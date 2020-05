Tänään tv:ssä: maailman lihavin lapsi painaa 190 kiloa – asiantuntijoiden keinot ovat vähissä

Dokumentti esittelee indonesialaispojan matkaa kohti lihavuusleikkausta.

Indonesialainen Arya Permana painaa yli 190 kiloa.

Hän on vasta 11-vuotias. Poika on valtava kooltaan, mutta hänen mielensä on yhä lapsen.

Dokumentissa Arya suree, ettei pysy ystäviensä perässä, ja haaveilee elämästä laihana.

– En ole samanlainen kuin ystäväni, koska olen näin iso.

Arya on maailman lihavin lapsi, josta on tullut julkkis. Asiantuntijat eivät ole onnistuneet selvittämään, mikä saa Aryan lihomaan.

Arya oli 4-vuotiaaksi asti normaalipainoinen lapsi. Sitten hän alkoi lihoa. 10-vuotiaana pojan terveys petti.

– Oli surullista katsoa, kun Arya yritti nousta ylös. Viiden metrin jälkeen hänen henkensä loppui, isä muistelee.

Lihavuusasiantuntija Grace Judio haluaa selvittää, ovatko lihomisen syynä terveysongelmat vai vanhemmat. Judio sanoo suoraan, että jos tilanne jatkuu samana, Aryan tulevaisuus on synkkä.

Perheen kotiin matkannut tohtori järkyttyy siitä, millaisia ruokia vanhemmat syöttävät pojalleen. Kyltymätön Arya ahmii suuhunsa rasvaisia ja hiilihydraattisia ruokia ja kiristää vanhempiaan.

Judio järjestää vanhemmille ravinto-oppikurssin. Arya puolestaan joutuu totuttelemaan uuteen ruokavalioonsa päästäkseen lihavuusleikkaukseen.

Pintapuoliselta tuntuvan dokumentin ongelma on, että se loppuu kesken. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten Aryalle käy leikkauksen jälkeen.

