Aku Louhimies kuvaa ensimmäisen elokuvansa Suomessa Tuntemattoman ja sitä seuranneen valtavan kohun jälkeen – palaa Levottomien maisemiin

Aku Louhimiehen uusi elokuva kuvataan elokuussa Turun saaristossa. Samoissa maisemissa kuvattiin myös aikansa kohuelokuva Levottomat.

Elokuvaohjaaja Aku Louhimies palaa tänä kesänä Suomeen kuvaamaan uutta elokuvaansa. Projekti on Louhimiehelle ensimmäinen kotimainen elokuva vuonna 2017 ilmestyneen Tuntemattoman sotilaan jälkeen.

Tuotantoyhtiö Backmann & Hoderoffin mukaan Louhimies kuvaa elokuussa Odotus-nimistä elokuvaa Turun saaristossa. Uutuuselokuva on Louhimiehen ja näyttelijä Inka Kallénin käsikirjoittama intiimi ihmissuhdedraama. Se nähdään elokuvateattereissa tammikuussa 2021 sekä C More -palvelussa loppuvuodesta 2021.

Kallén näyttelee elokuvan pääroolin Ellinä, joka käy suurta sisäistä kamppailua järjen ja tunteen ristiaallokossa. Odotus on saanut innoituksensa Juhani Ahon vuonna 1893 julkaistusta romaanista Papin rouva.

Inka Kallén on nähty muun muassa Presidentti-, Arctic Circle-, Uusi päivä- ja Kotikatu-sarjoissa.

Tarinan hahmot ja ajattomat teemat rakkaudesta, rehellisyydestä ja onnellisuuden kaipuusta tuodaan elokuvassa nykyaikaan, keskelle poikkeustilan ympäröimää Suomen kesäistä saaristomaisemaa. Juhannusvieras kaukaa menneisyydestä laukaisee tapahtumien ketjun, joka koettelee päähenkilöiden valintoja.

Turun saariston maisemissa kuvattiin myös Louhimiehen ohjaama Levottomat, josta tuli aikanansa kohuelokuva ja ilmiö. Saaristomaisemat olivat olennainen osa elokuvan visuaalista ilmettä ja tunnelmaa.

Vuonna 2000 ilmestynyt elokuva mullisti Louhimiehen uran. Levottomat oli ensimmäinen kotimainen jättihitti vuosikausiin ja se keräsi elokuvateattereihin 290 000 ihmistä.

Louhimiehen uuden Odotus-elokuvan tiedotteen mukaan sen kuvausjakso on suunniteltu niin, että se voidaan toteuttaa koronakriisin poikkeusoloissa työryhmän turvallisuus huomioiden.

Elokuvatuotannossa pyritään myös eettisiin ja vastuullisiin valintoihin. Jotta elokuvan tekeminen ei lisää ilmakehässä olevaa hiilidioksidia, tuotannon hiilijalanjälki kompensoidaan yhteistyössä suomalaisen Compensaten kanssa.

– Odotus tekee kunniaa Suomen saaristolle, ja elokuvan hahmot ovat valinneet ekologisen elämäntavan. Tuntuu tärkeältä, että rakennamme myös koko tuotannon niin, että sen jalanjälki ympäristölle on mahdollisimman pieni. Teemme vastuullisia ja eettisiä valintoja tuotannossa käytettävän energian, kuljetusten ja materiaalien osalta ja kompensoimme tarvittaessa aiheuttamamme jäljen, valottaa myös yhtenä elokuvan tuottajana toimiva Louhimies.

Elokuvan tuottajina toimivat lisäksi useita tv-sarjoista tuttu Kallén sekä Louhimiehen kanssa aiemminkin työskennellyt Andei Alén.

Odotus on Louhimielle ensimmäinen pitkä elokuva Tuntemattoman sotilaan jälkeen. Menestyselokuvan jälkeen ohjaaja joutui valtavan kohun silmään, kun Yle julkaisi artikkelin, jossa kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää syytti Louhimiestä muun muassa nöyryyttämisestä kuvauksissa.

Hieman myöhemmin artikkelin kirjoittanut toimittaja lähestyi BBC:tä ja kertoi heille Louhimiehen ohjaustavoista ja Ylen jutun aiheuttamasta kohusta. Louhimiehen pesti BBC:n tilaamassa tv-sarjassa päättyi. Ohjaaja teki tapauksesta poliisille tutkintapyynnön.