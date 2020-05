Jethro Rostedt on laihtunut jo 42 kiloa – näillä opeilla huikea muodonmuutos onnistui

Jethro Rostedtin elämäntaparemontti on tuottanut huikean tuloksen.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro on uutuussarja, jossa 2020-luvun hyvät herrat Hjallis Harkimo ja Jethro Rostedt järjestävät rennon saunaillan Hjalliksen kotona Sipoossa. Jokaisessa jaksossa saunanlämmityspuuhiin saapuu mielenkiintoisia vieraita aina politiikan huipulta lööppien kestosuosikkeihin, joiden kanssa suorasuiset isännät keskustelevat kohuista ja niiden käänteistä muun kesäpuuhastelun lomassa.

Kauden aikana saunanlämmityspuuhissa nähdään mm. Timo Soini, Tiina Jylhä, Samu Haber, Aku Louhimies ja monia muita.

Keskustelujen lisäksi Sipoossa nostetaan verkkoja, hakataan halkoja ja lauletaan.

Samalla nähdään miten sujuu Harkimo–Rostedt-kaksikon kokkaus kesäkeittiössä, ja millainen on Jetin ja Hjalliksen Diilistä alkunsa saanut, yhteisten bisnesten ja epäonnisen venekaupan marinoima ystävyys.

Rostedt nimittäin osti muutama vuosi sitten Harkimolta kalliin veneen, joka upposi satamalaiturissa.

– Tästä se alkaa, innostunut ja kuvauspäiviä odottava Rostedt vastaa puhelimeen.

Yhteistyö Harkimon kanssa on edennyt kuin vettä vaan.

Molemmat tunnetaan kovista puheenlahjoistaan, mutta ­suurilta törmäyksiltä on kuitenkin vältytty.

– Hyvin meillä on mennyt, vaikka vielä on paljon kuvaamatta. Hyvin on väännetty, mutta ihan vain ohjelman puitteissa.

Oletteko saaneet keskinäiset venekaupat sovittua?

– Ne on saatu sovittua, mies nauraa.

– Olihan se aikamoinen show. Olen yrittänyt muistuttaa itselleni, että eihän Hjallis sitä venettä valmistanut.

Rostedt ja Harkimo saunoivat jo maaliskuussa. Kaksikko ei ole pahemmin ottanut yhteen kuvauksissa, vaan yhteistyö on sujunut jouhevasti.

Lisää löylyä -ohjelmassa nähdään tukku kiinnostavia vieraita. Vieraiden hankinta on ollut juontajakaksikon vastuulla.

– Molemmat ovat käyttäneet suhteitaan, että ollaan saatu tällaiset vieraat. Kyllä me pitkään mietittiin, että millaisia vieraita halutaan ja millaisia tyyppejä, Rostedt kuvailee.

Rostedtin ja Harkimon vieraat eivät ole nauttineet vain julkisuuden mukavista puolista. He ovat joutuneet uransa aikana myös ryöpytyksen kohteeksi: Tiina Jylhä pieleen menneistä maskikaupoista, Samu Haber huumeidenkäytöstä, Aku Louhimies ohjaustyylistään.

Miten aiotte käsitellä näitä aiheita ohjelmassanne?

– Me puhutaan myös vaikeista asioista. Tarkoitus on käydä kunnolla läpi, että mitä oikein tapahtui. Kaikilla tarinoilla on aina kaksi puolta.

– Vieraat ovat ihan avoimia asioistaan. Saunomistouhu avaa ihmistä, Rostedt arvelee.

Kun katsoo Rostedtista ja Harkimosta otettua pressikuvaa, ei voi välttyä huomiolta, että saunassa istuu kaksi hoikkaa miestä.

Saanen onnitella, sillä näyttää, että olet laihtunut entisestäsi?

– Kiitos kovasti. 42 kiloa on lähtenyt pois. Sellainen vähän reippaampi setti.

Rostedt ei ole laihduttanut poppakonsteilla – eikä liian nopeasti.

– Mitäs tässä on mennyt aikaa? Projekti on kestänyt sen vuoden tai puolitoista, mies laskeskelee.

– Kyseessä on elämäntaparemontti ja nyt ollaan neuvolapainossa.

Moni liikakilojen kanssa taisteleva haluaa varmaan tietää, kuinka olet onnistunut tavoitteessasi?

– En pannut elämääni ihan mullin mallin. Vähensin vain syömistä radikaalisti. Ekat pari kolme kuukautta oli kova paikka, mutta siitä se lähti.

Painonpudotus näkyy peilin lisäksi terveydessä.

– Olen paljon virkeämpi ja aktiivisempi. Laihtumisen myötä kaikki on muuttunut paremmaksi.

Pelkkä ruokavalion rukkaus ei ole Rostedtille riittänyt. Myös liikunta on ollut mukana tehostamassa laihtumista.

– Lyllerrän joka ainoa päivä juoksumatolla tunnin tai puolitoista.

Rostedt painottaa, ettei hän kuitenkaan juokse.

– Juokseminen on hullun hommaa. Minä kävelen reippaasti ja juoksumatossa saa vielä ylämäen päälle. Kannustan muitakin kävelemään. Juostessa vain hajottaa nivelet.

Rostedtin laihtuminen ei ole jäänyt tutuilta huomaamatta.

– Palautetta on tullut. Laihduttaminen lienee tässä kansakunnassa niin syvällä. Ihmiset tulevat moikkaamaan, että herrajumala sinä olet laihtunut. No, kivaahan se on, jos näkyy päälle päin.

Jethro vuonna 2014.

Jethro ja lihava Suomi -dokumentissa Rostedt muistutti, että lähes kolme miljoonaa suomalaisista on ylipainoisia.

Moni myös kuolee liian aikaisin liikakilojen seurauksena. Ohjelman mukaan lihavuus maksaa valtiolle ja kunnille satoja miljoonia euroja vuodessa.

Ohjelmassa mies kertoi painineensa aina ylipainon kanssa, eivätkä mitkään dieetit tuoneet painoa pysyvästi alas. Sipsit, tacot, tortillat ja muut herkut maistuivat. Lopulta lääkärin sanat pysäyttivät.

– Lääkäri sanoi, että Jethro sä oot nyt viimeisessä kurvissa. Nähdään sitten monttubileissä. Kaikki mahdolliset taudit, diabetekset, korkeat verenpaineet, kolesterolit, maksat, kaikki oli pielessä, Jethro muistelee.

1,5 vuotta sitten Jethrolla oli tarralenkkarit, koska kroppa ei taipunut sitomaan kenkien nauhoja. Nyt tilanne on toinen.

– Kandee miettiä, mitä turpaansa työntää, Jethro tuumii omaan tyyliinsä.

Rostedt on aiemmin kertonut, että motivaatio laihduttamiseen lähtee itsestä.

Yhden perinteisen vinkin Jethro heittäisi romukuoppaan.

– Kyllä se lähtee niin, että ensinnäkin unohtaa kaikki tuollaiset ”syö kolmen tunnin välein” -hölynpölyt. Kannattaa syödä aina silloin, kun on oikeasti nälkä ja pienentää annoskokoja.

– Ensimmäiset 21 päivää ovat täyttä tuskaa ja ottaa päähän koko ajan, mutta kyllä se siitä helpottaa.