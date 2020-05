Koomikko Patton Oswalt ajautui pohjalle, kun hänen vaimonsa kuoli yllättäen – sitten odottamaton Facebook-viesti muutti elämän suunnan

Leskeksi jäänyt amerikkalaiskoomikko Patton Oswalt uskalsi rakastaa uudelleen. Tuoreessa Netflixin stand up -spesiaalissa sivuosista tuttu näyttelijä kertoo uudesta elämästään.

Mikään ei ole tuntunut Patton Oswaltista yhtä vaikealta kuin kertoa omalle 7-vuotiaalle tyttärelleen tämän äidin kuolemasta.

Amerikkalaiskoomikko menetti käsikirjoittajavaimonsa Michelle McNamaran äkillisesti huhtikuussa 2016. Ahdistuksesta kärsineen 46-vuotiaan McNamaran kuolinsyyksi varmistui myöhemmin lääkkeiden yliannostus ja diagnosoimaton sydänsairaus.

Kaksi viikkoa McNamaran kuoleman jälkeen koitti äitienpäivä. Oswalt halusi tehdä siitä mahdollisimman kivan Alice-tyttärelleen, ettei tämä musertuisi suruunsa. Hän lähti viemään tyttöä sukulaisiin ja oli suunnitellut retken täyteen seikkailua. Kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes he pääsivät lentokentälle.

– Puolalainen lentoemäntä, joka otti lippumme, nojautui meihin päin ja sanoi tietävänsä, mitä vaimolleni ja tyttäreni äidille tapahtui. Hän selitti kokeneensa saman kohtalon, eikä koskaan päässyt yli siitä, Oswalt parahti Conan O’Brienin haastattelussa.

– Jokaisena juhlapyhänä pelkään, että puolalainen tuomion täti tulee latistamaan tunnelman.

Lyhyenläntä Patton Oswalt, 51, on Kellarin kunkku - ja Rouva varapresidentti -sarjoista tuttu sivuosien mies, animaatiohahmojen ääni ja menestyvä stand up -koomikko. Oswalt on kiertänyt yhdysvaltalaisia komedia­klubeja vuodesta 1996. Äänekäs Donald Trumpin kriitikko on voittanut Emmy- ja Grammy-palkinnot vuoden 2016 Netflixin stand up -spesiaalistaan Talking for Clapping.

Uusimmassa spesiaalissaan I Love Everything mies kuvailee elämäänsä viisikymppisenä, tyttärensä kouluprojekteihin osallistumista, rakastumista ja talon ostamista. Show kuvattiin Pohjois-Carolinan Charlottessa.

I Love Everything kertoo siitä, mitä hänelle on tapahtunut viime vuosina. Vaimonsa kuoltua Oswalt kirjoitti maanneensa naama kohti maata viikkojen ajan. Hän toivoi, että voisi vielä joskus alkaa kertoa vitsejä, kirjoittaa ja näytellä.

– Voisin tehdä niitä asioita, joita sain kunnian tehdä ennen kuin ilma syttyi tuleen ympärilläni ja aurinko kuoli.

Suruaan alkoholiin hukuttanut Oswalt päätti ryhdistäytyä tyttärensä vuoksi. Hän palasi takaisin lavalle puolen vuoden päästä vaimonsa kuolemasta.

Vuoden 2017 helmikuussa näyttelijäystävä Martha Plimpton järjesti illanistujaiset. Oswalt ei päässyt paikalle, mutta sai myöhemmin viestin Meredith Salengerilta Facebookissa. Salenger kirjoitti herkullisesta lasagnesta, joka jäi mieheltä väliin. Juttu alkoi luistaa, ja kaksikko tapasi toisensa toukokuussa.

Heinäkuussa he olivat kihloissa ja marraskuussa naimisissa.

– Olin kokenut yhtä valtavaa iloa vain kerran elämässäni, ja se oli niin syvää ja täydellistä, että tuntui ahneelta toivoa samanlaista enää koskaan. Niin vain kävi, ja nyt voin osoittaa Meredithille vieläkin suurempaa rakkautta kuin se ilo, mitä hän on tuonut minulle ja tyttärelleni, Oswalt kertoi People-lehdessä.

Patton Oswaltin I Love Everything katsottavissa Netflixistä.