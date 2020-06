Valto, 26, joutui puolisonsa pettämäksi Temptation Islandilla ja elämästä tuli julkista painajaista – näin hänellä menee nyt

Valto sai vasta viimeisellä iltanuotiolla tietää puolisonsa Miran pettäneen häntä, minkä jälkeen pari päätyi eroon. Nyt hän kertoo, miten selvisi elämänsä rankimmasta kokemuksesta.

– Aika puhdas painajainen.

Sanojen tunnelatausta on vaikeaa välittää pelkän tekstin avulla. Sitä ymmärtääkseen on ollut pakko nähdä, kuinka Valton, 26, ja hänen kumppaninsa Miran, 25, matka päättyi Temptation Island Suomi -ohjelmassa ehkä sen historian rankimpaan iltanuotioon.

Valtolle paljastui vasta juuri ennen tapaamista, kuinka Mira oli pettänyt häntä harrastamalla seksiä sinkku-Markuksen kanssa useaan otteeseen, vaikka oli kiistänyt kaiken viimeiseen asti.

Lähes neljän vuoden suhde iskettiin puoli vuotta sitten palasiksi kolmessa viikossa tavalla, jota hän ei olisi koskaan odottanut.

– Se viimeisellä iltanuotiolla näytetty video on kyllä ikuisesti porautunut tuonne verkkokalvoille.

Totuus Miran uskottomuudesta valkeni Valtolle vasta viimeisellä iltanuotiolla.

Tämä kaikki valkeni tv-katsojille vasta tänä torstaina. Sillä välin maailma on pysähtynyt, mikä ei ole haitannut Valtoa lainkaan. Elämä on muutenkin ollut melkoista hiljaiseloa.

– Vieläkin yrittää päästä elämään kiinni tämän jälkeen.

Valton ja Miran neljän vuoden parisuhde päättyi Temptation Islandilla.

Valto pitää pienen tauon. Kun hän jatkaa puhumista, sanoihin on haettu parin metrin henkinen turvaväli. Katse vaeltaa seinästä lattiaan.

– Katsoin ensimmäisen kerran jaksot aika vahvassa humalassa. Ne oli sitten pakko katsoa vielä toisen kerran. Halusin tietää mitä sieltä tulee ulos, vaikka se oli tosi tuskaista.

Joissakin kohdissa Valto ei voinut muuta kuin kääntämään katseensa pois.

– Onhan ne Miran ja Markuksen touhut sellaisia, että kun mennään itse asiaan, niin eihän sitä pysty katsomaan.

Kaikesta huolimatta Valto kertoo halunneensa selvittää asiat Miran kanssa mahdollisimman hyvin. Pitkästä parisuhteesta ei lähdetä noin vain. Asioista ei ole tehnyt helpompaa se, kuinka niitä on joutunut nyt käsittelemään julkisesti uudelleen.

– Mulla oli jo saarella aika hyvä käsitys siitä, missä Mira oli henkisesti, sillä me ollaan puitu näitä asioita niin paljon. Osittain pystyn ymmärtämään hänen näkökulmastaan sen henkisen puolen ja ihastumisen, Valto pohtii.

– Mutta sitten on se osa, mitä ei pysty ymmärtämään eikä hyväksymään.

Valto kertoo, että yrittää edelleen päästä takaisin kiinni arkeen kaiken tapahtuneen jälkeen.

Suomessa odotti kasa käytännön asioita. Tapahtumien odottamattomuutta kuvastaa melko hyvin se, että kaksikon oli tarkoitus muuttaa kuvausten jälkeen Maltalle. Suunnitelmat olivat niin pitkällä, että he olivat luopuneet omasta asunnostaan Lahdessa ja muuttaneet väliaikaisesti Valton vanhempien luokse.

– Vaikka se oli älyttömän kova paikka, niin en mä nyt viitsinyt heittää tyttöä uloskaan. Siinä meni melkein pari viikkoa, ennen kuin löydettiin Miralle kämppä. Muutettiin hänet sitten Tampereelle, Valto toteaa.

Eropäätös ei ollut aivan yksinkertainen, mutta sen lopputulema oli.

– Ollaan me oltu Miran kanssa tekemisissä tämän show’n aikana ja tsempattukin toisiamme. Olemme sopineet asiat, Valto painottaa.

– En silti pysty olemaan ihmisen kanssa, jolta en saa takaisin samaa, mitä olen valmis itse tarjoamaan. Eikä Mira pysty olemaan kaverin kanssa, jota hän on pettänyt, hän jatkaa.

Valto paljastaa katsoneensa Temptation Islandin kuluneen kauden jaksot ensimmäistä kertaa vahvan humalan turvin.

Myös Valto muutti kuvausten jälkeen hetkeksi Tampereelle. Kesän käänteessä kotiosoite vaihtui Helsinkiin.

Tosin vain väliaikaisesti. Työt odottavat tekijäänsä Maltalla heti, kun matkustaminen uuteen kotimaahan vain onnistuu.

– Riippuu vähän, miten nuo rajat aukeavat. Näillä näkymin lähtö olisi elokuussa, hän pohtii.

– Pakko sanoa, että tekee todella hyvää päästä muualle tämän kaiken jälkeen.

Matkaan Valto lähtee yksin, ainoana prioriteettinaan oma hyvinvointinsa.

– Totta kai sitä haluaisi jossain vaiheessa löytää jonkun, kenen kanssa jakaa tätä elämää. Mutta sitä ennen aion antaa kaiken muun olla ja keskittyä vain itseeni, elämääni ja uraani.

Valto kuvailee aikaansa Temptation Islandilla ”puhtaaksi painajaiseksi”.

Pöydällä lojuva puhelin välkkyy tasaiseen tahtiin. Lähes puolen vuoden ajan Valto on saanut käsitellä tapahtumia omassa rauhassaan. Asiat muuttuivat, kun katsojille on paljastunut tapahtumien todellinen kirjo.

– Mua tultiin halaamaan kaupassa sen jälkeen, kun olin juuri itkenyt televisiossa. Sen jälkeen oonkin käyttänyt julkisilla paikoilla lippistä ja laseja, hän naurahtaa lakonisesti.

Pääosin ihmiset katsovat tai moikkaavat. Somessa sen sijaan viestejä tulee satoja päivässä. Valto on päättänyt vastata niihin kaikkiin.

– Paljon tulee tsemppiviestejä, mutta yllättävän paljon ihmiset ovat kuitenkin jakaneet omia kokemuksiaan, hän selvittää.

– Monet miehet ovat kertoneet, kuinka pitkän liiton jälkeen on lähtenyt matto alta. Sitten siinä ollaan vähän rupateltu ja vaihdettu tsemppejä.

Katsojien huulille on noussut useaan otteeseen myös kysymys siitä, voiko kaikki ohjelmassa tapahtunut oikeasti olla totta.

– Onhan tämä kaikki aika uskomatonta. Uskomatonta edelleenkin.

Valto huokaisee. Suurin osa ohjelman tapahtumien olleen juuri niin käsittämättömiä kuin miltä ne vaikuttivat. Häntä kuitenkin ärsyttää sarjaan leivottu Miran ja sinkku-Markuksen rakkaustarina.

– Totta kai siinä oli ihastumista ja tällaista. Ei ole mun asiani avata näitä juttuja, mutta siellä oli tosi paljon myös Miran omia psyykkisen puolen juttuja, jotka ovat vaikuttaneet tapahtumiin, Valto toteaa.

Mira kertoi Temptation Island Suomi Extrassa tapailevansa nykyään Markusta, jonka kanssa hän petti Valtoa kuvauksissa.

Parin erottua Mira on kertonut jatkaneensa Markuksen tapailua.

– Kyllä siinä ukko vaihtui toiseen. Mun käsitykseni mukaan he ovat käytännössä asuneet kimpassa, Valto toteaa painottaen, että kyseessä on vain hänen käsityksensä asioiden laidasta.

Hän jatkaa selvittämällä, ettei hänellä ole mitään Markusta vastaan.

– Hyvä, että siinä Miran vierellä on ollut joku, koska mä en ole pystynyt siinä olemaan sattuneista syistä. Että ei masennu tai tällaista. Kyllä tämä on rankkaa Mirallekin, tai no, varsinkin hänelle.

– Jos jompikumpi meistä pystyy käsittelemään tätä yksin, niin kyllä se olen minä. Tai sanotaan, että jos asiat olisivat olleet toisinpäin, hän olisi varmaan heittänyt itsensä köyteen. Ei olisi pää kestänyt.

Valto on löytänyt tukea kokemuksen jakaneiden Japen ja Wallun lisäksi lähipiiriltä.

Painoa on silti jäänyt omille harteille enemmän kuin joskus jaksaisi kantaa.

– Mä en ole mistään pehmeimmästä päästä, mutta välillä näiden juttujen miettiminen yksin neljän seinän sisällä on ihan helvetin rankkaa.

Valto lähentyi kuvauksissa toisten varattujen miesten, Japen ja Wallun kanssa.

Kuka leikkiin lähtee, se leikin kestäköön. Entä, kun leikkiin on lähtenyt useamman vuoden suostuttelun jälkeen rakkaansa mieliksi vain tullakseen petetyksi koko kansan silmien edessä.

– Onhan se aika brutaalia, Valto saa sanotuksi.

Vastahakoisuus lähteä mukaan tosi-tv-ohjelmaan ei johtunut edes siitä, että hän pelkäisi jotain tapahtuvan. Miestä ei vain kiinnostanut tavoitella julkisuutta.

Valto painottaa, ettei syytä tilanteestaan ketään. Sen seuraukset tuntuvat kuitenkin kohtuuttomilta verrattuna siihen, kuinka hän itse käyttäytyi ohjelmassa.

– Tiesin, että mulla ei tule olemaan mitään ongelmaa vetää tätä läpi kunnolla. Ja niin mä joitain tyhmiä känniheittoja lukuun ottamatta teinkin.

Päätös on ollut viime kädessä oma. Nyt siitä joutuu kantamaan vastuun. Hän ei silti halua spekuloida Miran motiiveja taivutella häntä kanssaan tosi-tv:stä tutuksi tyypiksi.

– Julkisuus ei ole koskaan ollut mulle mikään tavoiteltava asia, mutta suhtaudun siihen avoimin mielin. Mikään somenäkyvyys ei paikkaa sun mielenterveyttä.

Valto kertoo sopineensa asiat Miran kanssa ja tukeneensa häntä tapahtuneesta aiheutuneen kohun keskellä.

Jos oikein tarkkaan katsoo, painajaiseltakin löytyy hopeareunus. Sen Valto on löytänyt kommunikaation ja oman hyvinvointinsa tärkeydestä.

– Tuollaisen henkisen raiskauksen jälkeen ei ole kyllä mitään ongelmia puhua omista tunteista, jos sitä on joskus vältellyt, hän sanoo ja jatkaa:

– Totta kai kommunikointi on tärkeää. Mutta siitä kommunikaatio-ongelmasta yritettiin ohjelmassa luoda mun ja Miran välille sellaista isoa ongelmaa, kun meillä ei niitä juurikaan ollut.

– Mikä tekee tästä kaikesta tietty vielä entistä brutaalimpaa.

Hetken hiljaisuus. Valto korjaa asentoaan ja jatkaa.

– Vaikka tämän kaiken myötä paljastui, että Mira ei ollut mulle se oikea, niin en mä silti olisi halunnut kokea tällaista. Kenenkään ei pitäisi ikinä kokea tällaista.

– Mutta tästä mennään eteenpäin. Päivä kerrallaan.

Helsingissä on viimein kesä, mutta elokuu ei voisi tulla nopeammin.