Upea lihava elämäni -Whitney lihoi sairauden vuoksi: ”Aion elää elämäni niin kuin haluan”

Whitney Thore, 36, puhuu rohkean avoimesti elämästään tosi-tv-ohjelmassa.

Kun Whitney Thore työskenteli radioasemalla Pohjois-Carolinan Greensborossa, hän julkaisi työpaikan YouTube-kanavalla videon, A Fat Girl Dancing (Lihava tyttö tanssii).

Vuonna 2014 julkaistusta tanssivideosta tuli nopeasti hitti, ja Thore oli keskusteluohjelmien haluttu vieras. Videon avulla Thore edisti ajatusta kehopositiivisuudesta.

Vajaa vuosi myöhemmin, tammikuussa 2015, Yhdysvalloissa alettiin esittää Thoren tähdittämää tosi-tv-ohjelmaa Upea lihava elämäni (My Big Fat Fabulous Life).

Whitney Thoresta, 36, on sittemmin tullut suositun tosi-tv-ohjelman tähteyden lisäksi tilaisuuksien kysytty esiintyjä ja kehopositiivisuuden puolestapuhuja.

Sunnuntaina TLC:llä alkaa sarjan kuudes kausi uusintana. Kauden alkaessa Thore asuu kotikaupunkinsa Greensboron lisäksi osittain myös noin 150 kilometrin päässä Charlottessa, koska hän on aloittanut uuden bisneksen. Hän tekee kaverinsa kanssa fitness-videoita nettiin.

Yhdysvalloissa esitettiin sarjan 7. kausi alkuvuonna.

Whitney Thore vuonna 2015, jolloin Upea lihava elämäni alkoi.

Ohjelman alkaessa Thore painoi 172 kiloa. Hän lihoi munasarjojen monirakkulaoireyhtymän takia. Sairauden vuoksi elämä kääntyi hetkessä ylösalaisin, ja oman itsensä hyväksyminen ei ollut alussa helppoa.

– Minusta tuli todella lihava todella nopeasti. Sanoin itselleni, että minun pitäisi elää niin kuin en ymmärtäisi olevani lihava. Halusin nähdä, millaista elämä olisi, jos tekisin niin. Oli mielenkiintoista löytää se ilo elämästään, Thore kertaa tuntojaan Tv-lehden haastattelussa.

Nyt superpositiivinen Thore puhuu avoimesti elämästään suosituksi kohonneessa sarjassa. Hän nostaa rohkeasti esiin myös vaikeita asioita ja ongelmakohtia.

Myös sosiaalisen median kanavissaan hän on kertonut esimerkiksi kivuista sairauden kanssa. Rohkeus ei ole aina ollut itsestäänselvyys.

– Toisinaan se on ollut vaikeaa. Se otti oman aikansa. Persoonallisuuteni ei tuntunut sopivan kroppaani sillä tavalla kuin ihmiset ajattelivat, minkälainen minun pitäisi olla. Sitten tajusin, että minulla on yksi elämä. Aion elää sen niin kuin haluan ja olla oma itseni. Jos sitä ei tee, kaikki on ajanhukkaa.

Whitney Thore on superpositiivinen.

Thore on perustanut maailmanlaajuisen No Body Shame -liikkeen. Sen tarkoituksena on ”auttaa ihmisiä elämään elämäänsä täysiä, intohimoisesti ja ilman häpeää”.

Hän myös uskoo, että tv-ohjelma auttaa viemään kehopositiivisuuden ilosanomaa eteenpäin.

– Olen iloinen, että kulttuuri Amerikassa ja ympäri maailmaa on muuttumassa. En tosin tiedä, muuttuuko se niin nopeasti kuin haluaisimme ajatella. Isompi tyttö uima-asussa tai pluskoon muodit ovat hyviä juttuja ja välttämättömiä askeleita. Kehopositiivisuuden osalta meillä on kuitenkin vielä pitkä matka edessämme, Thore sanoo.

Whitneyn Glenn-isä, Babs-äiti ja Hunter-veli näkyvät myös ohjelmassa.

Sarjaa esitetään monissa maissa, kuten Australiassa ja Intiassa. Thore kertoo huomanneensa, että useat ihmiset maailman ympäri miettivät samoin: jos he näyttäisivät tietynlaisilta, he olisivat onnellisia.

– Erityisesti me naiset jahtaamme jotain ihannetta, joka tekisi meidät onnelliseksi. Jos voisin sanoa kaikille maailman ihmisille yhden asian, se olisi, ettei se tee sinua onnelliseksi. Kun koko elämän ajaa takaa jotain saavuttamatonta unelmaa, elämästä tulee kurjaa.

– Olen tavannut 80–90-vuotiaita naisia, jotka ovat sanoneet, että katsomalla ohjelmaa he vihdoin ymmärtävät, että ehkä he voivat rakastaa itseään sellaisina kuin ovat. On sydäntä särkevää ajatella, että joku voi olla 90-vuotias eikä vieläkään anna itselleen lupaa olla onnellinen.

Whitney Thore kihlautui Chase Severinon kanssa.

Vielä vähän aikaa sitten tosi-tv-tähden elämä oli kaikin puolin mallillaan. Lokakuussa hän kihlautui Chase Severinon kanssa Pariisissa. Kaksikko suunnitteli häitään ja mietti kaupunkia, jossa he tulevaisuudessa asuisivat yhdessä.

Kaikki kuitenkin muuttui, ja viime viikolla Thore kirjoitti Instagramissa parin eronneen. Hän aloitti kirjoituksensa siitä, kuinka outoa ja epämukavaa on kertoa ”ilmoitus” sosiaalisessa mediassa.

– Chase ja minä emme ole enää kihloissa. Emme asuneet yhdessä, ja meillä oli useita ylä- ja alamäkiä, joten Chase lähentyi uudelleen naisen kanssa, jonka kanssa hänellä on pitkä historia. Se on johtanut raskauteen. Chasesta tulee isä lokakuussa.

Tv-lehdelle Thore kertoi haaveilevansa perheestä. Hänen sairautensa tuo unelmaan omat haasteensa.

– Minulla on paljon pelkoja perheen perustamisesta, koska sairauteni mukana tulee erilaisia haasteita. En tiedä, pitääkö minun jäädyttää munasolujani vai adoptoida vai mitä minun pitää tehdä. Täytin juurin 36, joten kello käy.

