BBC ja Netflix poistavat suosikkisarja Pikku-Britannian blackface-kohun vuoksi

Näyttelijä Matt Lucas (kuva oik. ja keskellä oik.) on kertonut katuvansa osaa Pikku-Britanniassa esittämistään hahmoista.

”Ajat ovat muuttuneet”, BBC kommentoi päätöstään vetää 2003–2006 kuvattu sarja suoratoistosta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo poistavansa tuottamansa takavuosien huippusuositun Pikku-Britannia-komediasarjan (Little Britain) eri suoratoistopalveluista, koska sarja sisältää rasistisina pidettyjä niin sanottuja blackface-kohtauksia, joissa näyttelijät David Walliams ja Matt Lucas maalaavat kasvonsa mustiksi ja esittävät tummaihoisia ihmisiä.

Lucas on kertonut katuvansa osaa sarjassa esittämistään hahmoista ja sanonut olleensa ”laiska kerätessään naurut vain esittämällä tummaihoisia ihmisiä”.

– Jos voisin mennä ajassa takaisin ja tehdä Pikku-Britanniaa uudestaan, en esittäisi vitsejä transvestiiteista. En esittäisi mustia hahmoja. Käytännössä en tekisi koko ohjelmaa. Se järkyttää ihmisiä. Me teimme julmempaa komediaa, kuin mitä tekisin nyt, Lucas sanoi Guardianin mukaan.

Blackfacen katsotaan edustavan vanhaa rasistista teatteriperinnettä, joka kuvaa tummaihoisia stereotyyppisesti karrikoiden.

BBC kertoi asiasta ensimmäisenä uutisoineelle Daily Mailille poistaneensa sarjan, koska ”ajat ovat muuttuneet”. Sarjan sisällöistä on käyty maassa kriittistä keskustelua viime aikoina.

– BBC:n iPlayerissä on tarjolla paljon historiallista ohjelmaa, jota käymme säännöllisesti läpi. Ajat ovat muuttuneet siitä, kun Pikku-Britannia julkaistiin joten se ei ole tällä hetkellä BBC:n iPlayerissä saatavilla, BBC:ltä kommentoitiin asiaa.

Sarja poistetaan saarivaltiossa paitsi BBC:n iPlayeristä, myös Netflixistä ja BritBoxista. Myös samojen tekijöiden Suomessakin nähty Lennetään (Come Fly With Me) -sarja poistetaan Netflixistä.

Parodiasarjaa tehtiin Britanniassa neljä kautta vuosina 2003–2006. Sitä ennen Pikku-Britanniaa julkaistiin radio-ohjelmana. Suomessa sarjaa esitti Yleisradio. Sarja ei ole Suomessa Netflixissä tai Yle Areenassa nähtävissä.

David Williams ja Matt Lucas tekivät Pikku-Britanniassa pilaa milloin mistäkin.

Suomi ei ole säästynyt kohuilta

Takavuosien komediasarjojen poliittinen korrektius on noussut ympäri maailmaa tikun nokkaan. Yle poisti vuosi sitten Pekka ja Pätkä neekereinä -elokuvan (1960) ohjelmistostaan.

– Halusimme kuunnella yhteiskunnan reaktioita ja ne reaktiot olivat niin voimakkaita, että päätimme jättää sen pois. Pekka ja Pätkä -elokuvien katsottavuus ei ole kiinni tästä yhdestä elokuvasta. Tämän julkaisupäätöksen vuoksi mikään muu elokuvista ei menetä arvoaan, ohjelmapäällikkö kommentoi IS:lle.

Elokuvassa maalataan kasvot mustiksi, mutta suuremman reaktion katsojissa herätti ohjelmapäällikön mukaan elokuvan nimi.

Marraskuussa Pirkka-Pekka Petelius pyysi anteeksi tapaa, jolla hän kuvasi saamelaisia ja romaneita Hymyhuulet-, Pulttibois- ja Manitbois-sketsisarjoissa 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Anteeksipyyntö johti laajaan julkiseen keskusteluun siitä, miten vanhaan, poliittisesti epäkorrektiin huumoriin tulee suhtautua.