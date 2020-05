Tanskan kuningatar maalaa peitenimen turvassa – 80-vuotias Margareeta nousi jo 18-vuotiaana valtioneuvostoon

Tanskan kuningatar Margareeta II tunnetaan tyylikkäänä monarkkina ja taiteellisena koirien ystävänä.

Tanskan kuningatar Margareeta II on aina ollut suuri taiteen ystävä ja järjestänyt useita omia taidenäyttelyitä vuosien varrella. Hänen kuvituksiaan on jopa käytetty tanskalaisessa versiossa fantasiaromaanista Taru sormusten herrasta. Margareeta käytti pseudonyymia Ingahild Grathmer.

Toinen kuningattaren tavaramerkki on kiinnostus pukeutumiseen ja tyyliin ja erityisesti värikkäisiin asuihin. The Guardian on nimennyt hänet yhdeksi maailman parhaiten pukeutuvista yli 50-vuotiaista.

Kuningatar edesmenneen miehensä kanssa saapumassa gaalaillalliselle Christiansborgin palatsissa.

Huhtikuussa pukuloistoa ei nähty, sillä 80 vuotta täyttänyt Tanskan kuningatar Margareeta joutui perumaan megaluokan syntymäpäiväjuhlansa, mutta televisiossa nähdään juhlava, koskettava dokumentti Margareeta II – koko kansan kuningatar kuningattaren elämänvaiheista.

Margareeta Helsingissä juhlimassa satavuotiasta Suomea kesällä 2017.

Monien muiden muassa näyttelijä Ulf Pilgaard ja entinen ulkoministeri Uffe Ellemann-Jensen kuvailevat menneitä vuosikymmeniä kuningattaren aikalaisina. Margareetasta piirtyy tunnollisen hallitsijan muotokuva, ja samalla nautiskellaan annos nostalgiaa.

Margareeta on hallinnut Tanskaa kohta 50 vuotta.

Tanskassa monarkian asema on historiallisen vahva, onhan kyseessä eräs Euroopan vanhimmista – ja vähiten skandaalinkäryisistä – kuningaskunnista. Kuningatar on kansansa rakastama, mikä henkii dokumentista.

20-vuotias prinsessa Margareeta pyöräilyllä vuonna 1960.

Kruununprinssi Frederikille ja kruununprinsessa Ingridille sota-aikana vuonna 1940 syntynyt Margareeta päätyi kruununperijäksi lakimuutoksen myötä. Kun Frederikistä, kolmen tyttären isästä, tuli kuningas, muokattiin perimyslakia.

Margareeta II ja prinssi Henrik kruunajaisvuonna 1973.

Vuonna 1972 kuningas kuoli ja Margareeta nousi valtaistuimelle. Jo sitä ennen Margareeta oli tarpeen tullen sijaistanut isäänsä. 18-vuotiaana hän sai oman paikkansa valtioneuvostossa.

Hänet on aina tunnettu taiteellisena henkilönä. Hän on maalannut, tanssinut balettia ja opiskellut mm. filosofiaa, valtiotieteitä ja arkeologiaa.

Margareeta ja Henrik koiriensa kanssa kesäpaikallaan Ranskassa.

Tanskaa 48 vuotta hallinnut Margareeta tunnetaan paitsi näyttävistä asuista myös mäyräkoirista. Hänellä ja aviomies prinssi Henrikillä (k. 2018) on ollut peräti 16 koiraa.

Margareeta nai nuoren ranskalaisen diplomaatin kesällä 1967, ja kreivi Henri de Laborde de Monpezat sai Tanskan prinssin arvonimen.

Dokumentissa nähdään uniikkia video- ja kuvamateriaalia kuningattaren hovista. Margareetan elämäntarinan ohella nautitaan upeasta ajankuvasta.

Margareeta II – koko Tanskan kuningatar, 27.5. Teema & Fem klo 18.30