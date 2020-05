Niina Lahtinen heitti tv:ssä vitsin, joka sai ihmiset näkemään punaista – pyytää nyt Instagramissa anteeksi

Niina Lahtinen vitsaili Joonas Nordman Show’ssa koulutuksestaan. Nyt näyttelijä kertoo Instagramissa, että hänen sanomisensa suututtivat useat teatterialan ammattilaiset.

Näyttelijä, koomikko ja ohjaaja Niina Lahtinen vieraili viime viikonloppuna Joonas Nordman show’ssa kertomassa kuulumisiaan ja puhumassa ammatistaan. Keskustelun lomassa hän kertoi koulutuksestaan ja siitä, millaisena hän kokee teatteri-ilmaisun ohjaajan -tutkintonsa.

Lahtisen kanssa Heinähattu ja vilttitossu -elokuvia tehnyt Nordman kertoi ohjelmassaan, että hän ihailee suunnattomasti Lahtisen kykyä ottaa lapsinäyttelijät haltuunsa. Lahtinen myönsi, että hänellä on siihen koulutus, sillä hän on teatteri-ilmaisun ohjaaja. Samalla hän kuitenkin vitsaili koulutuksen olevan melko turha.

– Se ei pätevöitä mihinkään. Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus perustettiin käsittääkseni vain siivoamaan nuorisotyöttö­myystilastoja aikanaan, että mähän olen joo valmistunut teatterialan ammattilaiseksi, mutta sinällään mulla ei ole pätevyyttä opettamiseen, ei ohjaamiseen, ei näyttelemiseen, mutta näitä kaikkia mä olen tehnyt, Lahtinen selosti.

– Sulla ei ole taiteellisia valmiuksia eikä pedagogisia valmiuksia? Nordman kysyi.

– Ei, mutta mä voin pyöriä iloisesti mukana erilaisissa hankkeissa, Lahtinen nauroi.

Keskiviikkona Lahtinen kertoi Instagram-tilillään, että hänen kommenttinsa loukkasi teatterialan ammattilaisia. Hän julkaisi tilillään mielipidekirjoituksen, jossa hänen sanomisiaan kritisoitiin voimakkaasti.

Lahtinen kertoo sen yhteydessä, että hän loukkasi tekstin kirjoittajan lisäksi myös useita muita alan ammattilaisia. Lahtinen pyytääkin Instagramissa anteeksi vitsiään.

– Viime viikolla pahoitin useammankin teatteri-ilmaisun ohjaajan mielen vitsailemalla koulutuksestamme televisiossa. Olen vilpittömästi pahoillani, että ihmiset, jotka taistelevat saadakseen kunnioitusta alan spesifien ammattilaisten keskellä, eivät saa tukea omiltaan. Anteeksi siitä, Lahtinen kirjoittaa tilillään.

Lahtisen mukaan hän on saanut koulutukseltaan pohjan ”laaja-alaiseen tekemiseen ja elämänmittaiseen oppimiseen”, ja hän arvostaa sitä paljon.

– Mitä TIO-koulutus on nyt, 20 vuoden kuluttua, en tiedä yhtään. Aikanaan se vaihteli hyvin runsaasti koulusta ja vuosikurssista toiseen, Lahtinen kertoo.

Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus on neljä vuotta kestävä ammattikorkeakoulututkinto. Lahtinen on valmistunut Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta vuonna 2002.

Lahtisen mukaan hänen kanssaan samaan aikaan opiskelleet päätyivät hyvin monenlaisiin ammatteihin: näyttelemään, ohjaamaan, tuotantopuolelle ja terapia-alallekin.

– Itse tunsin valmistuessani 2002, että ammattiteattereihin tai opettajaksi minulla ei ollut koulutuksen tuomana haluttua pätevyyttä, mutta kaikenlaiseen ruohonjuuritason pyörimiseen olin toki saanut paljon eväitä. Sitä onkin tullut sitten tehtyä. Kaikki se (laaja-alainen) tekeminen sitten puolestaan on pätevöittänyt eteenpäin ja sillä tiellä ollaan.

– Kaikille teille koulutustasoaan tai kouluttamattomuuttaan tuskaileville haluan sanoa, että tehkää rohkeasti vaan. Tehkää ja kehittäkää omaa juttuanne ja se polku siitä hahmottuu viimeistään taaksepäin katsoessa.

Niina Lahtinen ja Joonas Nordman ovat näytelleet yhdessä Heinähattu ja vilttitossu -elokuvissa. Kuva vuodelta 2017.

Lahtinen on tullut viime vuosina tutuksi useista tv-ohjelmista ja elokuvista. Hänet on nähty muun muassa Hyvät ja huonot uutiset -ohjelman panelistina vuodesta 2012, Downshiftaajat- ja Siskonpeti-sarjoissa. Hän on myös käsikirjoittanut Siskonpetiä ja Putous-sketsiohjelman kaksi viimeisintä tuotantokautta.

Joonas Nordman show’ssa Lahtinen kertoi, että Putouksen ohjaaminen oli hänelle ensimmäinen työ, jossa hän koki koulutuksestaan olevan hyötyä.

– Nyt on koulutusta vastaavaa työtä. Siinä tehdään monialaisesti hirveästi kaikkea ja vastataan, ohjataan nuoria näyttelijöitä niiden ilmaisussa, Lahtinen sanoi.