Olavi Uusivirta kertoo kuumottavasta rooliin valmistautumisesta: ”Kun kädet alkoivat oireilla, pidin breikkiä”

Olavi Uusivirta esittää 2018 valmistuneessa Viulisti-elokuvassa Anttia, joka on lahjakas soittajalupaus. Tyttöystävä Sofian roolissa on Misa Lommi.

Illalla tv:ssä: Näyttelijä ja muusikko Olavi Uusivirta opetteli soittamaan Viulisti-elokuvaa varten viulua nollasta. Alkava poikkeuskesä tietää esiintyjälle harvinaista luksusta: kesälomaa.

Muusikko ja näyttelijä Olavi Uusivirta tunnetaan heittäytyjänä. Keikoilla karismaattinen rokkari eläytyy ja heiluu, usein paita hiestä märkänä.

Heittäytyminen näkyy muuallakin.

Kun koronapandemia tyhjensi maaliskuussa Uusivirran keikkakalenterin, tilalle tuli ajatus netissä lähetettävästä livekeikasta. Se paisui pian alkuperäistä paljon isommaksi projektiksi. Tuloksena oli kaksi viimeisteltyä konserttielokuvaa.

Toinen esimerkki: kun häntä muutama vuosi sitten pyydettiin näyttelemään huipputason viulistiopiskelijaa, Uusivirta opetteli roolia varten soittamaan viulua, vaikka hänellä ei ollut ennestään minkäänlaista viulunsoittotaustaa.

Puoli vuotta kestäneen tiukan treenin tulokset näkyvät Paavo Westerbergin ohjaamasta Viulisti-elokuvasta, joka saa tv-ensi-iltansa TV1:llä sunnuntai-iltana.

– Instrumentin haltuunotto lähti ihan nollasta liikkeelle.

– Se oli kuumottava lähtötilanne roolin tekemiselle, Uusivirta toteaa nyt, kun hän vastaa puhelimeen kotonaan Helsingissä.

Ristiriitojen repimä Karin (Matleena Kuusniemi) aloittaa Viulisti-elokuvassa suhteen oppilaansa, itseään paljon nuoremman Antin (Olavi Uusivirta) kanssa.

Kameroita varten oli tärkeää luoda illuusio Uusivirrasta ilmiömäisenä viulistina, vaikka elokuvan ääniraidalla soittaakin ammattimuusikko.

Tarinassa Uusivirran näyttelemä Antti tekee nimittäin soittotaidoillaan vaikutuksen naimisissa olevaan huippuviulistiin Karin Nordströmiin (Matleena Kuusniemi), mistä seuraa salasuhde.

– Se oli kaiken kaikkiaan erikoisimpia valmistautumisprosesseja näyttelijänurallani, Uusivirta tiivistää.

Apuna oli säveltäjä, muusikko ja viulisti Sanna Salmenkallio, joka laati tiiviin puolen vuoden harjoitusohjelman. Tärkeintä oli keskittyä kameratyöskentelyn näkökulmasta olennaiseen eli oikeaan käteen, joka näkyy kameralle eniten.

– Jousikädestä tunnistaa helposti, onko näyttelijällä viulunsoittoon tatsia. Treenasimme oikean käden jouhevuutta ja liikeratoja.

Harjoitusjakson viimeiset kolme kuukautta olivat hyvin tiiviitä.

– Loppuvaiheessa olin melkein joka päivä Sannan työhuoneella viulutunnilla.

Vasemman käden lähikuvissa turvauduttiin osittain stuntsoittajaan. Uusivirta sai treenattua muutaman kappaleen juuri niin kuin ne elokuvassakin menevät.

– Pisin pätkä oli Mendelssohnin viulukonserton alku, jonka tempo on sairaan nopea. Harjoittelin sormitukset ja vedin sen niin hyvin kuin osasin. Sain sen menemään, mutta en ihan todellisessa tempossa.

Tiukasta treenistä huolimatta hän onnistui välttämään rasitusvammat ja jännetupentulehdukset.

– Kun käsien lihakset alkoivat oireilla, pidin pikkuisen breikkiä. Hienomotoriikan kehittymisessä oli ehkä vähän hyötyä siitä, että olin soittanut kitaraa ja bassoa.

– Stunttia tarvittiin paljon vähemmän kuin mihin oli varauduttu, näyttelijä sanoo voitonriemuisena.

” Pari kolme vuotta sitten pidetty kesäloma on ollut ainoa varsinainen kesälomani viimeisen 15 vuoden aikana.

Viime vuonna Uusivirta nähtiin sekä Kansallisteatterin lavalla Westerbergin ohjaamassa Kolme sisarta -sovituksessa sekä Elisa Viihde Aitiolla esitetyssä vakoojajännärisarjassa Nyrkki.

Tänä kesänä Uusivirta pääsee nauttimaan muusikolle harvinaisesta luksuksesta: kesälomasta.

– Pari-kolme vuotta sitten pidimme bändin kanssa tietoisesti kesä­loman, mutta se onkin ollut ainoa varsinainen kesäloma viimeisen 15 vuoden aikana. Kesä on yleensä keikkasesonkia kiireisimmillään.

Hintana on töiden dominoefekti: jo sovitun tv-sarjan kuvaukset siirtyivät vuodella eteenpäin ja eräs teatteriesitys kahdella vuodella eteenpäin. Tämän kesän bändikeikatkin siirtyivät ensi kesään.

– Ensi vuodesta näyttää tulevan se vuosi, minkä tämän vuoden piti olla eli tämän vuoden työt tehdäänkin vasta ensi vuonna, Uusivirta nauraa hirtehiselle tilanteelle.

Toisaalta hänellä ei ole ollut vaikeuksia täyttää tyhjää kalenteria. Konserttielokuvatkin valmistuivat keväällä pikavauhtia.

Auringon lapsi -konserttielokuva vei Olavi Uusivirran Helsingin Kaartinkaupungissa tänä keväänä myös talon katolle.

Konserttielokuvien kuvauspaikat eivät ole aivan tavallisia. Kokeellisempi Auringon lapsi kuvattiin Helsingin Kaartinkaupungissa Uusivirran ystävän, valokuvaaja-graafikko Tero Ahosen studiossa, yli satavuotiaan talon kahdeksannen kerroksen tornissa.

Toinen elokuva on perinteisempi keikkataltiointi. Se kuvattiin 1914 rakennetussa Jan Mayen -kuunarissa, joka oli Uusivirralle tuttu muutaman vuoden takaa jatkobileistä. Aluksella on itselläänkin vahva historia: sen on huhuttu toimineen legendaarisen salakuljettajan Algot Niskan pirtunkuljetusaluksena.

Vapaat kesäkuukaudet tietävät mökkeilyä – omalla ja kavereiden mökeillä. Intohimoiselle saunojalle se tarkoittaa myös erilaisiin saunoihin tutustumista.

– Olen saunonut niin kauan kuin muistan, ihan 1-vuotiaasta lähtien. Siitä on tosi varhaisia muistikuvia. Lapsuuden traditioita oli lauantain klassinen saunavuoro.

– Mun mutsi ja faija olivat myös innokkaita saunojia. Se näyttää tulleen sieltä äidinmaitona eteenpäin.

Viulisti, sunnuntaina 7.6. TV1 klo 20.50.

Konserttielokuvat Auringon lapsi ja Zeppeliini, Elisa Viihteen vuokraamo.