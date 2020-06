Drag queenit luovat amish-morsiamelle upean häätyylin

TLC-kanavan hääohjelmassa on virkistävän erilainen ote.

Erilaisia häävalmisteluohjelmia löytyy tv:stä jo joka lähtöön, mutta tällä kertaa luvassa on jotain aivan muuta.

Amerikkalaismorsian Emily saa TLC-kanavan dokumentissa Drag Me Down the Aisle (USA, 2019) avukseen neljä drag queenia, jotka laittavat kaikki valmiit suunnitelmat ja hääpuvun uusiksi vain kolme viikkoa ennen Emilyn ja Johnin häitä.

Drag-nelikko on kuitenkin kaikkea muuta, mihin Emilyn perhe on tottunut. Emily kuuluu vanhoilliseen ja konservatiiviseen amish-yhteisöön.

Emily on äärimmäisen vaatimaton nainen, joka kertoo jäävänsä mieluusti aina taka-alalle, eikä halua olla huomion keskipisteenä. Hänellä on myös huono itsetunto, sillä pukiessaan äitinsä ostamaa, paljastavaa huonosti istuvaa ja hääpukua päälleen drag-nelikon edessä, hän purskahtaa itkuun.

Bebe, Thorgy, Alexis ja Jujubee herkistyvät itsekin kertomaan, miten he löysivät omat vahvuutensa juuri drag-maailman ansiosta.

He auttavat Emilyä löytämään sisäisen kuningattarensa ja loihtivat tälle aivan uuden häälookin. Ja miten kaunis hänestä tuleekaan! Morsianta on vaikea tunnistaa enää alun epävarmaksi henkilöksi.

Emily saa Johninsa.

Myös vanhoillista yhteisöä ravistellaan ulos ennakkoluuloista, sillä drag queenit saapuvat pariskunnan häihin ja järjestävät hääparille ja vieraille kunnon yllätys. Sukulaisten ilmeet ovat viihdettä itsessään.

Drag Me Down the Aisle perjantaina TLC:llä klo 21.00