Suomalainen Henric Nieminen oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja nappasi huippupestin Kaliforniasta – nyt hän luotsaa maailmankuulua tv-sarjaa

Suomalainen Henric Nieminen toimii tämän hetken kenties maailman tunnetuimman auto-ohjelman Wheeler Dealersin vastaavana tuottajana.

USA:ssa suomalaisperheessä kasvanut Henric Nieminen, 48, sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun hänestä tuli suositun auto-ohjelma Wheeler Dealersin vastaava tuottaja.

Henric on syntynyt San Franciscossa suomalaisille vanhemmille. Hänen sukunsa on isän puolelta Lahdesta kotoisin.

Discovery Channelin tuottamaa Wheeler Dealers -ohjelmaa on tehty 12. tuotantokaudesta asti joko kokonaan tai osittain Kaliforniasta ja sitä esitetään 200 markkina-alueella maailmanlaajuisesti – mukaan lukien Suomessa, jossa TV5 ja TV6 ovat näyttäneet ohjelman kaikki 15 tuotantokautta.

– Pestini Wheeler Dealerissä oli sattuman kauppaa. Sain ensimmäisten joukossa tietää tuottajakaveriltani, että show’n tuotanto oltiin siirtämässä Isosta-Britanniasta Yhdysvaltoihin, Henric Nieminen toteaa.

Yleensä työnhakijan on myytävä itsensä työnantajalle, mutta suomalaismies käänsi tilanteen päälaelleen.

– Ensimmäisessä haastattelussani tuottajat eivät tienneet, mitä olivat hakemassa. He ajattelivat vain, että nämä kaksi englantilaista kaveria työskentelisivät autojen parissa. Todellisuus on paljon monimutkaisempi. Olin jo vuosia ollut ohjelman vakikatsoja. Kerroin tuottajille, mitä heidän pitäisi tehdä. Sitä ei ollut vaikeaa myydä heille, Henric muistelee.

Automiehellä oli työhön täydellinen tausta. Hän käytännössä kasvoi isänsä autokorjaamossa San Franciscossa erotellen ruuveja ja muttereita toisistaan ja puhdistaen varaosia. Hän oli myös suorittanut elokuva-alan opintoja opistotasolla. Saatuaan filmialan kesätyöpaikan Hollywoodissa, koulunpenkki sai jäädä.

– Koin aina intohimoa autoja kohtaan. Olen omistanut elämäni aikana 50–60 autoa. Kallistun Mercedes-Benzin puoleen, mutta pidän kaikenlaisista autoista, kuten Oldsmobilen kaltaisista amerikkalaisista klassikoista. Oli hienoa saada yhdistää työ ja harrastus, Henric kiteyttää.

Henric Niemiselle itselleen Wheeler Dealersin muistorikkaimmaksi autoksi on jäänyt hänen nyt jo edesmenneen isänsä omistama Maserati Biturbo, joka uudistettiin ohjelmassa. Kuvassa myös juontaja Mike Brewer (vas.).

Henric Nieminen aloitti Wheeler Dealerisissä viisi vuotta sitten. Sarjaa tehtiin 18 jaksoa vuodessa. Tarkoituksena oli alunperin kuvata vain puolet Yhdysvalloissa. Juontaja Mike Brewer ja silloinen päämekaanikko Edd China muuttivat tuotannon ajaksi Orangen piirikuntaan Kaliforniaan.

Edd China lähti show’sta vuonna 2017.

– Luulen, että hän kasvoi ohjelmasta ulos. Hän oli ollut mukana alusta asti ja työskennellyt sadan auton kimpussa. On olemassa rajallinen määrä asioita, joita autossa voi korjata. Edd oli insinööri sydänveriään myöten ja hänellä oli vilkas mielikuvitus. Kaikkia hänen ajatuksiaan ei voitu toteuttaa show’ssa.

Kaliforniassa show hyödyntää paikallisia autoharrastajien alakulttuureita. Niitä ovat muun muassa low-riding- ja hopping-ryhmät, joiden ympärillä häärää usein latinoita.

–Mike Brewer on kuin hullu setä, joka tulee grillijuhliin vitsailemaan, Nieminen luonnehtii ohjelman juontajaa.

Wheeler Dealersissa on kaksi päähenkilöä: Mike Brewer, joka löytää, ostaa ja myy autot ja nykyinen mekaanikko Ant Anstead, joka tekee ajoneuvoihin tarvittavat korjaukset.

– Mike Brewer on kuin hullu setä, joka tulee grillijuhliin tarinoimaan ja vitsailemaan, Henric kuvailee työtoveriaan.

Ulkopuolisesta saattaa tuntua, että Brewer ostaa autoja summamutikassa.

– Se on hyvin laskelmoitua. On olemassa autoja, joiden takana on tarinoita ja joilla on paikkansa historiassa. Niiden löytäminen ja tarinoiden kertominen on se, mistä show’ssa on kysymys.

Miehelle itselleen muistorikkaimmaksi on jäänyt hänen nyt jo edesmenneen isänsä omistama auto.

– Se oli vuoden 1985 Maserati Biturbo, jonka isäni oli muuntanut sähköautoksi. Hän ajoi autolla päivittäin, kunnes sen akut kuolivat. Niiden tekniikka ei vielä ollut kovin kehittynyttä. Äitini lahjoitti auton ohjelmallemme, jossa uudistimme sen.

Nieminen on henkeen ja vereen automies.

Henric Nieminen auttaa valitsemaan ohjelman autot, on mukana päättämässä, mitä korjauksia niihin tehdään ja miten kunkin ajokin tarina kerrotaan. Hän myös valvoo, että tuotanto pysyy aikataulussa ja budjetissa. Ohjelman kuvaukset keskeytettiin alkuvuodesta koronapandemian takia.

– Alamme taas kuvata kun se on turvallista ja tiedämme, miten sen toteuttaa. Onneksi ohjelmaa on tekemässä vain pieni ryhmä ihmisiä, suomalainen huokaa.

Automiehellä on jatkuvasti virityksiä uusista ohjelmista.

– Yksi on nimeltään Mike Brewer’s World of Cars. Sitä ei vielä olla esitetty tv:ssä. Olemme kuvanneet sitä yhtä aikaa Wheeler Dealersin kanssa. Ohjelmassa kerrotaan autokulttuurista ja sen parissa toimivista ihmisistä, Nieminen paljastaa.

Ohjelmasta Master Mechanic on tulossa toinen tuotantokausi.

– Sillä välin kehittelen tuottajakumppanini Jake Cardew’n kanssa uusia konsepteja. Joten odotettavissa on joukko uusia auto-ohjelmia, Henric riemuitsee.