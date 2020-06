Mira, 25, petti puolisoaan Temptation Islandilla ja joutui tv-katsojien sylkykupiksi – avautuu nyt Instagramissa tekojensa seurauksista

Temptation Islandilla parisuhdettaan testannut Mira pahoittelee Instagramissa sitä, että petti puolisoaan saarella.

Temptation Island Suomi -tosi-tv-ohjelmaan osallistuneiden Miran ja Valton osalta matka viettelysten saarella päättyi dramaattisesti. Valtolle selvisi viimeisellä iltanuotiolla, että Mira oli pettänyt häntä saarella sinkku Markuksen kanssa.

– Se oli siinä, itkuinen Valto julisti, kun näki videolta puolisonsa harrastamassa seksiä toisen miehen kanssa.

Katso yllä olevalta videolta Valton reaktio iltanuotiolta.

Valto kertoi Ilta-Sanomille sarjan päättymisen jälkeen romahtaneensa kameroiden sammuttua ja käsittelevänsä edelleen saaren tapahtumia. Mira puolestaan kertoi saaneensa ohjelman takia tappouhkauksia, huorittelua ja julmia viestejä.

Nyt Mira on julkaissut Instagramissa päivityksen, jossa hän kertoo siitä, millaisia tuntemuksia ohjelman esittäminen on hänessä herättänyt.

– Tämän tekstin kirjoittaminen on hankalaa, sillä tiedän jokaisen sanani kääntyvän herkästi minua vastaan. Siitä huolimatta haluan saada tämän kaiken päätökseen, joten ”closure” Temppareihin on tehtävä, Mira aloittaa kirjoituksensa.

Miran ja Valton iltanuotio oli yksi sarjan historian dramaattisimmista, sillä Valtolle selvisi Miran pettäneen häntä.

Mira kirjoittaa Instagramissaan olevansa pahoillaan ja häpeissään sarjan tapahtumista.

– Pyydän anteeksi sitä, miten huono esimerkki olin teille kaikille. Ymmärrän hyvin, miksi minua vihataan: toimin moraalittomasti ja epäkunnioittavasti parisuhteessani ja valehtelin asiasta. Häpeän sitä ja otan teoistani täyden vastuun, hän kirjoittaa.

– En nähnyt pahan oloni lävitse, enkä hakenut siihen ajoissa apua. Sittemmin olen hakenut ja myös saanut apua, jotta en enää ikinä toimisi vastaavalla tavalla.

Mira toteaa käsitelleensä viettelysten saaren käänteet ja sitä seuranneen jälkipyykin entisen puolisonsa Valton kanssa.

– Loppujen lopuksi se, mitä tapahtui, on asianomaisten välinen asia, joka on käsitelty ja anteeksiannettu. Aiheesta puhuminen on kivuliasta ja häpeällistä, olen sanottavani sanonut ja tuonut oman kantani esille jo aiemmin. Tämän enempää en aio enää avata saarella tapahtuneita tai siihen liittyviä asioita, hän summaa.

Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin sarjan päättymisen jälkeen, miksi Mira ei tunnustanut heti pettämistä Valtolle, vaan salaili asiaa. Mira kertoi IS:lle ettei tiennyt, että hänen ja Markuksen seksi oli tallentunut kameroille.

– Halusin säästää paitsi itseni, mutta myös Valton siltä häpeältä, jota hän joutui kokemaan. Moraalisesti olisi ollut oikein kertoa totuus iltanuotiolla, mutten pystynyt siihen, Mira totesi.

– Olemme Valton kanssa sopineet ja selvittäneet asiat niin hyvin, kun vain voimme. Hän on hyväksynyt tilanteen, vaikka kaikkea ei anteeksi pystynytkään antamaan.

Eron jälkeen Miran ja Markuksen välit ovat lähentyneet entisestään.

– Voisi sanoa, että me tapaillaan. Hän on ollut isona tukena, mutta asiat saavat mennä todella omalla painollaan. Haluan rakentaa seuraavan suhteen vakaalle pohjalle, niin, etten ole riippuvainen kenenkään tuesta, hän sanoi IS:lle.