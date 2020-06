Mattu heittäytyy riettaisiin leikkeihin Temptation Islandin viimeisissä bileissä – Jape-puoliso kiehuu, kun totuus illasta paljastuu

Varo juonipaljastuksia! Tällä viikolla viimeiselle iltanuotiolleen Temptation Islandilla astelevat Mattu ja Jape.

Temptation Island Suomen seuraavassa jaksossa nähdään, kuinka Jape ja Mattu sekä Mira ja Valto tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa kolmeen viikkoon, kun pariskunnat astelevat juontaja Sami Kurosen eteen viimeisille iltanuotioilleen ruotimaan menneitä tapahtumia.

Naisystävänsä Mattun riehakkaasta ja varsin estottomasta käytöksestä useaan otteeseen loukkaantunut Jape astelee iltanuotiolle avoimin mielin ja valmiina antamaan anteeksi.

Älä lue artikkelia pidemmälle, jos et halua nähdä juonipaljastuksia!

Uusi videomateriaali naisten saaren viimeisistä bileistä kääntää kuitenkin tuulen suunnan. Mattun alastoman juhlinnan nähtyään Jape riuhtaiseekin kuulokkeet raivokkaasti päästään.

– Ihan vitun uskomatonta käytöstä. Toi oli nyt semmoinen niitti, että mulla ei ole mitään hajua, mitä kohta tulee tapahtumaan, hän kommentoi puhisten.

Japen mielestä videolla kaikkein pahinta oli Mattun alastomuus ja tuhmat leikit, joiden yhteydessä sinkku-Henkka hieroi sukukalleuksiaan Mattun naamaan.

– Ihan tajutonta käytöstä, ihan uskomatonta. Nyt se muija mokasi niin pahasti, että…, Jape kiehuu.

Mattu on puhunut haastatteluissaan siitä, miten hänen itsetuntonsa on kääntynyt laskuun sen myötä kun hän alkoi seurustella Japen kanssa. Iltanuotiolla Sami Kuronen kysyykin, onko Jape valmis ottamaan tästä mitään vastuuta.

– Mistähän mun nyt pitäis ottaa vastuuta? Muija puhuu siellä paskaa ja mä käyttäydyn täällä niin kuin kiltti kultapoika. Siellä mä kännissä keskellä yötä revin mun ja Miinan sänkyä erilleen, ettei vahingossakaan oltaisi edes samassa sängyssä. Mattun käytös on ihan kamalaa. Maailman epäkunnioittavinta ikinä. Se on nyt mokannut niin pahasti, et meidän suhde on aika pilalla, Jape vastaa kiivaasti.

– En tarkoittanut, että sun pitäisi ottaa vastuuta täällä tekemistäsi asioista, mutta jos Mattulla on ollut lähes koko suhteen ajan huono olla, niin ehkä noihin asioihin tarvitaan yleensä kaksi, Sami kommentoi.

Japen mielestä tilanne on kuitenkin Mattun oma vika, sillä hän ei ole avannut suutaan kokemistaan itsetunto- ja muista ongelmista. Ärtymystä uhkuen Jape toteaa Sami Kuroselle, että äsken katsottu video muutti suhteen suunnan lopullisesti.

– Vaikka olen aikaisemmin ollut tosi vihainen kaikesta, niin mä oon taas nyt antanut kaiken anteeksi tähän päivään mennessä. Toi mitä tuolta näkyi, niin eihän tuota varmaan enää pysty antamaan anteeksi. Mä en vaan enää pysty. Mun on varmaan vedettävä se raja tähän, Jape toteaa.

Muutaman viikon takaisessa jaksossa Mattu, 22, avautui treffikumppanilleen Anttonille, kuinka hän oli ottanut itselleen silikonit alettuaan seurustella nykyisen kumppaninsa Japen kanssa.

– Ennen kuin mä tapasin Japen, mä olin kunnon hippityttö. Mulla ei ollut meikkiä, ei ollut tätä rusketusta, mä olin tosi vaalea, en käyttänyt rintsikoita, ei ollut silareita, Mattu kertoi tuolloin.

– Sit kun me tavattiin, niin pikkuhiljaa musta tuli tällainen. Valehtelisin jos sanoisin, että mä en ottanut pelkästään Japen takia silareita.

Mattun ja Japen viimeinen iltanuotio keskiviikkona kello 21 Nelosella ja Ruudussa.