Variety-lehti: Koronakriisi saattaa siirtää ensi vuoden Oscar-gaalaa

Koronaviruskriisi saattaa siirtää ensi vuoden elokuva-alan Oscar-gaalaa, kirjoittaa yhdysvaltalainen Variety-lehti. Lehti perustaa tietonsa useisiin lähteisiin.

Tällä hetkellä Oscar-palkinnot on tarkoitus jakaa helmikuun lopussa.

Lehden lähteiden mukaan palkintogaalan siirtämissuunnitelmista ei ole vielä varmuutta. Yhden lähteen mukaan gaalaa todennäköisesti siirretään.

Oscar-palkinnot jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia ei kommentoinut asiaa Varietylle eikä uutistoimisto AFP:lle.

Vuoden 2021 Oscar-gaalassa on tarkoitus palkita vuoden 2020 aikana julkaistuja elokuvia. Variety kirjoittaa, että on epäselvää vaikuttaisiko gaalan siirto siihen, milloin elokuvien tulisi olla julkaistuna, jotta ne täyttäisivät akatemian vaatimukset.

Pandemia on jo aiheuttanut poikkeuksia

Elokuva-akatemia kertoi viime kuussa, että Oscar-ehdokkaaksi pääsevät pandemian takia poikkeuksellisesti myös elokuvat, joita ei ole esitetty elokuvateattereissa lainkaan.

Koronaviruskriisi on sulkenut elokuvateattereita, ja joidenkin elokuvien ensi-iltaa on siirretty myöhemmäksi pandemian takia. Toisaalta joitakin uutuuselokuvia on julkaistu suoraan esimerkiksi suoratoistopalveluissa.

– Akatemia uskoo lujasti, että ei ole hienompaa tapaa kokea elokuvien taikaa kuin nähdä elokuva teatterissa. Sitoutumisemme siihen ei horju. Historiallisen traaginen covid-19-pandemia edellyttää kuitenkin tekemään tämän väliaikaisen poikkeuksen kelpoisuussääntöihimme, sanoi elokuva-akatemian puheenjohtaja David Rubin viime kuussa.