Tunnettu tubettaja selvisi koulukiusaamisesta ja syömishäiriöstä – nyt hän on vaikuttaja ja yrittäjä

Riku Rantala ja Tunna Milonoff tutustuvat Madventures Suomen uusimmassa jaksossa suomalaisiin, jotka elävät omannäköistään elämää muiden mielipiteistä piittaamatta.

Pahalapsi-nimellä tunnettu tubettaja Susanne Aalto oli nuoruudessaan koulukiusattu ja kärsi pahasta syömishäiriöstä. Nyt tummanpuhuvaa ja näyttävää tyyliä toteuttava Aalto on yrittäjä, voimaantumisidoli ja vaikuttaja, jonka YouTube-kanavalla on yli 184 000 tilaajaa.

– Sen koulukiusaamisen ja tuhoisan parisuhteen jälkeen joutui rakentamaan itsensä uudestaan pala palalta. Joutui miettimään, millainen ihminen oikeasti on, muutakin kuin ulkoista pintaa. Kun oppi tuntemaan omia arvojaan, pystyi helpommin käsittelemään menneisyyden traumoja, Aalto kertoo taustastaan.

Tunna ja Riku pääsevät kokeilemaan Aallon näyttävää goottityyliä. Tunnaa meikatessa Aalto kertoo, ettei anna muiden mielipiteiden vaikuttaa itseilmaisuunsa tai elämäänsä.

– Sellainen How not to give a fuck -asenne on ollut pakko tässä vuosien mittaan omaksua. Niinhän sitä sanotaan, että vaikka olisi maailman kaunein ja herkullisin persikka, oikein sellainen mehukas, niin siitä huolimatta joku on kuitenkin sellainen, joka vihaa persikoita, ihan vaan sen takia, koska voi, Aalto miettii.

– Kaikkia ei tarvitse miellyttää, aina löytyy joku joka ei tykkää siusta tai siitä, mitä sie teet.

– Eli ei pidä ajatella, mitä muut ajattelee, Tunna vahvistaa.

Kondiittorina työskentelevä Aalto kertoo YouTube-kanavallaan elämänsä kaikista osa-alueista ja taustoistaan.

– Kerron YouTubessa tosi avoimesti mun syömishäiriötaustoista ja näytän, että vaikka tubettajan elämä voikin olla tosi kaunista joidenkin silmissä, vähän sellaista pintaliirtoa, niin miekin käyn kuitenkin päivätöissä. Koen, että miulla itsellä se touhu on kaikista aidointa, kun näytän kaikki puolet siellä, Aalto sanoo.

Aallon vaihtoehtotyyliä ja persoonallista elämää esittelevä YouTube-kanava on saanut paljon kiitosta.

– Lähes joka viikko on inboxissa viesti, että joku on ollut aikaisemmin koulukiusattu tai ei ole uskaltanut toteuttaa omaa tyyliään, mutta miun esimerkin kautta ovat uskaltaneet ruveta rohkeammin kokeilemaan uusia juttuja. Se on tosi palkitsevaa, Aalto kertoo.

– Siinäs kuulitte. Olkaa rohkeita, Tunna tiivistää.

