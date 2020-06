Jasper Pääkkösen uuteen Hollywood-rooliin kätkeytyy mojova yllätys – elokuvassa komeilee suomalaisia yksityiskohtia

Jasper Pääkkönen näyttelee Spike Leen uudessa Vietnam-draamassa aktivistia, jonka kansallisuus muutettiin suomalaiseksi. – Se on hänen huumoriaan ja Suomi-fiilistelyä, Pääkkönen sanoo ohjaajaystävästään.

Suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkönen on reilun vuoden päivät vaalinut isoa yllätystä vanhemmilleen.

Nyt sen voi paljastaa: hänen näyttelemänsä roolihahmo Spike Leen ohjaamassa uudessa Vietnam-draamassa on saanut etunimensä Jasperin näyttelijäisältä Sepolta – ja sukunimen äidiltä!

Pääkkönen esittää Da 5 Bloods -elokuvassa suomalaista aktivistia Seppo Havelinia, joka kollegoidensa kanssa raivaa Vietnamissa maahan sodan jäljiltä jääneitä vaarallisia miinoja.

– Olen pitänyt nimeä tarkoituksella salassa, Pääkkönen kertoo puhelimessa kotoaan Helsingistä Ilta-Sanomille.

Alun perin Lee oli kirjoittanut hahmon Travis-nimiseksi australialaiseksi. Kun ohjaaja pyysi rooliin Pääkköstä, kansallisuus muuttui.

– Olettaisin, että se on hänen omaa huumoriaan ja Suomi-fiilistelyä, jota hänellä on Blackkklansmanin jälkeen ollut selvästi ilmassa, Pääkkönen naurahtaa.

Jasper Pääkköselle kuvauspäiviä Thaimaassa kertyi yhteensä 12. Kuvauksissa syntyi näyttelijöiden kesken ”leirikoulufiilis”. Aktivisti Hedyä näyttelee Mélanie Thierry.

Kaksikon yhteinen taival alkoi juuri Blackkklansmanista, Spike Leen edellisestä pitkästä elokuvasta, jossa Pääkkönen esitti julmaa rasistia.

Cannesin elokuvajuhlilla 2018 maailmanensi-iltansa saanut Blackkklansman toi Leelle viime keväänä vihdoin tämän uran ensimmäisen Oscar-palkinnon, käsikirjoituksesta. Sitä ennen syksyllä 2018 ohjaaja vieraili Pääkkösen kutsumana Suomessa Helsingin Rakkautta & Anarkiaa -elokuvajuhlilla.

– Spike tapasi silloin myös isäni ja on lähetellyt hänelle sen jälkeen terveisiä, Pääkkönen kertoo.

Ennen kuin Da 5 Bloodsin kuvaukset Thaimaassa keväällä 2019 alkoivat, Lee pyysi käsikirjoituksen läpiluvussa suomalaistähteä kirjoittamaan paperille kolme roolinimivaihtoehtoa.

– Kaksi ensimmäistä olivat sellaisia nimiä, jotka istuvat helposti myös englanninkielisen suuhun. Viimeisenä oli Seppo.

– Spike katsoi listaa, osoitti nimeä ja totesi, että tämähän on sun faijasi nimi! Hän sanoi heti, että tämä on hyvä, tällä mennään!

Da 5 Bloods seuraa Vietnamin sodan veteraanien matkaa entisille taistelupaikoille. Matkaa tekevät David (Jonathan Majors), Melvin (Isiah Whitlock Jr.), Eddie (Norm Lewis), Otis (Clarke Peters) sekä Paul (Delroy Lindo).

Nimivalinnan Pääkkönen laskee osoituksesi ohjaajalegendan sisäpiirihuumorista. Hänen tekemänsä sukunimivaihtoehtojen listan nähtyään Lee kysyi saman tien, merkitseekö nimistä joku Pääkköselle jotain.

– Sanoin, että no tuo viimeinen on mutsini sukunimi. Hän sanoi, että no niin, se on sitten ihan ehdottomasti tämä nimi tässä!

– Tuollaiset pienet pilke silmäkulmassa -olevat jutut tuntuvat aina olevan Spikelle hauskoja.

Rooli Seppona on Da 5 Bloods -elokuvassa verraten pieni – ei siis mitään Blackkklansmanin rasistiroolin mittaluokkaa. Sen varsinaisia päähenkilöitä ovat mustat amerikkalaiset sotaveteraanit, joita näyttelevät Delroy Lindo, Norm Lewis, Clarke Peters ja Isaiah Whitlock Jr.

Pääkkönen pääsee sanomaan elokuvassa pari repliikkiä myös suomeksi, kun Seppo näkee vietnamilaisbaarissa humalassa olevan amerikkalaisveteraanin. Toinen tuhahduksista on ”Kännissä kuin käki” ja toinen ”V**tun amerikkalaiset”.

– Vaikka Jonathan Majorsin näyttelemä hahmo ei puhu suomea, sen piti olla jotain niin helposti ymmärrettävää, että tämä tajuaa, mistä on kyse.

Englanniksi Pääkkösen esittämä Seppo jatkaa, että amerikkalaiset tuhlaavat aikaansa ”tosi-tv:n katsomiseen ja tosi-tv-pellejen valitsemiseen presidentiksi”. Donald Trumpia ei Leen kirjoittamassa repliikissä mainita nimeltä, mutta ohjaajan kritiikin kohde ei jää epäselväksi.

Melvin (Isiah Whitlock Jr.), Eddie (Norm Lewis), Otis (Clarke Peters), Paul (Delroy Lindo) ja David (Jonathan Majors) etsivät Vietnamista maahan sodan aikana kätkettyä aarretta.

Nykypäivään sijoittuvassa, varsin vakavahenkisessä tarinassa veteraanijoukko suuntaa vanhoihin sotamaisemiin muistelemaan sota-aikoja, etsimään vanhan joukkuetoverinsa (Chadwick Boseman) ruumista sekä maahan kätkettyjä kultaharkkoja.

Elokuvallaan Lee ottaa kantaa mustien amerikkalaisten kehnoon asemaan Vietnamin sodassa. Juonen lomaan on ripoteltu tietoiskuja sekä mustien sotilaiden saavutuksista että heidän suorasta sorrostaan ja rasismista.

Pääkkönen oli Thaimaassa keväällä 2019 yhteensä kuusi viikkoa. Varsinaisia kuvauspäiviä oli kaksitoista.

Työtarjouksen Pääkkönen sai tekstiviestillä joulupäivän aamuna 2018. Koekuvauksia ei tarvittu. Näytöksi riitti Blackkklansman-yhteistyö.

– Spikella on tapana tehdä vuosi toisensa jälkeen töitä samojen näyttelijöiden kanssa, Pääkkönen kuvailee.

Netflixin tuottaman uutuuden kaartista ainakin Delroy Lindo, Paul Walter Hauser ja Isaiah Whitlock Jr. ovat esiintyneet muissakin Leen elokuvissa, kaksi viimeistä Pääkkösen tavoin Blackkklansmanissa.

Suomalainen toteaa heidän päässeen osaksi Leen elokuvaperhettä.

– Kun kerran Spiken kanssa on tehnyt työtä ja yhteistyö on pelannut, monesti se ei jää ensimmäiseen ja ainoaan kertaan.

Kuvauksissa näyttelijäporukasta syntyi tiivis, sillä yhteistä vapaa-aikaa oli paljon ja kaikki asuivat samassa hotellissa.

– Olimme kaikki kaukana pois kotoa puhaltamassa yhteiseen hiileen. Siellä syntyi leirikoulufiilis.

Da 5 Bloods -elokuvan ohjaaja Spike Lee (vas.) pyysi elokuvaansa mukaan monia aiemmissa elokuvissaan näytelleitä konkareita. Leestä oikealle Clarke Peters, Delroy Lindo, Jonathan Majors sekä Norm Lewis.

Ellei koronavirus olisi aiheuttanut maailmanlaajuista pandemiaa, Da 5 Bloodsin maailmanensi-iltaa olisi juhlittu Blackkklansmanin tapaan toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla, jonne Spike Lee oli kutsuttu tuomariston puheenjohtajaksi.

Festivaalin taiteellinen johtaja Thierry Frémaux vahvisti toukokuussa Screen Dailyn haastattelussa, että suunnitelmana oli esittää Leen uutuus kilpasarjan ulkopuolella.

– Spike soitteli vielä maaliskuussa innoissaan, että onhan uudet smokit jo tilattu ja että taas mennään punaiselle matolle, Pääkkönen sanoo.

Kun Cannesin festivaali lopulta jouduttiin perumaan, ensi-iltabileistä tuli ajan hengen mukaisesti etäjuhlat.

– Katsoimme työryhmän kanssa elokuvan nettilinkin kautta ja soitimme sen jälkeen ryhmäpuhelun. Spike lähetti kaikille pullon samppanjaa kotiin.

– Sen sijaan, että olisimme steppailleet Cannesin punaisella matolla, jengi oli verkkareissaan ympäri maailmaa kotisohvillaan ja kilistelimme virtuaalisesti, Pääkkönen nauraa.

Pakkopysähtyminen teki myös Pääkköselle hyvää. Vaikka tammikuussa tullut tieto Amazonin tuottaman ison The Dark Tower -sarjan peruuntumisesta ehti kertaalleen nollata kevään aikataulut, työkalenteri täyttyi uudestaan nopeasti.

– Minulla oli aika paljon työstä johtuvia reissuja koko viime talven aikana keväälle asti. Minun piti olla koko huhtikuu ja toukokuu Lontoossa työtapaamisissa ja koekuvauksissa, jotka luonnollisesti peruuntuivat.

Jasper Pääkkösen näytettelemä suomalainen Seppo törmää vietnamilaisbaarissa Davidiin (Jonathan Majors, oik.), joka on sotaveteraani-isänsä tukena. Muita aktivisteja näyttelevät Mélanie Thierry ja Paul Walter Hauser.

Hän epäröi silti etsiä koronapandemiasta hyviä puolia.

– Siinä, missä olen itse saanut olla töiden peruunnuttua paikoillani ja saanut paljon kaivattua lepoa, yhtä paljon energiaa on mennyt kriisin seuraamiseen ja kriisin traagisten puolten ajattelemiseen.

Maailman pysähtymisestä huolimatta Pääkkösen kalenteri ei ole täysin tyhjä.

– Olen tehnyt muutamia koekuvauksia kansainvälisiin juttuihin, jotka saattavat yhä mennä tuotantoihin kesän aikana. Mitään konkreettista ei silti vielä ole.

Kesäkuukausiin kuuluu kesämökkeilyä ja saunomista, kalastelua ja luonnossa liikkumista – eli perinteistä suomalaista kesänviettoa.

– Suomen kesää en kyllä mihinkään vaihtaisi. Erityisesti tällaisen koronakriisin keskellä en keksi parempaa paikkaa kuin Suomi. Tämä on maailman paras paikka olla. Tuntuisi suorastaan kauhealta olla jossain muualla.

Da 5 Bloods, ensi-ilta Netflixissä perjantaina 12.6. Lisää Jasper Pääkkösestä ja elokuvan teosta IS Tv-lehdessä.