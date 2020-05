Laura Birn tajusi tulleensa raskaaksi kesken Tyhjiö-elokuvan kuvausten – ohjaaja möläytti ilmoille tyhjentävän reaktion

Päätähdet Laura Birn ja Tommi Korpela eivät saaneet latiakaan Tyhjiö-elokuvasta, joka nauraa taiteilijuuden käsittämättömälle tuskalle.

Luomisen tuskaa, ison egon painoa ja menestyksen sietämätöntä raskautta.

– Me tahdoimme tehdä elokuvan asioista, joista oikeasti tiedämme jotain, kertoo Tyhjiön (2018) ohjaaja ja käsikirjoittaja Aleksi Salmenperä.

2018 julkaistu, nyt tv-ensi-illassa oleva elokuva nauraa ja piikittelee taiteen teon vakavuudelle. Pihla (Laura Birn) ja Eero (Tommi Korpela) kipuilevat pariskuntana, joka ei elä korinttolaiskirjeen ideaalien mukaan toistansa tukien. Liitto venyy ja paukkuu.

Pihla on menestyvä nuori näyttelijä, joka tahtoo kansainvälisen uran, Eero varttuneempi ylistetty kirjailija, jonka kirjoittamisesta ei ole tulla mitään appivanhempien ja kustannustoimittajan uhkailuista huolimatta. Toisella lupaava tulevaisuus on edessä, toisella ehkä takana.

– Yritämme nauraa itsellemme, omalle alalle ja ammatille ja sekopäiselle narsismille, joka alaan liittyy, Salmenperä kertoo.

Komediassa tilanteet kärjistyvät odottamattomille, hykerryttävän epätoivoisille tasoille, kun Pihla hamuaa Hollywoodiin ja Eero tahtoo tehdä mestariteoksen.

Tyhjiö on itsessään mestariteos, intohimoprojekti työn ja kokeilemisen innosta.

– Tämän tekeminen oli aivan jotain muuta kuin minkään muun elokuvan, Birn sanoo.

– Ajatuksena oli näyttää elokuva kerran ja polttaa se juhlallisesti kokossa, mutta olin liian nössö siihen, Salmenperä toteaa.

Aleksi Salmenperä olisi valmis uuteen, Tyhjiön lailla rajoja kokeilevaan elokuvaan.

Kolmikolla oli suunnitelmissa toinen elokuva, jonka rahoitus kaatui. Raunioilta nousi idea omasta, riippumattomasta elokuvasta.

Tulos on mustavalkoinen draamakomedia, joka saa helposti taide-elokuvan leiman, vaikka ei sitä ole.

Rahaa tekemiseen ei alussa edes haettu, koska ei tahdottu komiteaa päättämään elokuvan sisällöstä. Ajatus oli hakea rahat vasta miltei valmiille elokuvalle. Se ei sitten mennytkään ihan niin helposti, joten elokuva tehtiin ilmaisvoimin.

– Sovittiin, että jos nyt tulee miljoonia niin jaetaan ne kaikkien kesken, Birn nauraa.

Tavallisesti elokuvan tekeminen voi mennä komiteatyöksi, ja tekijöiden ääni häviää, Salmenperä kertoo. Käsikirjoitusta jauhetaan ja pyöritellään. Pitää miellyttää moneen suuntaan, optimoida kohderyhmille ja laskelmoida kaupallista arvoa.

Kokopitkän elokuvan tuotantotiimissä on näyttelijöiden lisäksi tavallisesti 30–50 henkeä, nyt oli 3–4. Valojen hiominen jäi vähälle, ja keskityttiin kuvaamiseen.

Elokuva palkittiin neljällä Jussilla 2019. Tekijäjoukko juhli.

Elokuvaa tehtiin neljän vuoden ajan, kun se muihin aikatauluihin sopi. Ruudussa nähdään myös mm. upea Hannu-Pekka Björkman, Matleena Kuusniemi, Minna Haapkylä, Pihla Viitala, Elina Knihtilä, ja Miia Nuutila.

Tyhjiö tihkuu mustaa huumoria ja satiiriksi veistettyä viihdeteollisuuden kritiikkiä. Kaikki on tekijöidensä elämistä ammennettua. Käsikirjoitusta tehtiin paloittain keskustelujen pohjalta ja se eli vuosien mittaan. Ilmapiiri oli rehellinen ja luottamuksellinen, Birn kertoo. Paljon puhetta, paljon naurua.

– Häpeästä tulee hauskaa jaettuna, hän sanoo.

Salmenperä kirjoitti käsikirjoitukseen itseään ja lähipiiriään, Birniä ja Korpelaa. Yhtäsuuruusmerkkejä ei voi vetää, mutta rooli- ja siviilihahmon raja häilyy koko ajan.

Tommi Korpela, Laura Birn eivätkä muut tekijät saaneet työstään palkkaa. Kaikki lähti kokeilemisen innosta.

Birnin näyttelemä kunnianhimoinen Pihla ei anna sukupuolensa tai lapsen rajoittaa unelmaa kansainvälisestä urasta. Framilla ovat Birnille tärkeät teemat monipuolisesta naiseudesta kameran edessä.

– Sillä on väliä, keiden tarinoita kerrotaan. Mitä pidetään tärkeänä? Millaisia naisia esitetään? Jos nähdään valkokankaalla vain nättejä ja kilttejä naisia, jotka tukevat miehiään, malli jää alitajuntaan. Kuten Antti Holma sanoo, fakta luo fiktiota mutta fiktio myös faktaa.

– Kun olin teatterikorkeassa, sanottiin, että yli 35-vuotias nainen ei saa kamerarooleja. On älytön ajatus, että naiset lakkaavat olemasta kiinnostavia, kun he täyttävät 35.

Kuten Pihla, Birnkään ei tahdo puhua julkisesti yksityiselämästään. Korona-aikaa hän on viettänyt nelivuotiaan lapsensa ja puolisonsa – ei kirjailija – kanssa mökillä, kun työt ovat jäissä.

Kirjailjat Hannu-Pekka Björkman ja Tommi Korpela viettävät elokuvassa kliseistä suomalaiskansallista miesaikaa Lapissa. Eeron (Korpela) runosuoni ei vedä toisin kuin Ilmarilla (Björkman).

Korpelan roolihahmo Eero on kirjailija, mutta Korpelan tavoin pitkän linjan ammattilainen. Valkoisen paperin kammon tapainen luovuustukos voi pysäyttää näyttelijänkin ja viedä voimat.

Salmenperä tahtoi kirjoittaa hahmot, joiden luomiseen näyttelijöiden tarvitse käyttää energiaa.

Moni asia muuttui neljässä vuodessa. Birn sai esikoisensa. Hän soitti ohjaajalle ja kertoi raskaudesta.

– Aleksi sanoi jes, nyt menen tietokoneelle kirjoittamaan.

Elokuva sai uuden käänteen. Ruudulla nähdään Birnin raskausvatsa.

Äitiyden ja uran yhdistäminen nousee elokuvassa merkittäväksi teemaksi. Pihla tahtoo molemmat ja palaa näyttelemään vauvasta huolimatta, minkä vuoksi häntä on kutsuttu itsekkääksi ja urakeskeiseksi.

– Mun mielestä on hienoa, että hän ei ole pyhä, Birn sanoo.

Laura Birn pitää tärkeänä, että viihdeteollisuus kertoo tarinoita erilaisista naisista ja erilaisista näkökulmista.

Hän teki itse ensimmäisen roolityönsä, kun vauva oli viisi kuukautta. Syysprinssin kuvaukset mietityttivät, ja hän soitti ohjaaja Alli Haapasalolle, joka vastasi, että totta kai kaikki onnistuu. Kuvauksissa olivat mukana Birnin äiti, serkku ja vauva, ja kaikki sujui ihanasti.

– Tiedän, että se ei todellakaan aina ole näin. Olen kuullut myös inhottavia tarinoita, miten äitiyttä pidetään esteenä, hän toteaa.

Kansainvälinen ura ja pieni lapsi vaativat säätöä. Vanhemmat ja perhe ovat matkustaneet paljon mukana.

– Mutta säätöä on lapsiperheessä paljon joka tapauksessa.

Korpelankin ruumiinpaino sahasi kuvausten mittaan 20 kilolla. Parta- ja hiustyyli vaihtelivat myös. Tavallisesti se on elokuvantekijän painajainen: klaffivirheitä täynnä! Mutta kukaan ei ole huomauttanut asiasta.

– Ehkä nämä otetaan tavallisesti liian vakavasti, pohtii Salmenperä.

Pariskunnan kotiakin kuvattiin kolmessa eri asunnossa, kaikki tekijöiden kavereiden kodeissa.

Välillä Laura Birniä kuvattiin samanaikaisesti Armi elää- ja Tyhjiö-elokuviin. Aleksi Salmenperä kuvailee tilannetta ”aika psykoksi”.

Los Angelesin kuvauksiin onnistui saada apuraha, joka kattoi lentoliput pienelle kuvausryhmälle, äänittäjälle, lapsinäyttelijälle ja äidille. Korpela ja Salmenperä nukkuivat teltassa, jossa vieraili myös pussirottia. Se oli halvin Airbnb-vaihtoehto kuvauslokaatioiden lähellä. Kuvausluvissakin piti säästää.

Birn tuli perheineen mukaan ikään kuin lomamatkalle.

– Oli se sellaista yhden markan meininkiä, hän nauraa makeasti.

Minibudjetilla kuvattiin myös Havannassa, Lontoossa ja rahtilaivalla muiden kuvausten ohessa – välillä ihan vain kännykällä. Parhaimmillaan Salmenperä kuvasi samana päivänä myös Jättiläistä ja Häiriötekijää.

Onneksi elokuva ei palanut kokossa. Se sai parhaan elokuvan, ohjauksen, äänisuunnittelun ja leikkauksen Jussit. Kriitikot ylistivät sitä parhaaksi kotimaiseksi 2018.

– Olen erityisen iloinen, että palkinnot tulivat tällaiselle hikiprojektille, jonka eteen on oikeasti tehty töitä, Salmenperä sanoo.

Elokuvateattereissa sitä ei nähnyt kuin 13 000 katsojaa. Satatuhatpäistä yleisöä eivät tekijät odottaneetkaan. Tekijätiimi toivoo, että tv-katsojat löytävät nyt sen.

– En muista koskaan surreeni katsojalukuja, Birn sanoo.

– Tekijän tulee mielestäni olla rehellinen ja ihanteilleen uskollinen. Joillakin nämä sitten vaan tuottavat kaupallisesti pätevämpää tarinaa, Salmenperä sanoo.

– Tämä on mun mielestä oikeasti hieno elokuva, Birn toteaa.

Kokeilun vapaus on saanut tekijät pohtimaan jo uutta elokuvaa. mutta se on vasta puheen tasolla.

Koronakevättä Laura Birn on viettänyt pääosin mökillä perheensä kanssa.

Alkuvuodesta Birn kuvasi Isaac Asimovin kirjoihin perustuvaa AppleTV:n Säätiö-scifisarjaa Euroopassa.

Nyt kuvaukset ovat koronan vuoksi tauolla, ja kevät on ollut hiljentymisen aikaa. Se on tehnyt hyvää. Birn on viettänyt perheensä kanssa valtaosan koronakeväästä mökillä.

–Tämä on yhdistelmä ylitsepyyhkivää huolta ja ihanaa aikaa olla perheen kanssa.

Tulevasta ei voi tietää. Sovitut roolityöt ovat siirtyneet eteenpäin.

Seuraavan kerran Birn nähdään valkokankailla viime kesänä kuvatussa Seurapeli-elokuvassa, jonka ensi-illan pitäisi olla elokuussa.

Laura Birn ja Christion Hillborg esittävät pariskuntaa Seurapelissä, joka kertoo vanhan ystäväporukan yhdessä viettämästä viikonlopusta.

Birn on mukana myös Hamy Ramezanin Ensilumi-elokuvassa, jonka ensi-illasta ei ole vielä tietoa.

Birn odottaa kovasti rippileiristä kertovan Ulla Heikkilän Eden-nuortenelokuvan ensi-iltaa, jonka myös on tarkoitus olla elokuussa.

–Mulla on siinä minirooli, mutta olen siitä aivan innoissani, hän hehkuttaa.

Tyhjiö, sunnuntaina 31.5. TV1 klo 20.55