieheksi tituleerattu Työväenteatterin näyttelijä Toivo Parikka (Martti Suosalo), joka joutuu sisällissodan loputtua vangiksi saarelle.

Martti Suosalo oli pääosassa elokuvassa ja samannimisessä näytelmässä.

Samaan paikkaan on vangittu hänen näyttelijätoverinsa. Koko teatteriseurue on saanut kuolemantuomion. Myös tämä osa tarinasta mukailee vuoden 1918 järkyttäviä tositapahtumia.

Kuolemaan tuomitut vangit, punaiset teatterinäyttelijät, valmistavat näytelmän vartijoidensa ja saksalaisjoukkojen komentajan viihdyttämiseksi, saadakseen uuden oikeudenkäynnin ja jäädäkseen henkiin.

Näytelmällä on yksi ainoa tavoite: sen pitää hauskuuttaa saksalaista komentajaa. Näyttelijät siis joutuvat näyttelemään henkensä edestä.

Vankilaa johtava kapteeni Hjalmar Kalm (Jani Volanen) tarjoaa poppoolle tämän mahdollisuuden, kun sotavankilaitoksen johtaja on tulossa vierailulle vankileirille.

Paavo Kinnunen (vas.) ja Jani Volanen eli vääpeli Nyborg ja komentaja Kalm.

Kapteenin vaimona nähdään Leena Pöystin näyttelemä Helen Kalm, joka miehestään poiketen kääntyy teatterinäyttelijöiden puolelle.

Ohjaaja Heikki Kujanpää sai inspiraation näytelmäänsä edesmenneen näyttelijä-koomikon Jalmari Parikan (1891–1959) elämästä.

Jalmari Parikka toimi Enson työväennäyttämön johtajana ennen sisällissotaa, ja päätyi sieltä Itä-Suomen taisteluihin. Hän oli punainen komppanianpäällikkö ja sotajoukkojen rintamakomentaja. Turun vankileirille jouduttuaan vartijat antoivat hänen tehdä näytelmää muiden vankien kanssa.

Leena Pöystin rooli elokuvassa on komentajan vaimo Helen Kalm.

Mutta sitä Kujanpää ei tiennyt, että elokuvan pääosaan kaavailemallaan Martti Suosalolla oli suora kytkös Jalmari Parikkaan.

– Isoisäni Martti Suosalo tuli syöpähoitoihin liittyen Rovaniemeltä Helsinkiin, jossa hän tapasi hyvän ystävänsä Jalmari Parikan. Isoisä oli saanut tiedon syövän vakavuudesta. Ystävät viettivät yhdessä peijaisia näytellen Jeppe Niilonpojan taivaskohtausta, Martti Suosalo kertoo.

– Sitten kun teatterikorkeakoulukollegani Kujanpää kertoi kirjoittaneensa Toivo Parikan roolin minulle, mietin, että nyt on aikamoinen yhteys. Kujanpää ei tiennyt tästä yhteydestä mitään.

Suosalo päätti siltä istumalta tarttua rooliin, vaikka tekikin työn lopulta puoli-ilmaiseksi.

– Elokuvalle ilmeni rahoitusvaikeuksia ja monia hahmoja piti jättää pois. Tarina oli kuitenkin niin hullu, että se piti tehdä pois. Teimme elokuvan Heikin kanssa melkein ilman palkkaa.

Parikan on valmisteltava huvinäytelmä vankileirin vieraille ja saatava nämä sekä päällystö nauramaan

Suosalon samanniminen isoisä Martti Suosalo oli harrastajanäyttelijä, jonka isä, Sdp:n piirisihteeri ja kansanedustaja Kalle Suosalo ammuttiin sisällissodan aikana Pietarsaaressa tupakkatehtaan seinää vasten kuuden muun miehen kanssa.

Sisällissodalla on siis vahva kytkös Suosalon perheeseen. Sen ajan julmuuksia ei voitu kuitenkaan siirtää sellaiseen elokuvaan.

– Kun tehdään elokuvaa vankileireistä, niin se elämä on ollut todellisuudessa niin hirveää, ettei sellaista haluaisi kukaan katsoa. Tämän teatteriseurueen ja sen viljelemän huumorin mukana katsoja on kuitenkin turvassa, Suosalo sanoo.

Näytelmää esitettiin elokuvan kuvausten aikoihin ja saman pääosa­esittäjän kera myös loppuunmyydyille saleille Helsingin kaupunginteatterissa. Näytelmä syntyi, kun Kujanpää luki eräästä väitöskirjasta monarkistien pyrkimyksestä tehdä Suomesta kuningaskunta.

Suomen hauskin mies -näytelmää esitettiin Helsingin Kaupunginteatterissa.

Suomen historiasta tiedetään se, että vangittu teatterinjohtaja Vihtori Huhta teki vankina olleiden kollegoidensa kanssa pilkkanäytelmän Suomen kuninkaasta. Näin käy myös elokuvassa.

– Toivo päättää ottaa riskin ja alkaa tehdä parodiaa Suomeen kaavaillusta kuningashankkeesta, Suosalo sanoo.

Toivo Parikka -niminen elokuvan päähahmo syntyi lopulta kolmesta sisällissotaan osallistuneesta työväennäyttelijästä ja teatterinjohtajasta: Vihtori Huhdasta, Jalmari Parikasta ja Aarne Orjatsalosta.

– Toivo on fiktiivinen henkilö, mutta hänen esikuvansa on lähinnä Jalmari Parikka, ja on hänessä Aarne Orjatsaloakin, Kujanpää on kertonut.

– Toivo Parikka on näytelmässä opportunisti ja ristiriitainen henkilö, kuvailee puolestaan Suosalo.

Kyminlinnassa Kotkassa kuvatussa elokuvassa nähdään kaksi oikeaa historiallista hahmoa, kesällä 1918 valtionhoitajan eli väliaikaisen valtionpäämiehen virkaa tekevä P.E. Svinhufvud sekä saksalainen kenraalimajuri Rüdiger von der Goltz.

Kenraalimajuri oli Saksan armeijan Suomessa olleiden joukkojen komentaja, jolle Saksan keisari antoi kesällä 1918 ainutlaatuisen arvonimen ”Saksan kenraali Suomessa”.

