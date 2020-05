Suosikkisarja Ensitreffit alttarilla kokee historiallisen muutoksen – MTV julkisti uutuusohjelmansa

Ensitreffit alttarilla -sarja palaa ruutuihin ensi syksynä. Sarjassa nähdään kuitenkin jatkossa enemmän pareja.

MTV julkisti tiistaina tulevan syksyn ohjelmistonsa. Kanavalla nähdään kesän jälkeen tuttuja suosikkisarjoja kuten Maajussille morsian, Salatut elämät, Yökylässä Maria Veitola sekä Ensitreffit alttarilla. Luvassa on myös useita uutuuksia.

MTV:n tiedotteen mukaan Ensitreffit alttarilla -sarja palaa ruutuihin tutun asiantuntijakaartin voimin. Mukana ovat jälleen parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow, erityistason seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen sekä pastori Kari Kanala. Sarjassa rohkeat sinkut etsivät itselleen puolisoa, ja asiantuntijat valitsevat heille sopivan parin.

Pariskunnat eivät saa tavata toisiaan ennen kuin alttarilla, jossa he sanovat toisilleen ”tahdon”. Sarjassa on perinteisesti jo kuuden tuotantokauden ajan nähty kolme paria, joiden matkaa on seurattu reilun kuukauden ajan. MTV:n mukaan sarja kokee tänä vuonna historiallisen muutoksen, kun mukaan astuu neljäs pari. Tulevalla tuotantokaudella seurataankin siis neljän alttarilla tapaavan parin avioliiton ensi askelia.

Myös suosikkiohjelma Posse kokee muutoksia, kun näyttelijä Aku Hirviniemi tekee paluun sen riveihin. Hirviniemi nähtiin viihdeohjelmassa vuosina 2014–2016.

Aku Hirviniemi tekee paluun Possen riveihin neljän vuoden tauon jälkeen.

MTV:n uutuuksina nähdään muun muassa Janne Katajan juontama Kuutamolla, jossa julkisuudesta tutut henkilöt kertovat kolme tarinaa omasta elämästään. Yksi tarinoista on valhe ja muiden osallistujien tehtävänä on keksiä, mikä tarinoista ei pidä paikkansa. Ohjelmaa esitettiin aiemmin MTV:llä vuosina 2001–2004.

Uutuuksien joukossa on myös MTV3:lla nähtävä Laulu rakkaudelle -musiikkiohjelma. Se perustuu ranskalaiseen Secret Song -formaattiin.

Ohjelmassa jossa tunnetut suomalaiset yllätetään ainutlaatuisella tavalla: heidät istutetaan tuoliin ja ainoa asia, mitä he tietävät on, että kohta tapahtuu jotain! Pian lavalle saapuu tunnettu artisti, joka omistaa yllätettävälle henkilökohtaisen laulun.

Tuolissa nähdään näyttelijöitä, urheilijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia, viihdetaiteilijoita ja eläviä legendoja. Esitettävä kappale voi liittyä yllätettävän ja yllättäjän yhteiseen, jaettuun kokemukseen, se voi olla kunnianosoitus tuolissa istuvalle tai vaikkapa kiitos, joka on joskus jäänyt sanomatta.

Yksi MTV:n uutuuksista on Penkinlämmittäjät-sarja. Tiedotteen mukaan se on räävitön, mutta lämminhenkinen viihdeohjelma, jossa panelistit kisaavat pääsystä vaihtopenkiltä takaisin pelaavaan kokoonpanoon. Ohjelma käsittelee ajankohtaiset urheilu-uutiset ja -ilmiöt omalla tavallaan.

Ohjelman vakiopanelisteina toimivat Pilvi Hämäläinen, Paula Noronen, Ville Myllyrinne, Tommy Lindgren, Mikko Töyssy, Tero Tiittanen, Eva Wahlström ja Jarkko Ruutu. Ohjelman juontaa Ile Uusivuori.

C Moren uutuuksiin kuuluu puolestaan Unelmaduuni Australiassa -sarja, jossa neljä kaupunkilaisnuorta lähtee reppureissulle toiselle puolelle maailmaa haaveenaan seikkailu suurkaupungin sykkeessä ja leppoisa duuni auringossa.

Ikävä kyllä todellisuus on aivan toista, sillä perillä odottaa lannantuoksuinen työpaikka peräkylien farmeilla. Millainen kulttuurishokki seuraa nuorten tajutessa, että edessä on kuukausien mittainen työleiri myrkkyhämähäkkien ja punaniskojen armoilla?