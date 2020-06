Vesa Keskinen esittelee tv:ssä karvattoman kissansa – Toivo-poika, 4, häkeltyy ryppyisestä olennosta

Kyläkauppias Vesa Keskinen esittelee Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset -sarjassa Sfinks-rotuisen kissansa.

Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset -sarjan kauden päätösjaksossa tavataan kyläkauppias Vesa Keskisen uusi, eksoottinen perheenjäsen. Jane-vaimo ja parin kaksi lasta Maria ja Toivo ovat ihmeissään, kun Tuurin kyläkauppaa luotsaava Keskinen tuo kotiin karvattoman kissan.

Lucky Boy -niminen kissa on rodultaan sfinx ja sen kehoa peittää vain hento nukka.

Jaksossa nähdään, kuinka Keskisen 4-vuotias Toivo-poika tarkkailee uutta perheenjäsentä uteliaana ja pohtii, pitäisikö kissa viedä pesulle.

– Kissa on käynyt jo suihkussa. Äiti on pessyt tänään jo kissan, Keskinen kertoo pojalleen.

Suureksi eläintenystäväksi tunnustautuva Jane ihastuu kissaan ikihyviksi ja nappaa Lucky Boyn syliinsä. 4-vuotias Toivo on ihmeissään karvattomasta kissasta ja tutkii eläimen naamaa peittäviä ryppyjä.

– Onko tässä pipi? Pikku pipi? pikkupoika kyselee ja osoittaa kissan ryppyjä.

– Ei siinä pipiä ole missään. Kissasta on pidetty niin hyvää huolta, Keskinen sanoo ohjelmassa.

Kyläkauppias kiusoittelee poikaansa ja toteaa mutrusuisessa mirrissä ja Toivossa olevan yhtäläisyyksiä.

– Onko sillä vähän samanäköinen naama kuin Toivolla? Keskinen virnuilee.

– Ei ole, Toivo toteaa.

Lucky Boy -kissa tekee tv-debyyttinsä maanantaina nähtävässä Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset -sarjassa.

Vesa kertoo kuulleensa, että kyseisen kissarodun edustajat pitävät saunomisesta, mutta vielä kyläkauppias ei ole mirrin kanssa päässyt löylyihin.

Lucky Boy muutti Keskiste perheeseen viime kesänä. Tuolloin kyläkauppias kertoi kissan olevan sosiaalinen ja lempeä, ja nukkuvan yöt hänen kainalossaan.

– En ole koskaan tavannut luonteeltaan vastaavaa kissaa, ja kissoja on elämässäni ollut useampi kymmen. Lucky Boy on todella seurallinen ja ystävällinen. Se ei ole kertaakaan edes aikonut raapaista tai puraista lapsiamme, vaikka he ovat uudesta perheenjäsenestä vähän turhankin kiinnostuneita, Keskinen sanoi.

–Iho tuntuu käteen lämpöiseltä persikalta. Sfinxin ihon lämpötila on useita asteita korkeampi kuin karvaisten kissojen, Keskinen on kertout petikaveristaan.

Lucky Boylla on tosin ollut totutteleminen Suomen säähän. Keskinen kertoi elokuussa IS:lle, että kissa oli saanut nuhan viileän kesäsään takia. Jane-vaimo keksi ratkaisun ongelmaan ja hankki lemmikille villapaidan.

– Kissalle pitänee hommata pian vaatekaappi, kun Jane pääsee vauhtiin. Nyt on jo muutama villapaita hankittu, ja töppösistäkin on ollut puhetta, kun lämpötila on laskenut öisin lähes nollaan, Keskinen naurahti.

Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset maanantaina klo 20 Dplay:ssa ja TV5-kanavalla.