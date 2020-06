11-vuotias suomalaispoika sai potkut koulusta sairautensa vuoksi – äiti järkyttyi: ”Mietin, pidetäänkö lastani hirviönä”

Maanantaina nähtävässä minidokumentissa tutustutaan 11-vuotiaaseen Ericiin, joka sairastaa Touretten syndroomaa.

– Totta v*tussa, s**tanan p*skaperse, vastaa 11-vuotias Eric äitinsä Mirta Iljinin kysyessä, onko hyvä asia, että Tourettea tehdään tutummaksi ihmisille.

Eric on päähenkilö aiheellisesti uusittavassa Anni Tolosen minidokumentissa Liian pelottava lapsi (2018).

Touretten syndrooma lienee useimmille tuttu korkeintaan elokuvien ja tv-sarjojen koomisina sivuhahmoina, jotka kiroilevat ja raivoavat refleksinomaisesti ilman näkyvää syytä.

Tosielämässä Tourette on kivulias asia kantajalleen ja läheisilleen.

Äiti kertoo Ericin saaneen jo alle kouluikäisenä potkut päiväkodista, koska vanhemmat pelkäsivät lasta.

Ensimmäiseltä luokalta Eric lähetettiin sairauslomalle. Yksi opettaja teki jopa rikosilmoituksen, kun poika oli potkinut kiinnipitotilanteessa.

Lapsen erilaisuuden ymmärrys on heikkoa sekä muilla lapsilla että aikuisilla.

– Mä aattelin, että miettiikö muut, että mun lapsi on ihan hirviö, Mirta Iljin sanoo.

– Se tekee tästä kaikesta vielä vaikeampaa, kun Eric itse ymmärtää olevansa erilainen kuin muut, Mirta jatkaa.

Onkin tuskallista katsoa, kuinka paljon lasta ahdistaa hänen oma tahdonvastainen aggressiivisuutensa.

Näin hän kuvailee säpsähtelyä ja kiroilua aiheuttavia tic-oireita:

– Mä niinku näen sen, kun joku ticsi tulee. Se tuntuu ihan niin kuin täältä takaraivosta syöksyisi eturaivoon täysillä eteenpäin. Joskus sattuu ja joskus ei.

Eric sairastaa myös liikehäiriöitä ja kovia kipuja aiheuttavaa dystoniaa sekä kielihäiriöitä aiheuttavaa dysfasiaa.

– Näitä sairauksia ei saa ikinä elämän aikana pois, Eric itkee.

Äidin mukaan viitisen vuotta Ericiä kuljettanut taksinkuljettaja on tämän pisin terapiasuhde.

– Terve, löysä lehmä, Eric tervehtii häntä.

– Mitä toinen, taksikuski vastaa. Ericiä naurattaa jo.

Pojalla on kiistatonta kielellistä lahjakkuutta. Hän on opetellut puhumaan 29 eri kieltä, ja myös äidinkieli on dysfasiasta huolimatta eloisaa. Häntä kuuntelisi pitempäänkin.

Perjantai-dokkari: Liian pelottava lapsi, TV1 maanantaina klo 21.35.