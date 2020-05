Naimisissa oleva Leila rakastui toiseen mieheen ja sai lapsen – häntä uhkasi kivitys teostaan tai pakomatka Iranista

Yhdessä aina -dokumentti kertoo vaikeasta byrokraattisesta rumbasta, joka pakolaisten täytyy käydä läpi.

Tositarina Leilan ja Sahandin rakkaustarinasta saa arvostamaan tasaista arkea ja oikeutta avioeroon. Iranilaiset opettajat rakastuivat toisiinsa, vaikka olivat tahoillaan onnettomasti naimisissa. Leila ei saanut avioeroa väkivaltaisesta miehestään, mutta löysi rakkauden muualta. Syntyi lapsi. Avioeroja ei saanut, syntyi lapsi.

Yhdessä aina (Love Child, 2019) -dokumentti kertoo perheen tiestä pois Iranista. Maassa Leilaa odottaisi kivitys avioliiton ulkopuolisesta lapsesta. 2012 he lähtivät 4-vuotiaan Manin kanssa Turkkiin.

Poika ei tiennyt, että Sahandi on hänen oikea isänsä ennen matkaa.

– Poika oli aivan isoisäni näköinen. Tiesin, että olen sen isä. Miten lapsi voisi kasvaa sellaisessa maassa? Sahandi toteaa dokumentissa.

Dokumentti seuraa pakolaisperhettä kuuden vuoden ajan. Sen on tuottanut ja ohjannut tanskalainen Eva Mulvad.

Yhdessä aina avaa globaalia pakolaiskriisiä kertomalla yhden perheen tarinan. Samalla se nitoutuu Iranin salaiseen poliisiin ja Syyrian sisällissotaan.

Toiveena siinsi Kanada tai Eurooppa, mutta miljoonien Lähi-idän pakolaisten tavoin he juuttuivat Turkkiin. Jo pelkästään YK:n pakolaisaseman saaminen on byrokraattisen ruljanssin takana.

– Pakolainen elää, muttei ole olemassa. On vainaja. Kuin vainaja, joka on elossa, muttei silti voi elää, sanoo Leila epätoivoissaan.

Koulutettu perhe pärjää Turkissa taloudellisesti melko hyvin, mutta juurettomuus ja epävarmuus raastavat vanhempia.

Pääosin he hymyilevät. Vaikka prosessi on raskas, dokumentin pohjavire on positiivinen. Toive tulevasta antaa perheelle voimaa.

Yhdessä aina, torstaina 28.5. klo 18.30