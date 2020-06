Antti Holma yllättää hyvin erikoisella podcast-aluevaltauksella – sai ystävältään kallisarvoisen neuvon

Antti Holma halusi tehdä uuden podcast-sarjan, mutta aiheet olivat vähissä. Sitten syntyi idea: hän puhuu sarjassa pelkästään oopperasta, mutta varsin omintakeiseen tyyliinsä.

Suosittujen Auta Antti! - ja Radio Sodoma -podcastien luoja, näyttelijä-kirjailija Antti Holma tekee kokonaan uuden podcast-avauksen ryhtymällä oopperakummiksi.

Kahdeksanosainen Yle Areenan uutuussarja Antti Holman oopperajuhlat painottuu täysin oopperamaailmaan, ja Holma avaa avausjaksossa syitä sille, miksi näin on.

– Totesin ystävälleni, että pitäisi varmaan tehdä joku podcast taas, ja pitäisi varmaan olla joku aihekin, mutta mikään ei enää kiinnosta – paitsi nukkuminen ja ooppera. Ystävä totesi, että tee siitä oopperasta.

Näin syntyi Soila Valkaman ohjaama podcast-sarja siitä, millaista oopperassa on, miten siellä käyttäydytään ja mitä pitää tehdä, jos nukuttaa kesken kaiken.

Sarjan aikana valmistaudutaan oopperailtaan, tutustutaan väliaikatarjoiluihin, harjoitellaan sopivaa ilmettä liian vaikean teoksen äärellä, käydään läpi parhaat tavat ottaa pienet nokoset toisen näytöksen loppupuolella ja selviydytään tunteista.

– Kaltaisiani sivistymättömiä ihmisiä vaivaa usein nalkuttava tunne siitä, että olisi niin paljon kaikkea – kirjoja, musiikkia, taidetta – mutta ei ole aikaa eikä mitään käsitystä siitä, mistä kannattaisi aloittaa, ja siksi on helpompi vain antaa olla, Holma sanoo.

– Tein tämän podcastin sellaiselle ihmiselle, jota ooppera saattaisi vaikka kiinnostaa, mutta joka ei millään haluaisi riskeerata aikaansa ja rahaansa siihen, että päätyy katsomaan jotain maailmanlopun jollotusta. Lupaan, että näiden jaksojen jälkeen kuulijalla on välineet etsiä päätä oopperan lankakerästä, niin sanoakseni, ja lupa olla siitä ihan mitä mieltä hyvänsä, Holma tiivistää.

Avausjaksossa hän kertoo omasta suhteestaan oopperaan, johon hänellä oli vielä 16 vuotta sitten hyvin erilainen suhtautuminen kuin ny­kyään – vaikka olikin lapsena saanut siihen pienen sysäyksen.

– Ainoa ooppera, jonka kunnolla lapsena tunsin ja jota rakastin, oli Mozartin Taikahuilu. Äitimuorini soitti sitä LP-levyltä. Oopperahan usein periytyy vanhemmalta lapselle tai tulee puolison mukana.

Vuonna 2004 Holman suhde kyseiseen taidemuotoon oli se, että hän työskenteli Club Ooppera -kapakassa Kansallisoopperan vieressä.

Sittemmin ooppera on vienyt Holman New Yorkin Metropolitanin katsomoon, jonne hän on kulkeutunut harpistipuolisonsa työn perässä.

– Kynnys astella oopperaan voi olla kadunmiehelle korkea, eivätkä yleiset mielikuvat puhu taidelajin puolesta, Holma sanoo podcastissa.

Esimerkkinä tyypillisistä kävijöistä Holma mainitsee omaan sarkastiseen ja humoristiseen mutta myös varsin tarkkanäköiseen tyyliinsä ne ”rouvat, jotka ovat tuoneet mukanaan herrat, jotka nukkuvat koko oopperan ajan ja juovat kolme konjakkia väliajalla”.

Vaikka ooppera voi olla monille vieras asia, Holma saa tähänkin aiheeseen varsin viihdyttävän ja samastuttavan näkökulman.

Joka jaksossa on oma teemansa. Sarjan kantavana ajatuksena on se, että Holma ihailee laulajia mutta irvailee oopperoiden juonille ja tönkölle näyttelemiselle.

– Jos lavasteet ovat hirveitä ja peruukit kampaamatta, laulajat törmäilevät toisiinsa ja tarinasta ei saa tolkkua, kannattaa sulkea silmät ja keskittyä musiikkiin, Holma sanoo.

Vaikka Holman käsikirjoittama ja esittämä podcast yrittää purkaa ennakkoluuloja tämän taidemuodon ympäriltä, se antaa luvan myös inhota oopperaa.

Podcastin äänisuunnittelija on Jani Orbinski ja musiikkitoimittaja ja tuottaja Katri Henriksson.

Antti Holman oopperajuhlat tiistaina 9.6. alkaen Yle Areena.