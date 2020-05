Sisäministeri katsoo Rahapajaa.

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vieraili lauantai-iltana Joonas Nordman Show’ssa kertomassa kevään kuulumisistaan vapautuneesti.

– Silmäpusseista voi mittailla kisakuntoa, hän nauroi.

Takana on pitkiä päiviä, ja kalenteri on mennyt jatkuvasti uusiksi. EU:n sisäministerien kokouksia on ollut kaiken muun lisäksi paljon. Ohisalo kaipaa jo tavallista arkea ja halauksia.

– Pakko sanoa, että eniten kaipaan, että pääsisi halaamaan omia isovanhempia. Se fyysinen läheisyys, joka tästä ajasta on puuttunut, sitä kaipaa.

Jos hetki vapaa-aikaan on keväällä löytynyt, Ohisalon kaava on ollut aina sama: pitkät unet, pyörälenkki ja Netflixin katsomista. Esimerkiksi espanjalainen Rahapaja on hänen suosikkejaan.

Nuorempana Ohisalo oli innokas yleisurheilun harrastaja. Hän erikoistui aita- ja pikajuoksuun, kun taas muun muassa moukarinheitto ei ollut onnistua, sanoo nykyään 35-vuotias ministeri koomikon penkillä nauraen.

Ohisalo paljastuu Joonas Nordman Show’ssa myös vanhojen Nintendo-pelikonsolien keräilijäksi. Kotoa löytyy niin Super Nintendo kuin Nintendo 64:kin ja vino pino pelejä.

– Se on sellainen hauska poispääsykeino arjessa, hän kertoo.

Aikaa pelaamiseen ei ministeriltä löydy paljoa, mutta kerääminen itsessäänkin on hauskaa.

– Mä kuulin juuri, että Mauno Koivisto oli myös innokas Nintendon pelaaja, joten en ole tässä yksin, Ohisalo vastaa Joonas Nordmanin kummasteluihin ministerin harrastusvalinnasta.

Tohtorisnainen tunnustautuu haastattelussa nörtiksi.

– Se pitäisi nähdä voimavarana.