Varattu nainen jää kiinni rysän päältä Temptation Islandilla – valehtelee petipuuhista kaikille päin naamaa, kunnes tilanteesta paljastuu video

Yksi varatuista naisista yrittää ampua alas huhuja seksin harrastamisesta. Videomateriaali kertoo kuitenkin muuta. Varoitus! Juttu sisältää juonipaljastuksia.

Varatut naiset ja miehet siirtyvät Temptation Islandilla ensi viikolla 24 tunnin unelmatreffeille valitsemansa sinkun kanssa.

Tätä ennen ollaan kuitenkin juhlittu viimeisiä bileitä, joissa erityisesti naisten saarella meno karkasi käsistä. Käy myös ilmi, että yksi varatuista naisista on päätynyt sinkkumiehen kanssa petipuuhiin.

Samoissa juhlissa on lähtenyt kiertämään huhu, jonka mukaan varattu Mira ja sinkku-Markus olisivat päätyneet harrastamaan yhdessä seksiä. Miran puoliso Valto on joutunut videoiden välityksellä seuraamaan, kuinka hänen puolisonsa on päivä päivältä ihastunut enemmän sinkku-Markukseen.

– Kukaan ei ole suoraan myöntänyt mitään, mutta huhupuhetta on aika monelta suunnalta. Mietin, että jotain on varmasti tapahtunut, koska täällä niin paljon sitä puhutaan, Mathilda eli Mattu spekuloi tilannetta kameroille.

Mira jää kiinni itse teosta Sinkku-Markuksen kanssa.

Mira ei myönnä mitään, vaikka sinkkumiehet kertovat kuulleensa jopa todistusaineistoa tapahtuneesta.

– Tuolla on väritelty, et mä oon nyt pannu Markusta. Sitä ei oo käynyt. Se oli siis saanut alkunsa siitä, kun minä ja Markus vietetään aikaa yhdessä ja nukutaan päiväunia tuolla. Jotain semmoista pientä cuddlailuu ollaan siis tehty, Mira selittää kameroille.

– Niin sitten siitä on jotenkin saatu sellainen idea, että käydään vähän värittää ja lisätään vähän ekstraa, hän jatkaa.

Myös Markus on Miran kanssa samoilla linjoilla siitä, että mitään ei ole kaksikon välillä tapahtunut.

– Se on vähän värikynän kautta lähtenyt, että siellä olisi seksiä harrastettu, mikä ei pidä paikkaansa, hän toteaa.

Miran Valto-puoliso on vielä tietämätön tapahtuneesta.

Selitys ei uppoa muihin saaren asukkaisiin.

– Kun Miisu on varattu, niin voisi kuvitella, että hän haluaa peitellä tämän varsin hyvin, kommentoi sinkku-Macce epäluuloisena.

Videokuva kuitenkin paljastaa Miran ja Markuksen itse teossa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaksikko ei tiedä tilanteen tallentuneen videolle.

Kumpikaan ei suostu myöntämään harrastaneensa seksiä, vaan puhuvat haastatteluissa saarella syntyneistä tunteistaan.

– Pakko sanoa, et on yllättävänkin voimakkaita tunteita näin lyhyessä ajassa, että ei kai niille mitään mahda, Markus pohdiskelee.

– On mulla jossain määrin huono omatunto ihan siitä, että mä annoin itseni ihastua. Tai niin vaan tapahtui, enhän mä sitä sallinut missään vaiheessa. Niin ei pitänyt käydä, kun mä en missään ikinä koskaan haluaisi loukata Valtoa, Mira sanoo.

Miran kumppani Valto on toistaiseksi videosta ja sen tapahtumista autuaan tietämätön. Hän on itse viettänyt viimeiset bileet murehtien suhteensa kohtaloa.

