Kommentti: Spike Leen Vietnam-elokuva on saarna Yhdysvaltojen märkivästä haavasta – Jasper Pääkkönen saa puhua ohjaajansa äänellä

Da 5 Bloods on liian pitkä, mutta sen sanoma on häkellyttävän tuttu viime viikkojen uutiskuvista, arvioi elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Häkellyttävältä tuntuu, kun katsoo Spike Leen Vietnam-elokuvaa Da 5 Bloods rinnakkain viime viikkojen uutiskuvien kanssa.

Da 5 Bloods kertoo mustien amerikkalaisten sotaveteraanien paluusta sodan vanhoille taistelupaikoille, sodan hyvien ja huonojen puolien muistelemisesta sekä hieman myös aikoinaan maahan kätkettyjen kultaharkkojen etsimisestä.

Elokuva viittaa ilkikurisen suoraan Francis Coppolan Vietnam-klassikkoon Ilmestyskirja. Nyt! (1979), samoin kuin moneen muuhun Vietnam-elokuvaan. Mukana on suomalaisten iloksi pienessä roolissa Jasper Pääkkönenkin.

Silti kyse ei ole mistään leppoisasta nostalgiatripistä.

Da 5 Bloods on ajankohtainen ja tärkeä elokuva, joka käsittelee sekä Yhdysvaltain lähihistorian että tämän hetken syvintä märkivää haavaa: epätasa-arvoa, rotujännitteitä ja suoraa rasismia – juuri niitä samoja kysymyksiä, joita viimeisten kolmen viikon ajan on purettu myös maan kaduilla massamielenosoituksissa.

Da 5 Bloods on Spike Leen saarna, jonka sanoma osuu ja uppoaa, vaikka itse elokuva onkin liian pitkä, paikoin hidas ja junnaava sekä asetelmiltaan kömpelön alleviivaava.

Matka pimeyden sydämeen alkaa: rooleissa nähdään Jonathan Majors, Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis, Clarke Peters ja Delroy Lindo.

Hyvien saarnojen tavoin Leen ja käsikirjoittaja Kevin Willmottin kirkastama sanoma ei takuulla jää epäselväksi.

Da 5 Bloods alkaa uutiskoosteella 1960- ja 1970-luvulla. Niissä nähdään Vietnamissa sotivia mustia amerikkalaisia, sodan siviiliuhreja sekä kuvia Yhdysvaltain massamielenosoituksista, joissa vaaditaan tasa-arvoa ja tasavertaisuutta mustien ja valkoisten välille.

– Omatuntoni ei salli minun ampua veljeäni, tummaihoisia tai köyhiä ja nälkäisiä suuren, voimakkaan Amerikan nimissä. Mitä varten? He eivät ole koskaan sanoneet minua ”neekeriksi”, lynkanneet, lähettäneet koiria kimppuuni tai vieneet kansallisuuttani, kuuluu elokuvan aivan ensimmäinen repliikki.

Sanoja on nyrkkeilijä Muhammad Ali helmikuussa 1978, kun hän perusteli vuoden 1966 päätöstään kieltäytyä värväyksestä Vietnamin sotaan. Lainauksen viittaus Yhdysvaltain mustien orjahistoriaan ei ole mukana mitenkään sattumalta.

Ohjaaja Spike Lee sekä elokuvan näyttelijät Isiah Whitlock, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters ja Norm Lewis.

Da 5 Bloods on täytetty pienillä tietoiskuilla. Yksi niistä muistuttaa, että Vietnamiin värvättiin sotimaan mustia amerikkalaisia suhteessa enemmän kuin mikä heidän osuutensa Yhdysvaltain väestöstä oli.

Kun maataan palvelleet miehet sitten palasivat koteihinsa, Yhdysvalloissa odotti kahtiajakautunut kansakunta, joka ei vieläkään ollut antanut mustille samaa asemaa kuin maan valkoisille. Pettymys oli epäilemättä karvas.

Da 5 Bloods on oppitunti Yhdysvaltain lähihistoriasta näkökulmasta, jota on harvoin nostettu näin kirkkaasti näkyville. Lee poimii esiin nimeltä mustia amerikkalaissotilaita, jotta sodan unohdetut taistelijat saisivat äänen edes vuosikymmeniä sodan päättymisen jälkeen.

Joukkuetovereiden Eddien (Norm Lewis), Otiksen (Clarke Peters), Melvinin (Isiah Whitlock Jr.) ja Paulin (Delroy Lindo) matka entisille taistelupaikoille alkaa Hanoista yökerhosta, jossa illan teemana on Ilmestyskirja. Nyt! -elokuva.

Kaveruus ja sen rakoileminen on yksi tarinan teemoista. Da 5 Bloodsin alussa veteraaniviisikko kokoontuu Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa ja puhuu mustien veljeydestä haikeaan sävyyn. ”Sotavuosina veljeys vielä merkitsi jotain”, kuuluu yksi repliikeistä.

Näennäisesti tämä veljeys on saanut porukan nytkin kasaan. Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis ja Isiah Whitlock Jr näyttelevät viidestä sotaveteraanista neljää: viides veli on Chadwick Bosemanin takaumissa esittämä ja sodassa kaatunut Norman, jonka ruumiin jäännöksiä nelikko lähtee alussa etsimään.

Suhtautuminen ruumiin mukana kätkettyihin kultaharkkoihin jakaa porukan, mutta mukaan tulee muitakin säröjä.

Sotaveteraaneista ristiriitaisin hahmo on Delroy Lindon esittämä Paul, joka kärsii hoitamattomasta traumaperäisestä stressihäiriöstä. Spike Lee on asettanut mustan Paulin päähän presidentti Donald Trumpin kannattajien lippalakin, jossa lukee Make America Great Again.

Otis (Clarke Peters) ja Paul (Delroy Lindo) ottavat yhteen Vietnam-matkansa perimmäisestä tarkoituksesta.

Katkeroitunut veteraani on ollut mukana äänestämässä Valkoiseen taloon miestä, joka on luvannut kampanjassaan kaiken maan ja taivaan väliltä, mutta jonka valinnan jälkeen Yhdysvaltain jakolinjat eri suuntiin maan sisällä ovat vain jyrkentyneet.

– Te amerikkalaiset olette niin tietämättömiä. Katsotte liikaa tosi-tv:tä ja valitsette pressaksi tosi-tv-pellen, Jasper Pääkkösen näyttelemä miinoja raivaava Seppo tylyttää elokuvan baarikohtauksessa.

Pääkkönen saa sanoa sen, minkä Spike Lee haluaa katsojien kuulevan suoraan. Lee ei ole viime vuosien haastatteluissa eikä Suomessa käydessään jättänyt epäselväksi vahvaa kritiikkiään Trumpia kohtaan.

Samassa kohtauksessa Jonathan Majorsin näyttelemä parikymppinen David jopa nimittää Trumpia valkoisten ylivaltaa ajavan Ku Klux Klanin jäseneksi.

Neljän sotaveteraanin rakoileva ystävyys on tietenkin kuin Yhdysvallat pienoiskoossa. Spike Leen elokuvan mukaan koko maa kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä, koska orjuuden traumaa ei ole hoidettu kunnolla.

Jasper Pääkköstä elokuvan baarikohtauksessa säestävät Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser ja Jonathan Majors.

Tuska Yhdysvaltojen suunnasta purkautuu kovaäänisesti Da 5 Bloodsin aikana. Idea on samankaltainen kuin Leen ja Pääkkösen edellisessä yhteisessä elokuvassa Blackkklansman (2018), joka tarinan lomassa muistutti, kuinka avoin rasismi rehottaa maassa vielä nykyäänkin.

Tarinaan on kuitenkin ahdettu viittauksia niin paljon, että tämä Vietnam-matka jämähtää välillä kiinni sivulauseisiin. Mélanie Thierryn ja Jean Renon näyttelemät ranskalaishahmot muistuttavat kyllä Vietnamin aiemmasta siirtomaahistoriasta, mutta paikoin tuntuu, että osa kohtauksista on turhankin suoria pastisseja Coppolan Ilmestyskirjan suuntaan.

Blackkklansmanin tavoin loppu kokoaa kaiken yhteen, mutta ero on tyylissä: kun Lee viime kerralla piti huolen siitä, että juoni ja hahmot ovat keskenään yhtenäisiä, Da 5 Bloodsissa sormienheristely ajaa usein tarinan sujuvuuden ohi.

Vahva asenne sinänsä on osa Spike Leen tapaa tehdä elokuvia. Hän on tehnyt samasta aiheesta, mustien asemasta, elokuvia käytännössä koko uransa ajan. Kuuluisin niistä on Do the Right Thing – kuuma päivä (1989), mutta jo Leen ensimmäinen elokuva She’s Gotta Have It (1986) käsitteli nuoren mustan naisen kokemusta.

Ihmisoikeuksien ja Yhdysvaltain tulevaisuuden puolesta sormia on toki syytä heristelläkin.

Da 5 Bloods, Netflix.