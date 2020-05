Rita Niemi ja Aki Manninen paljastivat MTV:llä, miten Donna-vauvan syntymä vaikutti elämään – tekivät heti selkeän päätöksen jatkosta

Rita Niemi ja Aki Manninen kertoivat perhearjestaan Vappu ja Marja Livessä.

Tv:stä tutut hyvinvointivaikuttajat Rita Niemi ja Aki Manninen vierailivat torstai-iltana Vappu ja Marja Livessä kertomassa perhearjestaan. Paikalle pääsi myös parin pian vuoden ikäinen Donna-tytär, joka oli pukeutunut äitinsä kanssa identtiseen asuun lierihattua myöten.

Perhe kertoi olevansa ensimmäistä kertaa Porin rajojen ulkopuolella koronaepidemian puhkeamisen jälkeen.

Pariskunta tuli alun perin tunnetuiksi tosi-tv-ohjelma Temptation Island Suomesta, minkä jälkeen heitä on nähty myös muissa tosi-tv-ohjelmissa. Nykyään he keskittyvät hyvinvointibisnekseen.

Ohjelman juontajat Vappu Pimiä ja Marja Hintikka haluavatkin heti alkuun tietää, millä tempuilla ehtisi vielä päästä kesäkuntoon.

– Oli kauhea temppu rakentaa julkisuuskuvaa Temppareista hyvinvointivalmentajaksi, mitä me ammatiltamme oikeasti olemme, Aki sanoo ja jatkaa:

– Mutta se temppu, millä me päästään eroon kiloista kesäksi, on oman kehonpainon treenit.

Rita on puolisonsa kanssa samaa mieltä. Hän korostaa parin puhuvan toiminnallisten treenien puolesta.

– Ei tarvitse oikeasti välineitä, että kyllä siellä kotona pärjää ilman välineitä.

Pian korkokenkiin ja hameeseen pukeutunut Rita onkin jo esittämässä studion lattialla punnerrusvaihtoehtoja. Kilpa-aerobicin entiseltä maailmanmestarilta onnistuu myös yhden jalan ja yhden käden punnerrus, johon Aki hänet haastaa.

Urheilusuorituksen jälkeen Vappu ja Marja haluavat tietää, kuinka pari onnistuu pitämään suhteensa hyvänä, vaikka he tekevät kaiken yhdessä.

– Se onnistuu siten, että minulla on mönkijä, kalareissut ja autotalli, jossa rakennan moottoripyöriä ja sitten meillä on yhteinen hyvä, vahva parisuhde, Aki sanoo.

Rita huomauttaa, että parillakin on ollut omat ongelmakohtansa varsinkin, kun he tekevät yhdessä myös töitä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa parin arki näyttää usein paljon ruusuisemmalta kuin mitä se oikeasti on.

– Se saattaa näyttää siltä, että kaikki menee aina hyvin, ollaan hyvässä kunnossa ja elämä hymyilee. Mutta kyllä meilläkin on haasteemme.

Suurin mullistus Ritan ja Akin elämään tuli noin vuosi sitten, kun he saivat kauan toivotun esikoisensa yli kolmen vuoden yrittämisen jälkeen. Vauva muutti myös parisuhteen dynamiikkaa.

– Intohimo ei aina leiskunut, kun siihen ei ollut aikaa eikä jaksamista. Mutta kyllä se lähentää. Meidän suhde sai uuden tason. Mä en osaisi enää kuvitella meidän elämää ja parisuhdetta ilman häntä, Rita kertoo parin arjesta tytär sylissään.

Aki ja Rita saivat kauan toivottua perheenlisäystä vuosi sitten. Kuva huhtikuussa 2019 parin kotona Porissa.

Aki paljasti myös, kuinka oli ihmetellyt ystäviensä muutosta lapsen syntymän jälkeen.

– Sanoin, että lyökää mua paistinpannulla päähän, jos musta tulee tommonen. Ja nyt mä oon ihan nynny, hän naureskeli.

Vappu kysyy parilta, ovatko he pohtineet Donnalle mahdollista sisarusta. Kysymykseen löytyy heti napakka vastaus.

– Kyllä mä uskon, että tää on tässä, Aki täräyttää.

– Niin ihana kun hän on, niin meillä on näitä kilometrejä ja ikää sen verran, että kyllä ne vaikuttavat tähän päätökseen. Me ei olla enää mitään parikymppisiä, Rita selvittää päätöstä.

– Mutta ei pidä koskaan sanoa ei koskaan, hän päättää.