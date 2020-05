Tässä on Farmi Suomen voittaja! Paljastaa, mihin aikoo upottaa osan 30 000 euron voittopotista

Farmi-kisa huipentui finaaliin, jossa kilpailivat Noora Räty, Jaakko Parkkali ja Jari Isometsä.

Jääkiekkoilija Noora Räty nappasi Farmi Suomi -kisan voiton ja 30 000 euron voittopotin torstaina nähdyssä finaalissa.

Finaali huipentui Rädyn ja tubettaja Jaakko Parkkalin väliseen tiukkaan kamppailuun. Kisa päättyi Noora Rädyn voittoon.

– Ekana päivänä en ikinä olisi uskonut, että seison tässä voittajana! Siinä oli niin monta hienoa ihmistä ja kovaa kilpailijaa, paljon farmitietäjiä. Sitten pikkuhiljaa, kun alkoi ihmiset putoamaan, tiesin, että mitä pidemmälle mennään, sitä vahvempi mä oon, Räty kertoi finaalin jälkeen.

Räty paljasti, että aikoo käyttää ison osan voittopotistaan hänelle tärkeään hyväntekeväisyyskohteeseen.

– Lahjoitan osan hyväntekeväisyyteen, haluan tukea esimerkiksi nuoria jääkiekkoilijoita, jotka eivät pystyisi kausimaksuja maksamaan, hän paljasti.

Ensimmäiseksi Farmilta päästyään Räty aikoi soittaa aviomiehelleen Minnesotaan Yhdysvaltoihin.

– En ole puhunut omalle miehelle tai koiralle kuukauteen. Soitan sinne, että miten on mennyt, koska hän ei edes tiennyt, milloin tämä loppuu! Hän on varmaan miettinyt, olenko jäänyt ikuisiksi ajoiksi Farmille. Kun lähdin tähän kisaan, hän oli, että jos edes kolme päivää pärjäät, niin se on jo plussaa. Nyt on oltu 30 päivää.

– Sitten varmaan soitan äidille, että tule hakemaan mut Helsingistä, tulen nukkumaan sun sohvalle pariksi päiväksi, ennen kuin lähden kotiin.

30 päivän kisasta jäi Nooralle käteen paljon oivalluksia itsestä ja erilaisista tavoista elää.

– Opin Farmilla sen, että mulla on aika pitkä pinna ja iso työmoraali, en anna helposti periksi. Olen oppinut myös sen, että ihminen pärjää hyvin vähällä. Meillä ei ollut juoksevaa vettä, vessanpönttöä, ruoka ei ollut mitään kovin ravitsevaa urheilijalle, mutta oltiin kuitenkin kylläisiä. Tehtiin vähästä hyvät olot. Olen oppinut, että kaiken elämässä ei tarvitse olla hirveän hienoa ja silti voi olla tyytyväinen ja kivaa.

Kokemus opetti paljon

Toiseksi sijoittunut Jaakko Parkkali puolestaan totesi kisan jälkeen, että hän uskoi koko ajan pystyvänsä voittamaan.

– Uskoin koko ajan siihen, että pystyn voittamaan tuon 30 tonnia, mutta ne realiteetit tuli vaan vastaan, että mä tiedän, että kaverilla on kovempi potku. Silti taisteltiin loppuun saakka, kisassa toiseksi jäänyt Parkkali kommentoi.

Hän kuvaili laittaneensa 30-päiväisen kilpailun aikana itsensä täysillä likoon alusta loppuun.

– Annoin kaikissa osa-alueissa ihan kaikkeni ja se ei vaan tässä riittänyt.

Suosittu Youtube-tähti paljasti oppineensa itsestään paljon kisan aikana.

– Itsestäni opin omanlaista rauhallisuutta, että ei tarvitse sähistä ihan joka paikassa, pystyt myös katsomaan ensin ja sitten vasta tekemään. Olen vähän sellaisen, että välillä mennään vähän liian kovaa, eikä ajatella. Nyt kun oli paljon vanhempiakin ihmisiä näyttämässä, osaa katsoa asioita ehkä kokonaiskuvallisesti, hän pohti.

Kokemus opetti myös sen, että Parkkali elää tällä hetkellä juuri sitä elämää, josta hän nauttii. Hän ei malttanutkaan odottaa, että pääsi takaisin tuttujen rutiiniensa pariin.

– Pääsen himaan! Haluan kiinni takaisin mun oman elämän juttuihin, niin duuneihin kuin hupijuttuihin, koska mä rakastan mun omaa elämää, mulla on ihania ihmisiä ympärillä ja mä teen kivoja asioita. Sen tajusi tuolla Farmilla, että mulla on asiat tosi hyvin, tubettaja iloitsi kisan päätyttyä.