Nämä julkkikset kisaavat Suomen suurimman pudottajan tittelistä – mukana Temptation Islandilta tuttu Bile-Dani, Antti Railio, Meiju Suvas...

Julkisuudesta tutut suomalaiset ottavat jälleen toisistaan mittaa painonpudotuksen merkeissä, kun Suurin pudottaja Suomi palaa uusin jaksoin ensi syksynä.

Viime syksynä ruudussa nähty Suurin pudottaja Suomi palaa tulevana syksynä uusien jaksojen ja uusien, julkisuudesta tuttujen kilpailijoiden turvin. Ohjelmassa suomalaisjulkkikset ottavat mittaa toisistaan painonpudotuksen merkeissä tuttuun tapaan kahdessa joukkueessa, joiden valmentajina toimivat edelliskaudelta tutut Aki Manninen ja Janni Hussi.

Tällä kaudella terveellisempiä elämäntapoja edellä mainitun kaksikon johdolla lähtevät tavoittelemaan laulaja Meiju Suvas, Voice of Finland -voittaja Antti Railio, ex-tangokuningas Mika Pohjonen, selvännäkijä Claudia Eve, Temptation Islandilta tuttu Bile-Dani eli Daniel Lehtonen, bloggaaja Veera Korhonen, näyttelijä Oskari Katajisto sekä drag-artisti Jayden Mars eli Aarni Mikkola.

Tämän kauden kilpailijoista osalle terveellisemmät elämäntavat ovat jo jokseenkin tuttuja, sillä Oskari Katajisto ja Meiju Suvaslaittoivat hiljattain ruokailutottumuksiaan remonttiin Olet mitä syöt -ohjelmassa lääkäri Pippa Laukan johdolla.

Nämä suomalaisjulkkikset kilpailevat tulevana syksynä Suomen suurimman pudottajan tittelistä.

Kilpailijoiden joukosta löytyy myös monia, joille erilaiset laihdutuskuurit ovat niin ikään tuttua kauraa. Laulaja Antti Railio onnistui jo kertaalleen pudottamaan painoaan reippaasti, mutta ei onnistunut pitämään uusista elintavoistaan kiinni.

– Olen jo kerran onnistunut elämäntapamuutoksessa, mutta pysyminen siinä on romahtanut. Kävin juuri puntarilla, ja se näytti 190 kiloa. En halua harrastaa enää jojoilua, Railio kertoo ohjelman tiedotteessa.

– Ikää on jo 50 plus, ja kaikki dieetit on tähän mennessä kokeiltu lentoemäntädieetistä luolamiesdieettiin. Jojoilua painon kanssa on takana viimeiset kymmenen vuotta, toteaa puolestaan selvännäkijä Claudia Eve.

– Olen aktiivinen laiskimus. Ennen olin Bile-Danni, nyt olen File-Dani, vitsailee puolestaan Daniel Lehtonen, joka kertoo haikailevansa Temptation Islandin aikaisen kuntotasonsa perään.

Janni Hussi on toinen ohjelman valmentajista.

Aki Manninen palaa ohjelmaan valmentajan roolissa.

Ohjelmassa kilpailijat majoittuvat leiriviikkojen ajaksi kartanoon, jossa he oppivat laittamaan terveellistä ruokaa ja treenaavat päivittäin, ilman yhteyttä ulkomaailmaan. Viikottain osallistujat punnitaan ja pudotusuhan alle joutuvat henkilöt, joiden paino putoaa prosentuaalisesti vähiten suhteessa heidän omaan painoonsa.

Leiriviikkojen päätyttyä kaikki kilpailijat jatkavat elämäntapamuutosprojektiaan itsenäisesti kotonaan. Suurin pudottaja Suomi -finaalissa esittäytyvät lopulta huimasti muotoaan muuttaneet osallistujat. Ohjelman juontajana toimii edelliskauden tapaan Riku Nieminen.

Viime kaudella Suomen suurimman pudottajan tittelin nappasi Nina Mikkonen. Hän pudotti painoaan ohjelman aikana huimat 14,5 kiloa.

Suurin pudottaja Suomi starttaa uusin jaksoin Nelosella ja Ruudussa syyskuussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.