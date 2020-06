Jari Tervo palaa Ylen lauantai-iltaan – uusi rooli viihdeohjelman vetäjänä!

Jari Tervo päätti lähes 20 vuoden viihdeohjelmarupeamansa Uutisvuodossa 2017. Nyt hän palaa Ylen lauantai-iltoihin – hieman toisenlaisen viihdeshow’n panelistina ja vetäjänä.

– Kaiken viisauden alku on tosiasioiden jossitteleminen.

Näin toteaa Jari Tervo, jonka luotsaama nokkela ja viihteellinen paneelishow Entä jos? valloittaa Ylen kesäiset lauantai-illat.

Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään tavallinen ryhmäkeskustelu, sillä korona-aikaan valmistunut ohjelma on kuvattu erikseen jokaisen osallistujan kotona.

– Panelistit ja minä olemme kaikki yhteydessä toisiimme Skypen välityksellä, ja samalla jokaisen tietokoneen taakse kirjoituspöytään on teipattuna myös erillinen tv-kamera, joka kuvaa keskusteluamme. Näin takaamme katsojille hyvän kuvalaadun, Tervo selventää.

Tervo itse istuu ajatustenvaihdon aikana työhuoneessaan ja jakaa puheenvuoroja.

Hänen kanssaan jossittelee kolmehenkinen paneeli vaihtuvin kokoonpanoin.

Mukana ovat toimittaja Jani Halme, politiikan asiantuntija ja tietokirjailija Mari K. Niemi, toimittaja-kirjailija Markus Leikola, toimittaja-valmentaja Pekka Seppänen, toimittaja Tuija Siltamäki sekä muusikko ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja Sakari Pesola.

– Panelistit valittiin huolella. He ovat hauskoja ja fiksuja ihmisiä, jotka tuntevat historiaa ja ymmärtävät, miten asioista otetaan selvää. Monet heistä eivät ole tv:ssä kuluneita – toisin kuin minä, Tervo heittää.

Tältä näyttää nykyinen paneelishow. Kuvassa vas. ylh. Sakari Pesola, Jani Halme ja Markus Leikola, keskellä Jari Tervo oik.ylh. Pekka Seppänen, Mari K. Niemi ja Tuija Siltamäki.

8-osainen ohjelma kuvattiin toukokuun puolivälissä reilussa viikossa – vain hämmästyttävällä kahden viikon varoitusajalla.

Keskustelunaiheet liittyvät historiaan ja samalla populaarikulttuuriin, urheiluun, taiteeseen ja tieteeseen.

Ohjelmassa etsitään vaihtoehtoista todellisuutta eli miten olisi käynyt, jos jotakin tunnettua historian tapahtumaa ei olisi tapahtunut.

Entä jos Suomi olisi hävinnyt jääkiekon MM-finaalin 1995? Entä jos Hitler olisi päässyt Wienin Taideakatemiaan? Entä jos Elvis ei olisi saanut levytyssopimusta? Entä jos ensimmäinen maailmansota ei olisi syttynyt?

Jossittelu oli Tervon mielestä varsin virkistävää.

– Keskustelut soljuivat sinne, mihin pomppivaiset mielemme milloinkin menivät. Tulimme ajatelleeksi asioita siten, miten emme normaalisti niitä miettisi, Tervo toteaa.

– Kun alkaa pohtia jotain historiaan liittyvää asiaa, niin jos yhden palikan laittaa eri tavalla, se vaikuttaa kaikkeen.

Jokaisessa lähetyksessä käsitellään 6–7 eri aihetta. Ne annettiin panelisteille etukäteen, jotta niihin pystyi paneutumaan – kaikki aiheet nimittäin eivät olleet entuudestaan tuttuja.

Vaikka historia viehättää ja kiinnostaa Tervoa kovasti, käsikirjoittajat olivat kehitelleet sellaisiakin jossittelun kohteita, joista mies ei ollut edes itse kuullut.

– Yksi aiheista oli, että mitä jos Espanjan reconquistaa ei olisi tapahtunut. Kysyin, että anteeksi kuinka? En tiennyt aiheesta yhtään mitään.

Idea sarjaan syntyi jo Uutisvuodon aikoina. Nyt ohjelma pääsee legendaarisen viihdeohjelman lähetyspaikalle TV1-kanavan lauantai-iltaan.

– Olimme tehneet tästä demoversion Ylelle jo neljä vuotta sitten, kun olin vielä mukana Uutisvuodossa. Sen jälkeen se unohtui johonkin, vaikka koeyleisö tykkäsi ohjelmasta, Tervo kertoo.

– Nyt kun Ylen ohjelmistosta tipahti kesän ajalta niin olympialaiset kuin EM-jalkapallolähetykset, olikin satoja tunteja tyhjää ruutuaikaa. Tuottaja Antti Seppänen ehdotti sarjaa Ylelle, ja se tehtiin nopealla aikataululla.

Tervon mielestä ohjelmasta tekee entistä kiehtovamman se, että kokonaisuus tehtiin alkuperäisestä demosta poiketen Skypellä, eikä tv-studiossa.

– Siinä on oma hauskuutensa, kun välillä taustalla vilahtaa panelistien perheenjäseniä, ja Halmeen kissa hyppii tietokoneen näppäimistöllä, Tervo sanoo.

– En tiedä, tehdäänkö ohjelmaa joskus vielä lisää, mutta jos tehdään, niin korona-ajan jälkeenkin tämä pitäisi toteuttaa tällä tavalla etänä. Se mahdollistaa monenlaisia asioita, ja itsellekin oli kiva päästä näin vanhana äijänä tekemään jotain uutta ja erilaista.

Jokaista 40-minuuttista jaksoa kuvattiin noin puolitoista tuntia. Siitä leikataan parhaat palat itse lähetykseen.

Keskustelut sujuivat etänäkin ilman jatkuvaa päälle puhumista.

– Tekeminen on ollut todella kivaa, olen nauttinut paljon. Olen saanut kertoa omia ajatuksiani, mutta myös lietsoa ja harhauttaa panelisteja. Kun heitä vähän sohii, he intoutuvat entistä parempiin suorituksiin, Tervo paljastaa.

– Tämä on ollut raikas ja virkistävä kokemus. Toivon, että katsojien mielestä ohjelma on skarppi ja hauska.

Tervo halusi mukaan kyseiseen viihdeohjelmaan eri syystä kuin Uutisvuotoon yli 20 vuotten sitten.

– Uutisvuotoon lähdin, jotta pääsisin valtavasta esiintymisjännityksestä eroon, koska jouduin kirjailijana antamaan tv-haastatteluita. Nyt tahdoin mukaan, koska kirjailijan työ on yksinäistä puuhaa, ja tv-ohjelmien tekeminen on ryhmätyötä. On kauhean kivaa, kun on työkavereita.

Korona-aikana uutta romaania kotona kirjoittanut Jari Tervo löysi uutuusohjelmasta jopa uusia ystäviä. Nyt sellainen löytyy myös kotoa.

– Meillä on 8 viikon ikäinen borderterrieri Ukko, joka kertoo, miten meillä nykyään menetellään. Pieni koira, suuri persoona. Kirjoitan päivittäin kolme tuntia romaania ja loppuajan touhuan Ukon kanssa.