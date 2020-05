Ohjaaja Renny Harlin latoi suorat sanat Ylellä elokuva-alan peruuttamattomista muutoksista – suudelmatkin digitaalisiksi

Renny Harlin vieraili Ylen Ykkösaamussa puhumassa elokuva-alasta.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin vieraili lauantaina Ylen Ykkösaamussa puhumassa elokuva-alan kriisistä, Kiinan ja Amerikan elokuvateollisuuden muutoksista sekä tulevasta Luokkakokous 3 -elokuvastaan.

Luokkakokous 3 -elokuvaa ollaankin jouduttu valmistelemaan pääosin kokonaan etänä. Muun muassa näyttelijät ollaan valittu pelkkien videohaastatteluiden perusteella. Kuvausten olisi tarkoitus alkaa kuukauden päästä, mikäli koronatilanteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Luokkakokous 3 -elokuvan puffikuva.

Harlinin mukaan korona tulee kuitenkin muuttamaan tapaa, jolla elokuvia tehdään.

– Tulee olemaan aika ennen vuotta 2020 ja aika sen jälkeen. Rajoitukset ovat vaikuttaneet niin käsikirjoituksen tekoon kuin kaikkeen muuhun, Harlin pohtii.

– Mutta meillä tulee olemaan kuvausryhmässä virusvastaava, jonka ainut tehtävä on valvoa sitä, miten hygieniaa hoidetaan. Ihmisiä pidetään erillään sekä käytetään suojamaskeja ja kumihanskoja, hän jatkaa.

Harlin huomauttaa, että rajoitusten höllentämisestä huolimatta korona estää muun muassa elokuvien joukkokohtausten sekä intiimien kohtausten toteuttamisen turvallisesti.

– Meidän pitää kehittää digitaalinen tapa, jolla saamme ihmiset esimerkiksi suutelemaan. Joukkokohtauksiin täytyy myös tehdä ihmisiä digitaalisesti, hän pohtii.

Harlinin mukaan elokuva-ala on historiallisessa käännekohdassa.

Harlinia haastatellut Seija Viherkumpu kysyi Harlinilta myös, kuinka tasa-arvon puolesta puhuva Metoo-ilmiö on näkynyt alalla. Ohjaaja kertoi Metoo-liikkeellä olleen alalle positiivisia vaikutuksia.

– Se on ollut positiivinen kurssinkorjaus. Sitä tarvittiin yhteiskunnassa yleensä ja sitä tarvittiin elokuva-alalla, Harlin tuumasi haastattelussa.

Harlin kertoi ottaneensa tasa-arvoteeman myös huomioon Luokkakokous 3 -elokuvassaan.

– Ensimmäinen ajatus oli, että tarvitsen käsikirjoituksen tekoon parivaljakon ja halusin, että se olisi nainen. Haluaisin, että löytäisin sellaisen terävän, huumorintajuisen ja mitäänpelkäämättömän feministin, joka pitää meidät oikealla kurssilla tässä elokuvan teossa. Ja löysimme Mari Perankosken, joka on loistava komedienne, näyttelijä ja kirjoittaja, Harlin kertoo lisäten, että hänen ja Perankosken yhteistyö on sujunut hienosti.

Renny Harlin on ohjannut lukuisia Hollywood-menestyselokuvia.

Vaikuttavaa uraa myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa tehnyt Harlin latoi haastattelussa tiskiin myös karuja lukuja kriisistä, johon elokuvateollisuus on ajautunut koronan suljettua elokuvateatterit ja pysäytettyä uusien tuotantojen toteuttamisen.

– 70 000 elokuvakangasta on suljettu pelkästään Yhdysvalloissa. Kaikki elokuvatekeminen on pysähtynyt, mikä on johtanut kymmenien tuhansien työttömyyteen. On laskettu, että Hollywoodin elokuvateollisuus menettänyt jo 20 miljardia dollaria kriisin vuoksi. Viiden vuoden ennuste on 160 miljardia dollaria, hän latoo.

Monet elokuva-alan yhtiöt ovat jo menneet konkurssiin, eikä ahdingolle ole selkeää loppua. Harlin toteaa, että yhtäkkisellä pysähdyksellä on valtava aaltovaikutus. Kalliiden elokuvien julkaiseminen samanaikaisesti rajoitusten väistyessä aiheuttaisi alalle suman, joka pitkittää alan toipumista.

Miljoonia tienaavilla Hollywood-tähdillä tuskin on tilanteessa hengenhätää. Harlin huomauttaa, että alalla on paljon tavallisia palkkatyöläisiä. Näin on myös Suomessa.

– Suurin osa ihmisistä elää niin, että palkkapussi tulee joka kuukausi. Sillä eletään ja koulutetaan lapset. Suomessa elokuva-ala on menettänyt tänä vuonna 35 miljoonaa euroa kesäkuuhun mennessä. Se heijastuu elokuvan tekijöihin, Harlin tuumaa.