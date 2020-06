MTV: Putous yllättää! Munamies-hahmollaan yleisön valloittanut Riku Nieminen palaa ohjelmaan

Riku Nieminen palaa Putoukseen ohjelman Allstars-kaudelle.

Viihdeohjelma Putous jatkuu ennennäkemättömällä tavalla, sillä seuraava kausi kantaa nimeä Putos Allstars. Mukana menossa ohjelman aiemmilta kausilta tuttu Riku Nieminen, kirjoittaa MTV.

Nieminen muistetaan jo ohjelman vuonna 2010 esitetyltä ensimmäiseltä tuotantokaudelta. Erityisesti ohjelman katsojat muistavat Niemisen Munamies-hahmon, jolla hän voitti sketsihahmokilpailun vuonna 2011.

Riku Nieminen nähdään tulevalla Putouksen kaudella myös ohjaajan roolissa.

Allstars-kaudella Niemisellä riittää töitä, sillä hän on mukana myös ohjaajan roolissa.

– Asia on ollut mulla jo pitkän aikaa tiedossa, koska ohjaan kauden. Se on erikoinen tilanne, kun ohjaa puolentoista tunnin liven ja on mukana myös näyttelemässä. Oikeastaan unelma-ammatti, jos näin voi sanoa, Nieminen kertoi MTV Uutisille.

Riku Nieminen muistetaan erityisesti Munamies-sketsihahmostaan.

Nieminen on tehnyt vastaavanlaisia projekteja teatterissa, mutta televisiossa hänet nähdään ohjaajana ensimmäistä kertaa.

Putous Allstars alkaa MTV:llä syksyllä.