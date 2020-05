Me Naiset: Sampo Marjomaa sai puhelun, joka päätti 15 vuoden pestin Hauskoissa kotivideoissa kuin seinään – avautuu nyt yllätysratkaisusta

Sampo Marjomaa olisi halunnut jättää hyvästit suomalaisille, mutta hän ei saanut kertomansa mukaan siihen tilaisuutta.

Nelonen tiedotti maanantaina, että Hauskat kotivideot -sarja uudistuu täysin, ja sen juontaja vaihtuu 15 vuoden jälkeen.

Uudistuksen myötä ohjelmaa ryhtyy juontamaan Youtube-tähti Roni Back, joka syrjäyttää samalla sarjan vakiokasvona nähdyn Sampo Marjomaan. Myös ohjelman nimi vaihtuu Hauskat kotivideot by Roni Backiksi.

Ohjelmaa suomalaisille 15 vuoden ajan tehnyt Sampo Marjomaa kertoo Me Naisten haastattelussa, että tieto juontopestin päättymisestä tuli hänelle täysin yllättäen. Marjomaan mukaan hän sai Neloselta puhelun asiasta maaliskuun puolivälissä.

– Ne eivät jatka mun kanssa ohjelmaa, jota mä olen tehnyt viisitoista vuotta rakkaudella Suomen kansalle. Sanottiin diplomaattisesti, että mun osalta tämä päättyy tähän, Marjomaa sanoo Me Naisille.

Marjomaata harmittaa se, että ohjelma päättyi hänen juontamanaan kuin seinään, ilman ennakkovaroitusta.

– Olisin henkilökohtaisesti halunnut jättää jäähyväiset Suomen kansalle, ikään kuin tehdä valtikan vaihdon. Että se ei olisi sellainen, että urpo katosi, ja nyt tilalla on toinen, hän sanoo Me Naisille.

Marjomaa kertoo lehdelle, että hänen tuntemuksensa ovat ristiriitaiset. Hauskat kotivideot oli hänelle valtavan rakas työ. Sen lisäksi, että hän juonsi ohjelmaa, toimi hän myös sen käsikirjoittajana ja ohjaajana.

– Viisitoista vuotta on kolmannes minun elämästäni, ja ohjelma on myös minulle monumentaalinen, tärkeä ja sydämen asia. Koska olen suhtautunut koko ohjelmaan kunnianosoituksena suomen kielelle ja kulttuurille, niin se on enemmän kuin yksi jobi tai random-ohjelma telkkarissa.

Sampo Marjomaa toimi 15 vuoden ajan Hauskat kotivideot -sarjan juontajana. Hän myös ohjasi ja käsikirjoitti ohjelmaa.

Marjomaa kertoi IS:lle viisi vuotta sitten, että Hauskoja kotivideoita katsoi yllättävän laaja ihmisten kirjo, ja että moni oli tullut kiittelemään ohjelmaa hänelle.

– Ihmiset ovat tulleet kertomaan, että ”Kotarit” on ainoa hetki viikossa, jolloin koko perhe kokoontuu samaan tilaan. Myös muutamat intellektuellit yhteiskuntamme tukipilarit ovat kuiskien tunnustaneet olevansa faneja, Marjomaa paljasti IS:lle

Hauskojen kotivideoiden ominaispiirteisiin kuuluivat Marjomaan omintakeiset juonnot. Hän paljasti IS:lle aiemmin, että hän laati juonnot sitten, kun kaikki jakson videomateriaali oli kasassa.

– Juontojen kirjoittaminen on yksinäinen mutta palkitseva prosessi, jossa haluan käyttää hienoa kieltämme mahdollisimman monipuolisesti. Jotkut sanovat katsovansa ohjelmaa juuri juontojen vuoksi, ja se on erittäin imartelevaa, Marjomaa sanoi IS:lle.

Suosikkisarjan uusi juontaja Roni Back kertoi Nelosen tiedotteessa maanantaina, että hän on saanut vapaat kädet uudistetun ohjelman suhteen.

– On suuri kunnia päästä jatkamaan näin tunnettua ja rakastettua formaattia! Mulle on annettu vapaat kädet lähteä luomaan juuri sellaista ohjelmaa, joka toimii niin ohjelman uusille katsojille kuin niillekin, jotka ovat jo pidempään seuranneet Hauskoja Kotivideoita, Back kertoi.

Roni Back on suosittu sometähti ja nykyään myös tv-kasvo.

Back on nähty aiemmin muun muassa Neljän tähden illallinen- ja Posse-sarjoissa sekä tv:ssä tänä keväänä esitetyssä Suurmestarissa. Back on suosittu nuorten keskuudessa. Hänellä on Youtubessa yli puoli miljoonaa tilaajaa ja Instagramissa reilut 272 000 seuraajaa.